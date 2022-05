Petru Prevcu se to ne zdi dobro

"Morali smo se spoprijeti s težavo svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo novembra, zato bomo sezono začeli zelo zgodaj, po inavguraciji v Wisli in tekmovanju v Ruki (26. november) pa nas čaka kratek premor," je pred časom dejal direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Svetovno nogometno prvenstvo bo letos v Katarju med 21. novembrom in 18. decembrom, v vmesnem času pa bo skakalna karavana nastopila na treh prizoriščih.

Jasno je, da bo pozornost športnih navdušencev v tistem času usmerjena v nogomet, zato so odgovorni premaknili uvod že na začetek novembra. In takrat tako skakalci kot tudi navijači ne bodo spremljali tekme v beli kulisi. Zlasti ne v Wisli, kjer temperature še ne omogočajo, da bi doskočišče in iztek skakalnice prekrili s snegom.

"Stresa bo kar več"

Zgodaj bodo v sezono vstopila tudi dekleta, kar bo za njih prav tako velika novost. Skakalci bodo nato na drugo prizorišče v Ruki čakali tri tedne, skakalke pa bodo po začetku na Poljskem na drugo prizorišče v Lillehammerju čakale skoraj mesec dni (3. december).

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne zdi se mi dobro. V Ameriki je mraz in sneg, v Skandinaviji je mraz in sneg. Tudi če bi imeli tekmo v Rovaniemu na 90-metrski skakalnici, kjer je ves čas sneg, bi bilo dobro. Zdaj prestavljamo zaradi nogometa. Pozimi se ne bi noben zimski šport prekrival, če bi bilo to tako nujno potrebno. Sezona se podaljšuje. Za trening imaš manj časa. Vmes ni nobenega premora kot v formuli 1 ali motoGP. Tam imajo precej daljšo sezono, a so vmes prosti konci tedna. Tudi v smučanju ni vsak teden slaloma, smuka … Pri nas je tempo res hud. Upam, da ne bo kakšnih preobremenitev. Stresa bo kar več," opozarja najizkušenejši slovenski skakalec Peter Prevc.

"Zgoraj se ne bomo obremenjevali, kje je luknja in kje je ni"

"Po eni strani se bo sezona hitro začela, po drugi strani imamo več časa za dodatne priprave po prvi postojanki. Na prvo tekmo bomo poskušali priti na čim višji ravni. Po Wisli bomo dva tedna delali in v domači Planici, kjer bo svetovno prvenstvo, tako dograjevali svoje skoke. Zdi se mi, da se da dobro izpeljati uvodni del. Ta del bomo izkoristili, da bomo prišli na novoletno turnejo močni. Kar zadeva plastiko, bom rekel tako, da to ne bi smelo igrati vloge, ker prve skoke na ledeni smučini opravimo v zelo podobnih razmerah. Bo pa drugače videti na televiziji, ker ne bo bele barve na skakalnici in okoli nje, ampak bo zeleno," poudarja glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Naš prvi mož zadnje zime v svetovnem pokalu Anže Lanišek je poudaril, da bo z vidika organizatorja manj stresno, kar zadeva pripravo naprave, hkrati pa tudi za skakalce, saj so navajeni plastike: "Ne bo takšna težava skakati. Zgoraj se ne bomo obremenjevali, kje je luknja in kje je ni. V Wisli je to na snegu težava, saj se na vrhu skakalnice sprašuješ, ali bi šel raje 122 in ne 123 metrov, ker se na doskočišču hitro naredijo luknje. Pri skokih za pol metra dobiš 0,9 točke, pri ocenah pa hitro izgubiš tri točke. Najbolj idealno je, jasno, skočiti 140 metrov in v telemark (smeh, op. a.). Nekaj novega, zanimivega bo. Bomo videli, kako se bo izpeljalo, izteklo. Zatem bomo imeli dva tedna premora in se bomo lahko pripravili na sneg."