Olimpijska proga že pokazala zobe: grd padec smukača

Alpski smučarji so v sredo že preizkusili olimpijsko progo v Bormiu. Na sporedu je bil prvi trening smuka, ki pa ga je zaznamoval tudi hud padec Norvežana Fredrika Moellerja.

Miha Hrobat in Martin Čater na prvem treningu smuka na progi Stelvio nista bila med najboljšimi. Slovenska predstavnika sta se po zahtevni progi spustila previdno in se v prvi vrsti posvetila zbiranju občutkov na olimpijskem prizorišču. Trem najboljšim smukačem bodo odličja okrog vratu obesili že v soboto.

Povsem mogoče je, da bo ta spektakel izpustil Norvežan Fredrik Moeller, ki je prvi trening smuka nesrečno končal v bolnišnici. Petindvajsetletnik, ki je v Bormiu na superveleslalomu pred dvema letoma slavil celo zmago, je v zavoju pred tretjim merjenjem vmesnega časa izgubil nadzor nad smučmi, sledil pa je trd pristanek na ramo.

Fredrik Moeller je pred tretjim merjenjem vmesnega časa izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel. Foto: Guliverimage

Po nekaj metrih drsenja se je Norvežan ustavil in pobral, a je hitro postalo jasno, da padec ni bil nedolžen. Moeller je zdravniški službi pojasnil, da ne more premikati leve roke. S pomočjo delavcev ob progi se je nato spustil v cilj, od koder ga je v bolnišnico v Sondalu odpeljal helikopter.

Za zdaj ni znano, za kako hudo poškodbo rame gre. Odsotnost Moellerja bi bila nov hud udarec za norveško olimpijsko odpravo. Ta že od prej pogreša Aleksandra Aamodta Kildeja, trening smuka pa sta tako izpeljala zgolj dva Norvežana, Adrian Smiseth Sejersted in Simen Sellaeg.