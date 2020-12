Novi selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota je imel po generalki za novoletno turnejo razlog za zadovoljstvo. Anže Lanišek je kljub težavam s hrbtom dokazal, da spada v sam svetovni vrh, preostali skakalci pa so imeli vsak po en dan, s katerim so bili lahko zadovoljni. Poudaril je, da so že znana imena štirih skakalcev, ki bodo nastopili na prvi tekmi novoletne turneje. Prosti sta še dve mesti. Pri Timiju Zajcu še negotovost.

Osrednje ime v slovenskem taboru je bil v Engelbergu Anže Lanišek, ta je v soboto stal na tretji stopnički zmagovalnega odra, v nedeljo pa se mu je to izmuznilo za vsega 0,6 desetinke točke. Kako ste zadovoljni z njegovimi predstavami?

Z njim sem zelo zadovoljen. Imel je velike težave s hrbtom. Nekateri skoki niso bili vrhunski, a je bil tretji in četrti. Spada v sam vrh. Ohraniti mora mirno kri, glavo in slediti rdeči niti. Mislim, da ima lahko zelo lepo novoletno turnejo.

Kje natanko čuti bolečine?

V križu se pojavljajo, a je bolje. Že v Planici na svetovnem prvenstvu jih je imel, zato je imel veliko težav. Že tam je skakal z velikimi bolečinami. Kljub vsemu si želi tekmovati in to pokaže njegov značaj. Včasih ga moramo ustaviti, umiriti, da je zdravje na prvem mestu.

Z Anžetom Laniškom je bil zelo zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Na splošno so se fantje v Engelbergu, kjer je bilo zaradi vetra nekoliko nepredvidljivo, izkazali. Eni v soboto, drugi v nedeljo.

Vsi fantje, morda je imel težave le Rok Justin. Vseh preostalih šest fantov je pokazalo, da lahko skačejo na visoki ravni. Vsak je lahko iz Engelberga odnesel nekaj pozitivnega. Bor (Bor Pavlovčič, op. a.) na primer v soboto (8. mesto, op. a.), Cene (Cene Prevc, op. a.) v nedeljo (10. mesto, op. a.). Domen (Domen Prevc, op. a.) je imel prebliske, Peter (Peter Prevc, op. a.) je bil visoko v soboto, v nedeljo se mu ni izšlo. Podobno je bilo pri Tilnu (Tilen Bartol, op. a.), ki v nedeljo prav tako ni imel sreče s pogoji. S solidnimi skoki kaj več potem ni bilo mogoče narediti.

Sicer ste fantom z zastavico mahali na trenerski tribuni že na domačem prvenstvu v Planici, a ste bili zdaj v Engelbergu v resnici v službi glavnega trenerja, potem ko ste se v torek usedli na izpraznjeni selektorski stolček. Kako je bilo?

Na hitro je bilo, novo. Čisto iskreno, časa za prilagajanje ni. Nimam se časa obremenjevati s tem. Vemo, kako so bili načrti zastavljeni, in tega se je treba držati, nekatere stvari popraviti. Sezona bo še dolga. S prihodom bolezni covid-19 je sploh otežena, ker je ogromno logistike in papirologije. Predvsem upam, da ne bomo imeli poškodb.

Želi si, da ne bi bilo poškodb. Foto: Vid Ponikvar Pred vrati je novoletna turneja, na kateri boste lahko nastopili s šestimi skakalci, potem ko je Slovenija izgubila eno kvoto. Ali že poznate imena skakalcev, ki bodo potovali na prvo postojanko v Oberstdorf? Nekateri so vam verjetno z dobrimi skoki v Engelbergu otežili delo. A so to sladke skrbi.

Malce je težko. Za nami je nenavaden konec tedna, ker so eni dobro skakali v soboto, drugi v nedeljo. Za štiri skakalce je gotovo, da potujejo v Oberstdorf. To so Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc in Žiga Jelar. Za preostali mesti moram še razmisliti, prespati. Bodo pa menjave.

Kako, da Jelar ni nastopal v Engelbergu?

Z Žigo smo se že pred Planico dogovorili, da se bo doma pripravljal na novoletno turnejo. Skače sicer že vseskozi zelo dobro, a sta tritedenska turneja in Planica pustili nekakšen krč. Zato smo mu dali prosto, da se sprosti, umiri in dobro pripravi.

O Timiju Zajcu ta teden Foto: Sportida Javnost zanima, kako se boste odločili o Timiju Zajcu, ki je v Planici sprožil val in moral v četrtek pred disciplinsko komisijo Smučarske zveze Slovenije. Ta mu je dala opomin pred izključitvijo, če se bo kaj podobnega še kdaj zgodilo. Ali je kandidat za novoletno turnejo? Se boste z njim usedli ter pogovorili?

Disciplinska komisija je prižgala luč, da lahko gre. Kar zadeva njegovo vedenje, moram jaz gledati objektivno. Premisliti moram, se z njim usesti, kako bomo to zadevo izpeljali. Veliko fantov imamo, ki so pokazali, da znajo skočiti. Merim na to, da bo sredino državno prvenstvo eden od poligonov, kjer bi lahko dobil odgovore o zadnjih dveh potnikih.