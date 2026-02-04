Drama Lindsey Vonn: "Pričakovala bi vse, ampak ..."

Olimpijske sanje Lindsey Vonn o medalji še niso ugasnile, čeprav je diagnoza kruta. Po padcu ima strgano sprednjo križno vez, a kljub temu govori o nastopu na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo. Njena nekdanja tekmica Viktoria Rebensburg je ob novici ostala brez besed.

"Neizmerno mi je žal zanjo, ker je res vse podredila temu cilju. Pričakovala bi karkoli, strgane križne vezi pa ne," je Victoria Rebensburg povedala za Eurosport o poškodbi Lindsey Vonn na smuku v Crans-Montani.

Nemka verjame, da je Vonn kljub vsemu sposobna še ene čudežne vrnitve. "Če kdo zmore to storiti, je to Lindsey," je dodala ter spomnila na njeno dolgo zgodovino poškodb in vrnitev.

Zdaj bo vse odvisno od treningov smuka. "Kako se bo koleno odzvalo? Ali bo sploh zdržalo obremenitev? Je stabilno?" je naštevala Rebensburg in nadaljevala: "Šele potem bo jasno, ali je realno razmišljati o nedeljskem nastopu."

Vonn je poškodbo potrdila na novinarski konferenci v Cortini in poudarila, da bo odločitev sprejela glede na odziv kolena na treningih: "Morda bo nestabilno, a dokler ga lahko ohranjam stabilno, bi moralo biti v redu."

Lindsey je bila na torkovi novinarski konferenci optimistična, a se zaveda, da je tovrstna poškodba izjemno zahtevna: "Koleno se zdi stabilno. Ni zatečeno. Počutim se močno. Mislim, da bom s pomočjo kolenske opore v nedeljo lahko smučala."