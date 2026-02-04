Sreda, 4. 2. 2026, 12.18
38 minut
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
Olimpijski ogenj naj bi prižgala Deborah Compagnoni in Alberto Tomba
Italijanska smučarska olimpijska zmagovalca Alberto Tomba in Deborah Compagnoni bosta imela čast prižgati olimpijski ogenj na zimskih igrah v Milanu in Cortini, danes piše Gazzetta dello Sport. Italijanski olimpijski komite (Coni) te informacije ni ne potrdil ne zanikal, saj je napovedal, da bo odločitev sprejel v zadnjem trenutku.
Zdaj 59-letni Alberto Tomba in 55-letna Deborah Compagnoni sta trikratna olimpijska prvaka in med najbolj priljubljenimi italijanskimi športniki svoje generacije.
Tomba bo odgovoren za prižig olimpijskega ognja v milanskem slavoloku miru (Arco della Pace) med petkovo uvodno slovesnostjo na nogometnem stadionu San Siro, je zapisano v poročilu. Compagnoni bo častno prižgala še en kotel na trgu Dibona, ki bo hkrati v Cortini d'Ampezzo v Dolomitih.
Tomba, znan po svojem agresivnem slogu smučanja, je osvojil dve olimpijski zlati medalji v Calgaryju leta 1988 in še eno v Albertvillu leta 1992. Compagnoni je svojo prvo zlato osvojila v Albertvillu leta 1992, nato v Lillehammerju leta 1994 in štiri leta pozneje v Naganu.
Preberite še: