Smučarski skakalec Anže Lanišek je bil v zadnji sezoni svetovnega pokala na sedmem mestu še drugič zapored najvišje uvrščeni Slovenec. Na posamičnih tekmah je sedemkrat skočil na zmagovalni oder, novembra v Ruki tudi do premierne individualne zmage na najvišji ravni, z ekipo na stopničkah stal štirikrat, v Planici pa z 244,5 metra postavil osebni rekord. Na vrhunec zime, olimpijske igre v Pekingu, je prišel dobro pripravljen, a se mu stvari niso sestavile, 13. mesto na srednji skakalnici je bilo manj od pričakovanj, na veliki skakalnici ter (mešani)/ekipni tekmi pa je v internem boju ostal brez vstopnice za olimpijski preizkušnji.

Čas izkoristil tudi za premislek o pozitivnih in negativnih stvareh zadnje sezone

"Med dopustom sem se spočil, se posvetil nekaterim stvarem, za katere med sezono ni časa, kot je smučanje, predvsem pa sem ga preživel z družino. Imel sem tudi čas, da sem premislil o tem, kaj pozitivnega lahko vzamem iz zadnje sezone in kaj je bilo negativno. Bolj ko razmišljam, zakaj so se nekatere stvari zgodile, bolj prihajam do ugotovitev. Iz vsake sezone se lahko kaj naučiš. Ko prideš nekam z željo, pa se ti ne izide, je treba pogledati vase in videti, kako naprej," pravi 26-letnik, ki je misli o zadnji sezoni predelal in pogledal proti prihodnji.

26-letnik (skrajno desno) je s trenutno fizično pripravljenostjo zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Priprave na to trajajo že nekaj tednov, po suhih treningih za kondicijo se vse skupaj ta teden seli še na skakalnico. "Fizično smo zagotovo sredi najbolj napornega meseca, treba je spet ujeti ritem. Na teh treningih največ zgradimo in naredimo podlago za vso sezono. Rezultati so dobri. Zame je najpomembnejše, da poskušam iz treninga v trening, iz vaje v vajo napredovati. To mi lepo teče, lepo uspeva, tako da sem za zdaj zelo zadovoljen."

Sprememba na uvodu: predvsem manj stresa za organizatorje

Prihodnje tekmovalno obdobje prinaša kar nekaj novosti in vrhuncev, predvsem pa bo zelo dolgo. Začetek je načrtovan 5. novembra v Wisli, kjer bodo prvič na tekmah svetovnega pokala tekmovali na ledeni smučini, pristajali pa na plastiki, konec bo šele 2. aprila v Planici.

Lanišek pozdravlja spremembo na začetku sezone v Wisli. Foto: Guliverimage

"Koledarja prav podrobno nisem gledal, a videl sem ta april. Če jim to uspe izpeljati, v redu, smo pa videli, da zaradi toplega vremena lahko hitro nastanejo težave. Verjamem, da bi se lahko vse izšlo normalno. Začetek bo res prej, v svetovnem pokalu te kombinacije nismo navajeni, tako da bo to v tekmovalnem smislu za vse nekaj novega. Po eni strani se kar veselim, saj že nekaj let treniramo na ledeni smučini, pristajamo pa na plastiki. Vse skupaj je nekako logična odločitev, saj vemo, kako je bilo v začetku sezone v Wisli, ko ni bilo lahko ne za organizatorje ne za skakalce. Sploh za delavce, ki so pripravljali skakalnico in vlagali veliko truda, da so najprej sploh spravili sneg na skakalnico, nato pa jo utrjevali, bo zdaj manj stresno. Težko je bilo ujeti pravo mero utrjenosti, mehkobe skakalnice, sneg je bil včasih zbit kot beton, teh težav zdaj skakalci ne bomo imeli. Poskusili bomo in videli, ali se bo prijelo, kako naprej."

"Da bi deset mesecev pred svetovnim prvenstvom samo o tem razmišljal, ne gre." Foto: Grega Valančič/Sportida

SP v Planici se veseli, a ne želi prehitevati dogodkov

Vrhunec sezone bo domače svetovno nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem v Planici. "To je zagotovo čast, ki je ne doživi veliko tekmovalcev. Po eni strani se ga že veselim, po drugi strani pa o njem še ne razmišljam. Osredotočen sem na pripravljalno obdobje, v katerem gradimo za vso sezono. Med sezono bomo začeli tudi bolj razmišljati o prvenstvu. Lani sem imel veliko željo za olimpijske igre, te so bile moj veliki cilj, tja sem prišel dobro pripravljen, potem pa, ker sem se že maja preveč obremenjeval s tem, ni šlo ... V preveliki želji je bilo vse skupaj psihološko zelo naporno. Da bi deset mesecev pred svetovnim prvenstvom samo o tem razmišljal, ne gre," član SSK Mengeš ne želi prehitevati mesecev, si pa želi čim večje konstantnosti. Pa tudi: "Tega, da se takoj odzovem, začnem govoriti s pravimi ljudmi o teh mojih stiskah, o tem, kar me 'daje'. Da stvari izrazim, ne pa, da jih držim v sebi in si s tem škodim."

O tem, da se Iron Mountain vrača v koledar svetovnega pokala "Super. Tam sem bil že na Celinskem pokalu, vzdušje je fantastično, enkratno. Verjamem, da bi lahko prišlo še več ljudi. Že takrat je bilo parkirišče polno. Tam ljudje skoke spremljajo drugače, iz avtomobilov. Ko res dobro skočiš, se oglasijo troblje. Poseben občutek je, se že veselim."

"Kaj reči, za dobrim konjem se praši. Ni jim vse všeč. Po eni strani si želijo napredka v skokih, po drugi pa ga nekako zavirajo." Foto: Guliverimage

"Za dobrim konjem se praši"

Novost sezone bo tudi v novem načinu merjenja, drese bodo zdaj merili z laserji. "Bomo videli, kako bo. Vedno je tako, da je, če je za vse enako, v redu, težave se pojavijo, če so odstopanja. A se s tem ne želim obremenjevati. Verjamem, da sem lahko med boljšimi v vsakem primeru ter da sta tehnika in izvedba še vedno tisti, ki prinašata najboljše rezultate, ne samo oprema," meni Lanišek. In kaj pravi o tem, da so prepovedali uporabo novih Slatnarjevih vezi? "Kaj reči, za dobrim konjem se praši. Ni jim vse všeč. Po eni strani si želijo napredka v skokih, po drugi pa ga nekako zavirajo. Sem pa v preteklosti dokazal, da lahko nosim stare 'avtomate', pa bom prav tako dobro skočil, tako da s tega vidika nimam težav."