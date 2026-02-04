Lindsey Vonn z junaško potezo navdušila tudi moške tekmovalce

Lindsey Vonn tudi huda poškodba ne ovira pri zasledovanju olimpijskega cilja. Američanka ne namerava predati boja za drugo zlato na olimpijskih smukih po letu 2010. Želi si nastopiti na nedeljskem ženskem smuku v Cortini d'Ampezzo. Po napovedih bo nosila opornico za stabilizacijo poškodovanega levega kolena.

Lindsey Vonn, povratnica na veliko sceno in zmagovalka 84 tekem v svetovnem pokalu, je pri 41 letih še vedno lačna zmag. Njen primarni cilj po vrnitvi v karavano s titanovo protezo v desnem kolenu po več kot petletni odsotnosti je bil nastopiti na petih OI, 24 let po prvih leta 2002.

Vse je šlo dobro do 30. januarja, ko je med smukom v Crans Montani v Švici grdo padla. Strgana sprednja križna vez v levem kolenu pa naj ne bi predstavljala prevelike ovire za ameriško borko.

Vonn so izražali podporo njeni kolegi iz moškega dela karavane, ki so v Bormiu opravili prvega od treh preizkusov zahtevne proge Stelvio, na kateri se bodo alpski smučarji za olimpijsko zlato borili v soboto.

Lindsey Vonn navdušuje tudi najboljšega smučarja zadnjih let Marca Odermatta. Foto: Guliverimage

Navdih tudi za najhitrejše moške

"Je ena največjih vseh časov. Vrnila se je po toliko poškodbah in uprizorila toliko neverjetnih povratkov. Upam, da bo v nedeljo lahko tekmovala in osvojila medaljo," je v mešani coni po prvem uradnem treningu na slavni progi Stelvio dejal najboljši smučar zadnjih let, Švicar Marco Odermatt.

"Nekaj nas je tukaj, ki tekmujemo brez sprednje križne vezi, ampak da bo tekmovala le teden dni po padcu in poškodbi, je preprosto neverjetno. Navdihuje nas vse," se je Američanki poklonil Avstrijec Vincent Kriechmayr, dvakratni svetovni prvak v smuku in superveleslalomu leta 2021.

"Njen padec ni bil videti lepo. Upam, da bo lahko smučala, ne da bi tvegala nove poškodbe," se je odzval Italijan Dominik Paris, italijanski favorit domačih iger v hitrih disciplinah.

Sam je imel podobno izkušnjo in se sprašuje o njenih možnostih. "Enkrat sem tudi sam hotel nastopiti v Kitzbühelu, potem ko sem si dan prej strgal sprednjo križno vez, a na dan tekme sem hitro ugotovil, da to ne bo mogoče. Bomo videli. Pogosto je bila poškodovana, ve, kako se s tem spopasti. Upam pa, da ne bo naredila napake, ko bo začela tekmo."

Lindsey Vonn bo nosila opornico, ki stabiliziran kolenski sklep. Foto: Reuters

Nevarnost za nove poškodbe

Gre za drzno potezo, s katero Američanka igra rusko ruleto s svojim zdravjem. Strokovnjaki s področja ortopedije so prepričani, da se s pravilnim ravnanjem, da preprečiti negativne posledice.

"Sprednja križna vez je bistveni element stabilnosti kolena, zlasti pri smučanju, ko je koleno pod kotom 90 stopinj, smuči pa ponavadi povzročijo rotacijo golenice," je za AFP pojasnil Stephane Bulle, zdravnik francoskih državnih alpskih smučarskih ekip.

"Ko vezi nimate več, je največje tveganje, da koleno postane nestabilno in se golenica izpahne pod stegnenico, kar vodi do sekundarnih poškodb," dodaja doktor Bertrand Sonnery-Cottet, ortopedski kirurg, ki je operiral številne nogometaše in smučarje.

Prvi trening smuka na olimpijski progi je odpadel zaradi močnega sneženja. Foto: Guliverimage

Prvi trening odpadel

Vonn bo nosila opornico: "To je zglobna opornica za koleno, ki stabilizira koleno bočno in preprečuje drsenje golenice glede na stegnenico. Deluje dobro," zagotavlja Bulle.

Na prvi preizkus bodo morali smučarke še malce počakati, saj vreme ne sodeluje z organizatorji. V Cortini d'Ampezzo so namreč zaradi neugodne napovedi, močnega sneženja in novega snega na progi odpovedali četrtkov prvi ženski uradni preizkus smukaške proge.

Na progi Olimpia delle Tofane, ki jo smučarke dobro poznajo in na kateri je Slovenka Ilka Štuhec zmagala na dveh tekmah svetovnega pokala, sta v petek in soboto ob 11.30 načrtovana še dva treninga, preden bo v nedeljo ob 11.30 sledil olimpijski smuk.