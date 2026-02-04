Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
4. 2. 2026,
20.47

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
ZOI 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano zimske olimpijske igre krling curling

Sreda, 4. 2. 2026, 20.47

1 ura, 37 minut

Uradno odprt tekmovalni del 25. ZOI

ZOI 2026: začelo se je, v krlingu gre v Milanu in Cortini že zares

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Curling Krling ZOI 2026 | Rasmus in Isabella Wrana, brat in sestra, zastopata barve Švedske v mešanih dvojicah v krlingu na ZOI 2026. Nastopila sta že v sredo, 4. februarja. | Foto Guliverimage

Rasmus in Isabella Wrana, brat in sestra, zastopata barve Švedske v mešanih dvojicah v krlingu na ZOI 2026. Nastopila sta že v sredo, 4. februarja.

Foto: Guliverimage

Tekmovalni del 25. zimskih olimpijskih iger je uradno odprt. Čast je pripadla predstavnikom v krlingu, ki se od danes v Milanu in Cortini merijo za kolajne v mešanih parih.

Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn z junaško potezo navdušila tudi moške tekmovalce

Tekmovanje v krlingu se je s štirimi tekmami začelo dva dni pred uradnim odprtjem iger, kot je to v navadi na največjem zimskošportnem dogodku. Sicer so v nekaterih disciplinah danes že tudi potekali treningi v alpskem smučanju (moški smuk) in sankanju.

Tudi v četrtek bodo tekmovali mešani pari v krlingu, ob tem pa še deskarji v kvalifikacijah akrobatskih skokih (big air) in hokejistke v skupinskem delu olimpijskega turnirja.

Curling Krling ZOI 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Na treningu bodo med drugim drugič dejavni smukači in prvič tudi smučarski skakalci in skakalke na čelu z najboljšima v svetovnem pokalu, Domnom in Niko Prevc.

Uradno bodo sicer olimpijske igre z 2871 športniki in športnicami iz 92 držav potekale od 6. do 22. februarja. Podelili bodo 116 kompletov kolajn v osmih športih oziroma 16 disciplinah. Slovesno odprtje bo v petek ob 20. uri.

Smuk 2026 Cortina
Sportal Narava na ZOI 2026 prekrižala načrte Ilki Štuhec in druščini
Fredrik Moeller, olimpijske igre 2026
Sportal Grd padec na olimpijski progi: takšno je stanje poškodovanega smukača
olimpijski krogi Milano Cortina
Novice Rusi nad olimpijske igre v Italiji
Martin Čater ZOI Bormio 2026
Sportal Hrobat in Čater že potestirala olimpijsko progo, a nista bila v ospredju
Alberto Tomba Deborah Compagnoni
Sportal Častna naloga za italijanska zimska junaka!
Predazzo
Sportal Skakalci odštevajo ure, v olimpijskem programu spremembi, superekipna tekma bo doživela debi
Lindsey Vonn
Sportal Drama Lindsey Vonn: "Pričakovala bi vse, ampak ..."
Anže Lanišek
Sportal Zaradi Pekinga Lanišek trpel: "Ne oziram se več nazaj. Kar je bilo tam, naj ostane v Pekingu"
ZOI 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano zimske olimpijske igre krling curling
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.