Nika Križnar na stopničkah v Beljaku, Ema Klinec v finalu padla

Na Koroškem se je s prvo posamično tekmo v Beljaku danes začela druga silvestrska turneja. V boj za zlato sovo, ki jo bo 1. januarja na Ljubnem ob Savinji osvojila zmagovalka seštevka štirih posamičnih preizkušenj, se je podalo tudi šest Slovenk, vse so se uvrstile v finale in s tem do točk svetovnega pokala, zablestela pa je Nika Križnar, ki je tekmo končala na odru za zmagovalke.

Druga izvedba silvestrske turneje se je začela v Beljaku, po dveh tekmah pa se bo preselila na Ljubnem ob Savinji.

Po prvi seriji je od Slovenk najbolje kazalo Emi Klinec, v finalu je napadla s tretjega mesta, a po nekoliko ponesrečenem doskoku izgubila ravnotežje in padla še pred črto, prek katere bi morala zapeljati, da ji sodniki ne bi odbijali točk. Tekmo je Klinčeva končala na osmem mestu. Do točk svetovnega pokala so se prebile še Urša Bogataj (10. mesto), Nika Prevc (16.), Katra Komar (24.) in Maja Vtič (27.).

"Res mi je uspel lep skok v finalu. Že dolgo nisem bila na stopničkah, zato je to zame res poseben občutek. Žal mi je, da tudi Emi ni uspelo," je po nastopu za TV Slovenija povedala Nika Križnar, ki v ciljni areni ni mogla zadržati solz sreče.

Danes odlične Eme Klinec pa neasrečni padec ni pretirano potrl, s svojimi skoki je lahko zadovoljna. "Padec mi je danes vzel stopničke. Na srečo je vse v redu, ni poškodbe, in naj bo to šola za jutri," je povedala.

Zmagala je Avstrijka Eva Pinkelnig pred Norvežanko Anno Odine Stroem.

Novoletna turneja, Beljak, prva tekma

Pari s slovenskimi skakalkami v prvi seriji: Juki Ito (Jap) 87,5 m (105,6 točk) : Maja Vtič 87,5 m (107,2 t)

Katra Komar 85 m (106 t) : Nozomi Marujama (Jap) 88 m (111,1 t)

Klara Ulrichova (Češ) 75,5 m (87,9 t) : Urša Bogataj 89 m (118,9 t)

Nicole Maurer (Kan) 76,5 m (90,1 t) : Nika Prevc 89,5 m (121,3 t)

Kjersti Graesli (Nor) 67,5 m (62,2 t) : Nika Križnar 93,5 (122 t)

Julia Kykkaenen (Fin) 82,5 m (95,7 t) : Ema Klinec 95 m (125, 9 t)

Ema Klinec je bila v kvalifikacijah najboljša Slovenka, zasedla je tretje mesto. Foto: Guliverimage

V četrtek še ena tekma v Beljaku, nato selitev na Ljubno

Po današnji tekmi bo v Beljaku v četrtek še ena, nato pa se bo karavana preselila v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem tekmi 31. decembra in 1. januarja, ko bo pod reflektorji znana skupna zmagovalka.

Lansko sezono ob premieri turneje na Ljubnem je zmaga pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je za las ugnala najboljšo Slovenko Niko Križnar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo sova tokrat ostala doma.

Preberite še: