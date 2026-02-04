Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
18.51

Ilka Štuhec smuk zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Cortina 2026

Sreda, 4. 2. 2026, 18.51

26 minut

Napovedano sneženje nagaja prirediteljem ZOI 2026

Prvi ženski smukaški trening na ZOI odpovedan

R. P., STA

Smuk 2026 Cortina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Organizatorji so zaradi napovedanega sneženja odpovedali za četrtek predviden prvi trening smuka za ženske na zimskih olimpijskih igrah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za edino slovensko predstavnico Ilko Štuhec bo naslednja priložnost za preizkus strmine v Cortini d'Ampezzo v petek pred slovesnim odprtjem iger.

Fredrik Moeller, olimpijske igre 2026
Sportal Grd padec na olimpijski progi: takšno je stanje poškodovanega smukača

V Cortini d'Ampezzo so bili predvideni trije treningi za smukačice pred nedeljskim bojem za kolajne na progi Olimpia delle Tofane. Organizatorji bodo skušali izpeljati preostala dva v petek in soboto, a tudi za takrat vremenska napoved predvideva sneženje.

Ilka Štuhec bo na ZOI 2026 branila barve Slovenije na ženskem smuku kot edina Slovenka. | Foto: Guliverimage Ilka Štuhec bo na ZOI 2026 branila barve Slovenije na ženskem smuku kot edina Slovenka. Foto: Guliverimage

V smukaški razvrstitvi svetovnega pokala je s 400 točkami najboljša Američanka Lindsey Vonn, ki pa si je v Crans Montani minuli konec tedna strgala križno vez, vendar kljub temu namerava nastopiti. Edina Slovenka Ilka Štuhec je to sezono zbrala 137 točk in je 11. smukačica zime.

Nedeljski ženski smuk bo na sporedu ob 11.30. Dan prej bo na vrsti moški smuk z dvema Slovencema, Miho Hrobatom in Martinom Čatrom. Danes na prvem treningu nista bila med najhitrejšimi.

Martin Čater ZOI Bormio 2026
Sportal Hrobat in Čater že potestirala olimpijsko progo, a nista bila v ospredju
Alberto Tomba Deborah Compagnoni
Sportal Častna naloga za italijanska zimska junaka!
Lindsey Vonn
Sportal Drama Lindsey Vonn: "Pričakovala bi vse, ampak ..."
Aleksander Aamodt Kilde Crans Montana
Sportal Kilde odpovedal olimpijski nastop in končal sezono
Ilka Štuhec smuk zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Cortina 2026
