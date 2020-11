Maribor pred derbijem vrgel rokavico Olimpiji #video

Maribor : CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0) Stadion Ljudski vrt, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kordež.

Strelec: 1:0 Kronaveter (83., 11-m). Maribor: Jug, Felipe Santos, Martinović, Peričić, Kolmanič, Pihler (od 84. Dervišević), Cretu (od 65. Tavares), Repas (od 84. Vrhovec), Požeg Vancaš (od 65. Matko), Kronaveter, Mlakar (od 17. Mešanović).

CB 24 Tabor Sežana: Koprivec, Briški, Nemanič, Ristić, Salkić, Aliaj (od 46. Mihaljević), Zebić (od 70. Makoumbou), Doukoure (od 85. Stančič), Sever, Rovas (od 46. Babić), Ndzengue (od 70. Aldair). Rumeni kartoni: Martinović; Briški, Babić, Sever.

Rdeč karton: /

Vodilni Mariborčani so z veliko težav prišli do pete zaporedne zmage. Sežanski Tabor se je spet pokazal kot za njih zelo neugodna ekipa, ki jih je v zadnjih treh medsebojnih tekmah v Sežani vselej premagala, točko pa jim je vzela tudi na zadnjem medsebojnem srečanju v štajerski prestolnici.

Tudi tokrat je bila ekipa, ki jo je še na začetku letošnjega prvenstva vodil Mauro Camoranesi, zdajšnji trener Maribora, blizu presenečenja, pokopal pa jo je nespreten start Mihaela Briškega, ki je v 82. minuti v kazenskem prostoru storil prekršek nad Jan Repasom, Rok Kronaveter pa je uspešno izvedel enajstmetrovko.

Zadetek Roka Kronavetra z bele točke:

Sežanci so se odlično postavili na igrišču in prvih 35 minutah domačim niso dopustili resnejše priložnosti. V zadnjih desetih minutah prvega dela pa so domači vendarle pritisnili in bili dvakrat pred vrati tudi nevarni.

Najprej je v 36. minuti Jasmin Mešanović z glavo podal žogo Rudiju Požegu Vancašu, ki pa je preblizu vratarja Jana Koprivca, tako da je ni mogel poslati mimo njega. Nekaj minut pozneje je Žan Kolmanič z leve strani poslal ostro žogo v sredino, kjer pa je bil Jasmin Mešanović za kakšen korak prekratek.

Pritisk Štajercev se je nadaljeval tudi na začetku drugega dela, v 57. minuti je lepo priložnost zapravil Kronaveter, ki ni izkoristil lepe podaje Požega Vancaša, streljal je začetniško, bolje rečeno, Koprivcu je žogo podal.

Sporno igranje Erika Salkića z roko v kazenskem prostoru:

Je Erik Salkić igral z roko v kazenskem prostoru in bi moral sodnik Rade Obrenović pokazati na belo točko za Maribor? Da. 78 +

Ne. 59 + Oddanih 137 glasov

Se pa je nato oddolžil v 82. minuti, ko je sodnik Rade Obrenović po startu Briškega nad Repasom po mnenju gostov prestrogo dosodil enajstmetrovko.

Na koncu bi bila lahko zmaga vijoličastih še višja, Aljoša Matko je v enem izmed zadnjih napadov neoviran prišel pred Koprivca, vendar ga ni uspel premagati.

V naslednjem krogu v četrtek Mariborčane čaka derbi proti Olimpiji, Tabor pa bo dan prej gostil Celje.

Dogajanje v Mariboru v živo: