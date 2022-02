Smučarski skakalci so opravili še s posamično tekmo na veliki skakalnici. Naslova olimpijskega prvaka se veseli Norvežan Marius Lindvik, ki je z odličnim finalnim skokom (140 metrov) z drugega mesta napredoval do zlata. S srebrom se je moral zadovoljiti prvak s srednje naprave Rjoju Kobajaši, ki je po polovici vodil, na koncu pa 3,3 točke zaostal za Lindvikom. Brona se je veselil Karl Geiger. Nemec se na Kitajskem na manjši napravi ni znašel, danes pa skočil na tretje mesto, za Lindvikom je zaostal skoraj 15 točk.

"Želja je bila velika, a potrebna sta bila dva popolna skoka"

Po prvi seriji je bil v odličnem položaju Timi Zajc, zasedal je tretje mesto, v finalu pa nato zdrsnil na šesto mesto. Peter Prevc, Lovro Kos in Cene Prevc so se zvrstili med desetim in 12. mestom. Ločevalo jih je 0,6 točke.

Robert Hrgota je čestital varovancem in že pogledal k ekipni tekmi, pred katero ne beži od dejstva, da so njegovi varovanci v najožjem krogu favoritov za odličje. Foto: Anže Malovrh/STA

"Čestitke vsem štirim fantom, posebno Timiju za odlično šesto mesto, tudi ostali trije so dosegli lep rezultat. V prvi seriji so nekaterim točke odnesli doskoki, v finalu pa se je Timiju pripetila napaka na odskočnem pomolu. Njegova želja je bila velika. Za kolajno je bilo treba narediti dva popolna skoka. V prvi seriji je naredil odličen skok, v drugi malo slabši, a šesto mesto je odlično. Prva dva, Lindvik in Kobajaši, sta odstopala, ostali pa so bili res zelo blizu, tako da so o dobitniku brona odločale malenkosti," se je predstav varovancev v prvi izjavi po tekmi za Televizijo Slovenija dotaknil glavni mož trenerske stroke Robert Hrgota.

Cene Prevc in Anže Lanišek v interni boj za zadnje mesto

Če bi bila danes ekipna tekma, bi slovenska ekipa zmagala, zbrala je najvišji seštevek točk, kar je dober obet pred ponedeljkovo ekipno tekmo. Drugi bi bili danes Nemci, tretji pa Avstrijci.

Ekipni seštevek današnjih skokov

1. Slovenija - 1078,4 točke

2. Nemčija - 1064,4

3. Avstrija - 1062,8

4. Japonska - 1046,3

5. Poljska - 1038,2

Že pred današnjo preizkušnjo je Hrgota dejal, da bodo prvi trije s posamične tekme že v ekipi, najnižje uvrščeni pa se bo za četrto mesto na nedeljskem treningu pomeril z Anžetom Laniškom, ki je bil danes gledalec. V interni boj z Laniškom gre Cene Prevc. Cene Prevc, ki je olimpijski debi končal na 12. mestu, se bo na nedeljskem treningu v internem boju za zadnje mesto v ekipi pomeril z Anžetom Laniškom. Foto: Guliverimage

"Jutri bosta na treningu zagotovo Cene in Anže Lanišek, ki se bosta borila za mesto, za ostale pa bomo videli, kako se bodo počutili. Pomembno je, da vzdržujemo nek ritem. Videli bomo, kako bodo glave in kakšno bo fizično počutje, jutri pa se bomo dokončno odločili, kdo bo treniral," je za nacionalno televizijo dodal Hrgota, ki ne beži od vloge favorita za odličja.

Peter Prevc (na fotografij), Lovro Kos in Timi Zajc imajo mesto na ekipni tekmi zagotovljeno. Foto: Guliverimage

"Ne bomo se ustrašili, zagrabili bomo priložnost"

"Že pred začetkom smo vedeli, da spadamo med ožje favorite za odličja, to smo potrdili. Menim, da se tega ne bomo ustrašili, zagrabili bomo priložnost, ko pride. Danes počitek, jutri analize, v ponedeljek borba," je še dodal 33-letni trener.

Nedeljski trening se bo začel ob 12. uri, prav tako ponedeljkova tekma.

Izidi, smučarski skoki, velika skakalnica: 1. Marius Lindvik (Nor) 296,1 (140,5/140,0)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 292,8 (142,0/138,0)

3. Karl Geiger (Nem) 281,3 (138,0/138,0)

4. Kamil Stoch (Pol) 277,2 (137,5/133,5)

5. Markus Eisenbichler (Nem) 275,7 (137,5/139,5)

6. Timi Zajc (Slo) 273,2 (138,5/130,5)

7. Manuel Fettner (Avt) 272,7 (138,5/134,0)

8. Halvor Egner Granerud (Nor) 271,4 (135,0/135,5)

9. Jan Hörl (Avt) 270,9 (136,0/137,0)

10. Peter Prevc (Slo) 268,7 (137,0/137,0)

11. Lovro Kos (Slo) 268,4 (135,0/136,5)

12. Cene Prevc (Slo) 268,1 (135,0/137,0)

...