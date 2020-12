Zlatko Zahović je gospodar Ljubljane

Odkar se je Olimpija v novi podobi vrnila v slovensko prvo ligo, je Maribor, ki ga je v tem obdobju zaznamoval Zlatko Zahović, gospodar Ljubljane, lahko mirno zapišemo pred četrtkovim večnim nogometnim derbijem v Stožicah. To bo 23. prvenstvena tekma Olimpije in Maribora v Ljubljani od leta 2009. Ljubljančani so do zdaj zmagali samo trikrat.

Zlatko Zahović ima zelo dobre spomine na gostovanja v Ljubljani v vlogi športnega direktorja Maribora. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je v Stožicah proti Mariboru zmagala na zadnji tekmi, ki jo je proti vijoličastim na svojem stadionu odigrala.

Junija letos je za zmago z 1:0 in tri točke zadel Ante Vukušić, prekinil niz štirih zmag Sergeja Jakirovića na klopi Maribora in Olimpiji šest krogov pred koncem prvenstva na vrhu pomagal pobegniti na štiri točke prednosti pred najbližjima zasledovalcema, Mariborom in Celjem. Vemo, kako se je končalo. Z zgodovinskim zmagoslavjem Celjanov.

To je bila tudi prva zmaga Olimpije po več kot šestih letih v Ljubljani, prva zmaga na domačih derbijih z Milanom Mandarićem v vlogi predsednika in prvi derbi v Stožicah od povratka Olimpije med prvoligaše, na katerem zraven ni bilo Zlatka Zahovića. Pred tem je dolgoletni športni direktor zelo uspešnega Maribora z vijoličastimi v Ljubljani gostoval na 21 tekmah, 19 v Stožicah in dveh v Spodnji Šiški, doživel pa vsega dva poraza.

Olimpija je premagala Maribor, potem pa zaostala za 35 točk

Drugega marca 2014, ko so v sezoni 2013/14 Ljubljančani z goloma Aleksandra Rodića in Damjana Trifkovića v prvem polčasu zmagali z 2:0.

Olimpija je takrat v zaostali tekmi 22. kroga Maribor in njegovega takratnega trenerja Anteja Šimundžo premagala le dva tedna za tem, ko je proti vijoličastim, prav tako v Stožicah doživela hud poraz, izgubila je z 0:3. Pod to zmago se je podpisal že zdavnaj pozabljeni srbski trener Milorad Kosanović, ki na klopi Ljubljančanov ni zdržal dolgo.

Mariboru ta poraz ni škodil preveč. Na koncu je bil prvak. Olimpija je bila daleč zadaj. Prvenstvo je končala na sedmem mestu, s kar 35 točkami zaostanka za največjim tekmecem.

Nasvet za Ljubljančane: Lestvico obrnite na glavo

"Obrnite si lestvico na glavo, da boste zadovoljni tudi vi, Ljubljančani" pa nam je Zahović v svojem slogu zabrusil po svojem prvem, le enem izmed dveh porazov na 22 derbijih v Ljubljani, kot jih je Maribor v njegovem času odigral. Takrat, po šestih tekmah sezone 2011/12, ki so jo Mariborčani seveda končali kot zmagovalci, je bil Maribor na vrhu, imel je 16 od 21 možnih točk. Olimpija jih je imela pet manj, a potem pod vodstvom Dušana Kosića poskrbela za hud poraz evropskega Maribora.

Tudi v Stožicah je bilo na derbijih večkrat vroče. Prizor s tekme avgusta 2012, ki se je končala brez zadetkov in z rdečim kartonom brazilskega branilca Maribora Arghusa ob koncu prvega polčasa. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Hud poraz z 1:4, pri katerem je v nasprotnikovih vrstah blestel tudi njihov poznejši junak Dare Vršič, se je Mariborčanom zgodil konec avgusta 2011, ko so v Stožice pripotovali z evropskim mačkom.

Le tri dni pred tem so namreč prišli do prvega v seriji evropskih podvigov, ki so sledili. V Glasgowu so izločili veliki Rangers in se prvič uvrstili v skupinski del lige Europa. Zahovića njegov prvi poraz v Stožicah na derbijih torej ni preveč bolel.

