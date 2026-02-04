Organizatorji so zaradi napovedanega sneženja odpovedali za četrtek predviden prvi trening smuka za ženske na zimskih olimpijskih igrah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za edino slovensko predstavnico Ilko Štuhec bo naslednja priložnost za preizkus strmine v Cortini d'Ampezzo v petek pred slovesnim odprtjem iger.

V Cortini d'Ampezzo so bili predvideni trije treningi za smukačice pred nedeljskim bojem za kolajne na progi Olimpia delle Tofane. Organizatorji bodo skušali izpeljati preostala dva v petek in soboto, a tudi za takrat vremenska napoved predvideva sneženje.

Ilka Štuhec bo na ZOI 2026 branila barve Slovenije na ženskem smuku kot edina Slovenka. Foto: Guliverimage

V smukaški razvrstitvi svetovnega pokala je s 400 točkami najboljša Američanka Lindsey Vonn, ki pa si je v Crans Montani minuli konec tedna strgala križno vez, vendar kljub temu namerava nastopiti. Edina Slovenka Ilka Štuhec je to sezono zbrala 137 točk in je 11. smukačica zime.

Nedeljski ženski smuk bo na sporedu ob 11.30. Dan prej bo na vrsti moški smuk z dvema Slovencema, Miho Hrobatom in Martinom Čatrom. Danes na prvem treningu nista bila med najhitrejšimi.