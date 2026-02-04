Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
4. 2. 2026,
15.45

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Fredrik Moeller smuk Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano

Sreda, 4. 2. 2026, 15.45

5 minut

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026

Olimpijska proga že pokazala zobe: grd padec smukača

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Fredrik Moeller, olimpijske igre 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Alpski smučarji so v sredo že preizkusili olimpijsko progo v Bormiu. Na sporedu je bil prvi trening smuka, ki pa ga je zaznamoval tudi hud padec Norvežana Fredrika Moellerja.

Martin Čater ZOI Bormio 2026
Sportal Hrobat in Čater že potestirala olimpijsko progo, a nista bila v ospredju

Miha Hrobat in Martin Čater na prvem treningu smuka na progi Stelvio nista bila med najboljšimi. Slovenska predstavnika sta se po zahtevni progi spustila previdno in se v prvi vrsti posvetila zbiranju občutkov na olimpijskem prizorišču. Trem najboljšim smukačem bodo odličja okrog vratu obesili že v soboto.

Povsem mogoče je, da bo ta spektakel izpustil Norvežan Fredrik Moeller, ki je prvi trening smuka nesrečno končal v bolnišnici. Petindvajsetletnik, ki je v Bormiu na superveleslalomu pred dvema letoma slavil celo zmago, je v zavoju pred tretjim merjenjem vmesnega časa izgubil nadzor nad smučmi, sledil pa je trd pristanek na ramo.

Fredrik Moeller je pred tretjim merjenjem vmesnega časa izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel. | Foto: Guliverimage Fredrik Moeller je pred tretjim merjenjem vmesnega časa izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel. Foto: Guliverimage

Po nekaj metrih drsenja se je Norvežan ustavil in pobral, a je hitro postalo jasno, da padec ni bil nedolžen. Moeller je zdravniški službi pojasnil, da ne more premikati leve roke. S pomočjo delavcev ob progi se je nato spustil v cilj, od koder ga je v bolnišnico v Sondalu odpeljal helikopter.

Za zdaj ni znano, za kako hudo poškodbo rame gre. Odsotnost Moellerja bi bila nov hud udarec za norveško olimpijsko odpravo. Ta že od prej pogreša Aleksandra Aamodta Kildeja, trening smuka pa sta tako izpeljala zgolj dva Norvežana, Adrian Smiseth Sejersted in Simen Sellaeg.

Peking, podelitev medalj, Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos
Sportal Po skoraj 40 letih sprememba v olimpijskem programu
Alberto Tomba Deborah Compagnoni
Sportal Častna naloga za italijanska zimska junaka!
Fredrik Moeller smuk Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.