Vsega 24 odstotna uspešnost Olimpije proti Zlatku Zahoviću

Ob pogledu na statistiko gostujočih derbijev Maribora, ko je bil v klubu on, se lahko Zahović ponosno trka po prsih. V 21 tekmah se je veselil kar devetih zmag, derbije v Ljubljani pa neporažen zapuščal še po desetih tekmah, ki so se končale brez zmagovalca.

Maribor je v njegovem obdobju na derbijih v Ljubljani osvojil 59 odstotkov točk, ki so bile na voljo. Olimpija, pa čeprav je igrala pred navijači, ko so ti na stadione še lahko hodili, jih je zmogla le 24.

Statistika trenerjev na derbijih v Ljubljani od leta 2009:

Olimpija:

- 3 tekme: Dušan Kosić (zmaga, remi in poraz) in Robert Pevnik (2 remija in poraz),

- 2 tekmi: Milorad Kosanović (zmaga in poraz), Igor Bišćan (2 remija), Safet Hadžić 2 (remi in poraz) in Darko Karapetrović (remi in poraz).

- 1 tekma: Dino Skender (zmaga), Marijan Pušnik (remi), Andrej Razdrh (remi), Ermin Šiljak (remi), Luka Elsner (poraz), Aleksandar Linta (poraz), Bojan Prašnikar (poraz) in Rodolfo Vanoli (poraz).



Maribor:

- 16 tekem: Darko Milanič (7 zmag, 8 remijev, poraz).

- 4 tekme: Ante Šimundža (2 zmagi, remi, poraz).

- 1 tekma: Kruno Jurčić (remi) in Sergej Jakirović (poraz).

Gospodar Ljubljane številka dve, Darko Milanič

Darko Milanič je izgubil le en prvenstveni derbi od 16, ki jih je v Ljubljani odigral. Foto: Vid Ponikvar Zelo uspešen je bil z Mariborom v Ljubljani tudi Zahovićev dolgoletni sodelavec.

Darko Milanič je najuspešnejši slovenski trener v praktično vseh kategorijah, tudi po številu zmag na derbijih. Samo v Ljubljani jih je zbral kar sedem v 16 derbijih, ki jih je tam vodil. Ob tem je osemkrat remiziral in le enkrat izgubil.



Z Mariborom je od leta 2009 v Ljubljani štirikrat gostoval Šimundža. Dvakrat je zmagal, enkrat remiziral in enkrat izgubil.

Potem sta trenerja, ki sta z Mariborom obiskala Ljubljano, le še dva. Oba enkrat. Jakirović je izgubil, Hrvat Kruno Jurčić pa remiziral.

S trenerji Olimpije je seveda povsem drugače. V tem času se jih je namreč na klopi Ljubljančanov zvrstilo kar 14.

Le šest od teh jih je proti Mariboru na svojem stadionu Olimpijo vodilo na več kot eni tekmi. Kosanoviću, Darku Karapetroviću, Igorju Bišćanu in Safetu Hadžiću je to uspelo dvakrat.



Največkrat, trikrat, sta Olimpijo na derbijih v Stožicah v tem obdobju, vodila Kosić in Robert Pevnik. Kosić je zmagal, remiziral in izgubil. Pevnik je dvakrat remiziral in izgubil.

Najboljši strelci na derbijih v Ljubljani od leta 2009:

4 goli - Rok Kronaveter (Olimpija 2, Maribor 2)

3 goli - Marcos Tavares (Maribor) in Luka Zahović (Maribor)

2 gola - Nusmir Fajić (Maribor), Milivoje Novaković (Maribor), Andraž Šporar (Olimpija), Dare Vršič (Olimpija) in Ante Vukušić (Olimpija).



*-zapisani so le nogometaši, ki so se med strelci znašli vsaj dvakrat.

Najboljši strelec je gole zabijal za oba

Kako je s strelci na derbijih v Ljubljani v časih nove Olimpije? Skupaj se je na 22 tekmah med strelce uspelo vpisati 23 nogometašev, od tega osem takšnih nogometašev, ki so zadeli več kot enkrat.

