Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
12.18

Osveženo pred

38 minut

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

Olimpijski ogenj naj bi prižgala Deborah Compagnoni in Alberto Tomba

Alberto Tomba Deborah Compagnoni | Olimpijski ogenj naj bi prižgala Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. | Foto Guliverimage

Olimpijski ogenj naj bi prižgala Alberto Tomba in Deborah Compagnoni.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska olimpijska zmagovalca Alberto Tomba in Deborah Compagnoni bosta imela čast prižgati olimpijski ogenj na zimskih igrah v Milanu in Cortini, danes piše Gazzetta dello Sport. Italijanski olimpijski komite (Coni) te informacije ni ne potrdil ne zanikal, saj je napovedal, da bo odločitev sprejel v zadnjem trenutku.

Zdaj 59-letni Alberto Tomba in 55-letna Deborah Compagnoni sta trikratna olimpijska prvaka in med najbolj priljubljenimi italijanskimi športniki svoje generacije.

Tomba bo odgovoren za prižig olimpijskega ognja v milanskem slavoloku miru (Arco della Pace) med petkovo uvodno slovesnostjo na nogometnem stadionu San Siro, je zapisano v poročilu. Compagnoni bo častno prižgala še en kotel na trgu Dibona, ki bo hkrati v Cortini d'Ampezzo v Dolomitih.

Tomba, znan po svojem agresivnem slogu smučanja, je osvojil dve olimpijski zlati medalji v Calgaryju leta 1988 in še eno v Albertvillu leta 1992. Compagnoni je svojo prvo zlato osvojila v Albertvillu leta 1992, nato v Lillehammerju leta 1994 in štiri leta pozneje v Naganu.

