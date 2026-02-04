Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rusi nad olimpijske igre v Italiji

Italijanska policija | Pripadniki italijanske policije, specializirani za kibernetsko varnost, so od 26. januarja aktivni na ključnih lokacijah, povezanih z olimpijskimi igrami. | Foto Guliverimage

Pripadniki italijanske policije, specializirani za kibernetsko varnost, so od 26. januarja aktivni na ključnih lokacijah, povezanih z olimpijskimi igrami.

Foto: Guliverimage

Italijanska policija je preprečila vrsto ruskih kibernetskih napadov na spletna mesta, povezana z zimskimi olimpijskimi igrami Milano-Cortina, je danes dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani, italijanske medije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Preprečili smo vrsto kibernetskih napadov na več spletnih mest zunanjega ministrstva, začenši s pisarnami italijanskega veleposlaništva v Washingtonu, pa tudi hekerske napade na spletna mesta, ki jih uporabljajo na nekaterih prizoriščih zimskih olimpijskih iger, vključno s hoteli v Cortini d'Ampezzo," je Antonio Tajani dejal med obiskom Washingtona in dodal, da so bili napadi ruskega izvora.

Na igrah šest tisoč policistov in skoraj dva tisoč vojakov

Pripadniki italijanske policije, specializirani za kibernetsko varnost, so od 26. januarja aktivni na ključnih lokacijah, povezanih z olimpijskimi igrami. "Enota za kibernetsko varnost deluje na področju zaščite ključne digitalne infrastrukture, obenem pa so njene dejavnosti usmerjene tudi v spremljanje omrežja tako zaradi zagotavljanja javnega reda kot za preprečevanje morebitnih terorističnih groženj," so sporočili. 

Specialisti za boj proti hekerskim vdorom so delovali na celotnem območju, kjer potekajo igre, od Sondrija do Belluna, Milana in Trenta, so sporočili.

Italija bo na igre napotila okoli šest tisoč policistov in skoraj dva tisoč vojakov. Med njimi bodo tudi strokovnjaki za odstranjevanje bomb, ostrostrelci, protiteroristične enote in drugi.

Francija leta 2024 obravnavala 141 incidentov 

Francoska nacionalna agencija za kibernetsko varnost je med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 obravnavala 141 incidentov v zvezi s kibernetsko varnostjo, povezanih z igrami, vendar nobeden od njih ni vplival na potek dogodkov, je navedla AFP.

Zimske olimpijske igre se bodo uradno začele v petek z osrednjo slovesnostjo v Milanu in hkratnimi ločenimi slovesnostmi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu. Del olimpijskega dogajanja, ki se bo sklenilo 22. februarja, bodo tudi Slovenci. V Italiji bo tekmovalo 37 slovenskih zimskih športnikov, vključno z glavnima favoritoma za kolajne smučarskima skakalcema Niko in Domnom Prevcem.

