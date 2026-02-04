Sreda, 4. 2. 2026, 20.47
Uradno odprt tekmovalni del 25. ZOI
ZOI 2026: začelo se je, v krlingu gre v Milanu in Cortini že zares
Tekmovalni del 25. zimskih olimpijskih iger je uradno odprt. Čast je pripadla predstavnikom v krlingu, ki se od danes v Milanu in Cortini merijo za kolajne v mešanih parih.
Tekmovanje v krlingu se je s štirimi tekmami začelo dva dni pred uradnim odprtjem iger, kot je to v navadi na največjem zimskošportnem dogodku. Sicer so v nekaterih disciplinah danes že tudi potekali treningi v alpskem smučanju (moški smuk) in sankanju.
Tudi v četrtek bodo tekmovali mešani pari v krlingu, ob tem pa še deskarji v kvalifikacijah akrobatskih skokih (big air) in hokejistke v skupinskem delu olimpijskega turnirja.
Na treningu bodo med drugim drugič dejavni smukači in prvič tudi smučarski skakalci in skakalke na čelu z najboljšima v svetovnem pokalu, Domnom in Niko Prevc.
Uradno bodo sicer olimpijske igre z 2871 športniki in športnicami iz 92 držav potekale od 6. do 22. februarja. Podelili bodo 116 kompletov kolajn v osmih športih oziroma 16 disciplinah. Slovesno odprtje bo v petek ob 20. uri.