Veselje Roka Kronavetra po enem izmed dveh zadetkov, ki jih je za Olimpijo zabil na derbijih v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar

Rekorder je Rok Kronaveter s štirimi zadetki, zabijal jih je tako za Olimpijo kot za Maribor. Za vsakega dva.



Na drugem mestu lestvice, s katero operiramo, sta Marcos Tavares in Luka Zahović. V Stožicah sta zadela trikrat.



Andražu Šporarju, Milivoju Novakoviću, Anteju Vukušiću, Nusmirju Fajiću in Daretu Vršiču, oba gola je dosegel za Olimpijo, se je na derbijih v Ljubljani med strelce uspelo vpisati dvakrat.

Vsi derbiji v Ljubljani od leta 2009:



28. junij 2020 (30. krog, sezona 2019/20):

Olimpija : Maribor 1:0 (0:0)

Vukušić 59.



28. september 2019 (19. krog, sezona 2019/20):

Olimpija : Maribor 2:4 (1:2)

Menalo 33., Vukušić 53.; Zahović 1., Kronaveter 16., 93., Požeg Vancaš 94.



16. marec 2019 (23. krog, sezona 2018/19):

Olimpija : Maribor 0:0



19. avgust 2018 (5. krog, sezona 2018/19):

Olimpija : Maribor 0:3 (0:1)

Mlakar 26., Dervišević 49., Hotić 70.



31. marec 2018 (25. krog, sezona 2017/18):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



27. avgust 2017 (7. krog, sezona 2017/18):

Olimpija : Maribor 0:0



29. april 2017 (31. krog, sezona 2016/17):

Olimpija : Maribor 0:0



15. oktober 2016 (13. krog, sezona 2016/17):

Olimpija : Maribor 1:3 (0:1)

Kronaveter 86.; Novaković 35., Pihler 49., Zahović 94.



7. maj 2016 (33. krog, sezona 2015/16):

Olimpija : Maribor 1:2 (1:0)

Kronaveter 19.; Novaković 80./11m, Tavares 93.



21. november 2015 (15. krog, sezona 2015/16):

Olimpija : Maribor 2:2 (1:2)

Šporar 26., 92.; Bajde 7., Stojanović 21.; R.K.: Stojanović 65./Maribor



8. april 2015 (3. krog, sezona 2014/15):

Olimpija : Maribor 0:0



4. marec 2015 (21. krog, sezona 2014/15):

Olimpija : Maribor 0:1 (0:1)

Ndiaye 41.



15. marec 2014 (22. krog, sezona 2013/14):

Olimpija : Maribor 2:0 (2:0)

Rodić 2., Trifković 45.



2. marec 2014 (4. krog, sezona 2013/14):

Olimpija : Maribor 0:3 (0:1)

Bohar 34., Fajić 78., Mendy 94.



10. marec 2013 (23. krog, sezona 2012/13):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:1)

Nikezić 58.; Fajić 22.; R.K.: Handanović 70./Maribor



11. avgust 2012 (5. krog, sezona 2012/13):

Olimpija : Maribor 0:0

R.K.: Arghus 45./Maribor



21. marec 2012 (25. krog, sezona 2011/12):

Olimpija : Maribor 1:2 (0:1)

Vršič 88./11m; Velikonja 6., Cvijanović 53.



28. avgust 2011 (7. krog, sezona 2011/12):

Olimpija : Maribor 4:1 (3:0)

Lovrečič 19., Čadikovski 34., Radujko 39., Vršič 85.; Tavares 76.



12. marec 2011 (22. krog, sezona 2010/11):

Olimpija : Maribor 0:0

R.K.: Viler 78./Maribor



29. september 2010 (4. krog, sezona 2010/11):

Olimpija : Maribor 0:1 (0:1)

Berić 27.



16. april 2010 (31. krog, sezona 2009/10):

Olimpija : Maribor 1:1 (1:1)

Bonifacio 24.; Mihelič 20.



17. oktober 2009 (13. krog, sezona 2009/10):

Olimpija : Maribor 0:1 (0:0)

Tavares 83.