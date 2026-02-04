Italijanska smučarska olimpijska zmagovalca Alberto Tomba in Deborah Compagnoni bosta imela čast prižgati olimpijski ogenj na zimskih igrah v Milanu in Cortini, danes piše Gazzetta dello Sport. Italijanski olimpijski komite (Coni) te informacije ni ne potrdil ne zanikal, saj je napovedal, da bo odločitev sprejel v zadnjem trenutku.

Zdaj 59-letni Alberto Tomba in 55-letna Deborah Compagnoni sta trikratna olimpijska prvaka in med najbolj priljubljenimi italijanskimi športniki svoje generacije.

Tomba bo odgovoren za prižig olimpijskega ognja v milanskem slavoloku miru (Arco della Pace) med petkovo uvodno slovesnostjo na nogometnem stadionu San Siro, je zapisano v poročilu. Compagnoni bo častno prižgala še en kotel na trgu Dibona, ki bo hkrati v Cortini d'Ampezzo v Dolomitih.

Tomba, znan po svojem agresivnem slogu smučanja, je osvojil dve olimpijski zlati medalji v Calgaryju leta 1988 in še eno v Albertvillu leta 1992. Compagnoni je svojo prvo zlato osvojila v Albertvillu leta 1992, nato v Lillehammerju leta 1994 in štiri leta pozneje v Naganu.

