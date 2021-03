Izjemno: Žan Košir do zmage na Rogli!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski deskar Žan Košir in Nemka Ramona Theresia Hofmeister sta velika zmagovalca paralelnega veleslaloma za svetovni pokal na Rogli! To je velik obliž na rano, ki je slovensko reprezentanco tako skelela po skromni predstavi na nedavnem svetovnem prvenstvu na domačem prizorišču. Slovenski uspeh je z 11. mestom dopolnil Tim Mastnak, najboljši Slovenec na svetovnem prvenstvu.

"Končno, moram pa priznati, da tega nisem pričakoval. Zadnje tri dni sem preživel doma na kavču, tako zelo sem bil razočaran po svetovnem prvenstvu. To so moje pete stopničke na Rogli, končno sem premagal Ruse," je bil 36-letni Tržičan presrečen v cilju. To je njegova prva zmaga na domači tekmi.

Košir je v finalu premagal Rusa Andreja Soboleva, tretje mesto pa je pripadlo Poljaku Oskarju Kwiatkowskemu.

V ženski konkurenci je Hofmeistrova ugnala svetovno slalomsko prvakinjo, 17-letno Rusinjo Sofijo Nadiršino, z bronom pa se je okitila Švicarki Julie Zogg, ki je v malem finalu ugnala 47-letno avstrijsko veteranko Claudio Rieger.

