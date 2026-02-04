Smučarski skakalci in skakalke odštevajo ure do prvih skokov na srednji skakalnici, ki jih v Predazzu čakajo že v četrtek. Letošnje olimpijske igre prinašajo novost. Moške ekipne tekme v olimpijskem programu ni več, nasledila jo je superekipna tekma v parih, ki bo doživela olimpijski debi. Tudi skakalke čaka novost, saj se bodo prvič merile za olimpijska odličja na veliki napravi. Kdaj bodo slovenske oči uprte v skakalni del olimpijskih iger?

Na 25. izvedbi zimskih olimpijskih iger, ki bodo v Italiji potekale med 6. in 22. februarjem, gre glede na dozdajšnji potek sezone najmočnejša slovenska orožja pričakovati v smučarskih skokih, kjer je kar nekaj kandidatov za odličja in visoka mesta.

Po skoraj 40 letih brez klasične moške ekipne tekme prihaja superekipni debi

V Italiji bodo podelili šest kompletov odličij na skakalnih tekmah. Igre pa prinašajo dve spremembi. Ena se nanaša na moško konkurenco. Prvič po letu 1988 in olimpijskih igrah v Calgaryju na sporedu ne bo klasične moške ekipne tekme, na kateri je slovenski kvartet Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos osvojil srebrno odličje. Namesto te bo olimpijski debi doživela superekipna moška tekma, na kateri skačejo v parih, in to v treh serijah.

Klasične moške ekipne tekme prvič po letu 1988 in Calgaryju ni več v programu. Slovenski kvartet je bil na zadnjih OI srebrn. Nadomestila jo bo superekipna moška tekma, na kateri skačejo v parih in v treh serijah. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenski skakalci so na ekipnih tekmah na olimpijskih igrah trikrat stali na zmagovalnem odru. Ob omenjenemu srebru so na premieri leta 1988 Matjaž Zupan, Matjaž Debelak, Miran Tepeš in Primož Ulaga Jugoslaviji priskakali srebro. Leta 2002 so bili Primož Peterka, Peter Žonta, Robert Kranjec in Damjan Fras bronasti.

Skakalke tudi na veliki skakalnici

Sprememba je tudi v ženski konkurenci, ki je odločitev MOK sprejela z odprtimi rokami. Skakalke se bodo pod petimi krogi prvič merile na individualni tekmi na veliki skakalnici. Do zdaj so imele posamične tekme le na srednji napravi.

Na zadnjih koronskih olimpijskih igrah sta Urša Bogataj in Nika Križnar na takrat še edini posamični tekmi za skakalke osvojili zlato in bron. Letos se bodo skakalke prvič bojevale za odličja tudi na veliki skakalnici. Foto: Anže Malovrh/STA

Ob dveh posamičnih tekmah (srednja in velika skakalnica) v obeh konkurencah in superekipni moški tekmi bodo skakalke in skakalci moči združili še na tekmi mešanih ekip. Slovenska mešana zasedba (Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc, Timi Zajc) je v Džangdžakovu na tekmi zmešnjav in številnih diskvalifikacij zanesljivo postala olimpijska prvakinja.

Na zadnjih OI je na srednji skakalnici zmagala Urša Bogataj (danes Križnar), družbo ji je na zmagovalnem odru delala bronasta Nika Križnar (danes Vodan), moška ekipa (Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) je bila srebrna, mešana ekipa (Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc, Timi Zajc) pa zlata.

Prvi treningi že v četrtek, prva tekma v soboto

Zgoščen skakalni urnik, v katerem praktično ni prostega dne, se bo začel že v četrtek. Ob 17. uri bodo prvi uradni trening na zasneženi srednji napravi HS107 v Predazzu opravile skakalke, ob 20. uri pa sledi prvi uradni trening skakalcev.

Prve uradne treninge bodo skakalke in skakalci opravili v četrtek. Foto: Guliverimage

Prve se bodo za odličja na tej skakalnici v soboto merile skakalke. Vse tekme bodo zvečer, pod žarometi. Nika Prevc in tekmice bodo boj za kolajne začele ob 18.45. Moška posamična tekma na manjši napravi bo v ponedeljek, 9. februarja, ob 19. uri. Dan po tem na isti skakalnici sledi še tekma mešanih ekip.

Sledi edini dan skakalnega premora, nato se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico HS141. Skakalke prvi uradni trening čaka v četrtek, 12. februarja, ob 17. uri, skakalce pa ob 20. uri. Za kolajne na veliki napravi se bodo prvi potegovali skakalci, in sicer v soboto, 14. februarja, ob 18.45. V nedeljo ob isti uri sledi ženska tekma. Za konec olimpijskih bojev pa se bodo skakalci v ponedeljek, 16. februarja, pomerili še na superekipni tekmi.