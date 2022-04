Novo razočaranje za slovenske deskarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DP v snežnem parku in v skokih prostega sloga

Slovenskim deskarjem se vse bolj izmika izvedba državnega prvenstva deskarjev v snežnem parku in v skokih prostega sloga. Tekmovanje, napovedano za ta konec tedna na Voglu, so prireditelji zaradi dežja in posledično mehkega snega odpovedali.