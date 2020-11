Domžalčani šokirali Olimpijo, nevsakdanji avtogol v Spodnji Šiški #video

Domžalčani so izkoristili slabši dan Olimpije in prišli do lepe zmage.

Domžalčani so izkoristili slabši dan Olimpije in prišli do lepe zmage. Foto: Vid Ponikvar

V nedeljskem obračunu 14. krog Prve Lige Telekom Slovenije so nogometaši Olimpije razočarali v Domžalah in klonili z 1:3. Četrtkov večni derbi v Stožicah proti vodilnemu Mariboru bodo pričakali s štirimi točkami zaostanka. Presenečenje smo videli tudi v Spodnji Šiški, kjer je Bravo ustavil prvake iz Celja, pomembne zmage pa so se v derbiju začelja veselili pri Aluminiju, ki je z 2:1 ugnal Gorico. V soboto se je Maribor namučil s Tabor Sežano (1:0), Mura pa je z 2:1 premagala Koper.

Ljubljančani so v Domžale odšli z željo, da ohranijo zgolj točko zaostanka za vodilnim Mariborom pred četrtkovim večnim derbijem, a se jim je vse skupaj hitro zalomilo, saj so že v uvodnih minutah prejeli dva zadetka, kar jim je močno otežilo delo. Ko je v drugem polčasu zadel še Dario Kolobarić in domače Domžale povedel v vodstvo s 3:0, je bilo srečanje odločeno.

Častni zadetek je kasneje za zmaje dosegel Michael Pavlović, od kakšnega poznega preobrata pa ni bilo ne duha ne sluha. Olimpija je pred četrtkovim derbijem v Stožicah za vodilnim Mariborom zaostala za štiri točke, ob tem pa ne bo mogla računati niti na kapetana Mirala Samardžića, ki je na tekmi z Domžalami prejel rdeči karton.

Zmaga ostala v Kidričevem

V Kidričevem je bil na sporedu pomembno srečanje tako za Aluminij kot Gorico. Oba sta ciljala na tri točke, ki bi, če malce karikiramo štele dvojno, a na koncu so Štajerci na krilih Alena Krajnca po preobratu prišli do pomembne zmage. Moštvo Aluminija je prekinilo niz šestih tekem brez zmage in zadnjeuvrščeni Gorici zdaj pobegnili za tri točke.

Prvaki padli v Šiški

Na prvi nedeljski tekmi v Spodnji Šiški sta se udarila domači Bravo in prvak iz Celja. Čeprav so bili domači ves čas boljši nasprotnik, so prvi zadeli gostje. Po zgrešeni enajstmetrovki Filipa Dangubića, izkazal se je Igor Vekić, je po čudnem in nerazumljivem posredovanju David Brekalo premagal lastnega vratarja in prvake popeljal vodstvo. Bravo se je Celju priključil že v prvem polčasu.

Avtogol, ki ga ne vidiš vsak dan:

Glavni sodnik Roberto Ponis je še drugič na tekmi pokazala na belo točko, bolj natančen pa je bil izkušeni Luka Žinko. V drugem polčasu smo na obeh straneh videli kar nekaj priložnosti, odločilni trenutek pa smo dočakali v 81. minuti, ko je v polno zadel Mustafa Nukić in Bravo po šestih tekmah brez zmage popeljal do novih treh točk. Za Celje je bil to drugi zaporedni poraz. Ljubljančani imajo zdaj le še točko manj od prvakov.

Kronaveter rešil Maribor

Nogometaši Maribora so že s sobotno zmago nad Taborom poskrbeli, da bodo v četrtkov večni derbi v Stožicah vstopili kot vodilni prvoligaški klub. Vijolice so pod vodstvom Maura Camoranesija težje od pričakovanega odpravile borbene Kraševce, zmagoviti zadetek je v 83. minuti z bele točke dosegel Rok Kronaveter. Gostje so takrat protestirali pri sodniku Radetu Obrenoviću, saj so bili prepričani, da je prestrogo dosodil kazenski udarec.

Je sodnik oškodoval Tabor, ko je pokazal na belo točko v 83. minuti? Da. 167 +

Ne. 292 + Oddanih 459 glasov

Z odločitvijo delivca pravice se 26 minut pred tem niso strinjali tudi gostitelji, ko so pričakovali, da bo, po igranju Erika Salkića z roko, v svojem kazenskem prostoru pokazal na belo točko.

Mariborčani so s peto zaporedno zmago povečali prednost pred zasledovalci, Tabor pa je bil le nekaj minut oddaljen od odmevnega uspeha, saj se mu je vse do 83. minute nasmihala točka v Ljudskem vrtu. Za slabšo voljo zmagovalcev je poskrbela poškodba stegenske mišice Jana Mlakarja, ki je moral zapustiti zelenico že po 17 minutah.

Drama v Fazaneriji, Koper izgubil prvič po devetih tekmah

V uvodnem srečanju 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije so o zmagovalcu odločale zadnje minute. Mura je z 2:1 premagala Koper in mu zadala prvi poraz po 4. krogu. Tako so bili črno-beli še drugič v tej sezoni usodni za kanarčke, ki so s tem prekinili niz nepremagljivosti na devetih zaporednih srečanjih. Dvoboj se ni začel najboljše za gostitelje.

Na ogrevanju se je poškodoval prvi vratar Matko Obradović, tako da je med vratnici vskočil Marko Zalokar. V prvem delu ni imel veliko dela, še najbolj ga je ogrozil lastni soigralec Luka Bobičanec, ki bi skoraj zabil avtogol. Mura je bila nevarnejša, podobno je bilo tudi v drugem polčasu, v zadnjih 20 minutah pa se je igra tako razživela, da je sledilo pestro obdobje, polno zadetkov in zapravljenih priložnosti.

Najprej je najstnik Mure Kai Cipot s prvencem v tej sezoni, podajo je prispeval Nino Kouter, mojstrsko premagal Ivana Vargića, le sedem minut pozneje pa je zadel še koprski rezervist Nardin Mulahusejnović in se s sedmimi goli na vrhu najboljših strelcev tekmovanja izenačil z Đorđejem Ivanovićem. Koprčanom se je ponudila priložnost do popolnega preobrata, a Nikola Krajinović, ki je na tekmi zapravil dve ogromni priložnosti, ni zadel v polno. Kazen je sledila v sodnikovem podaljšku, ko je Jan Gorenc z bližine potisnil žogo v mrežo, pred tem pa je Jure Travner z glavo zatresel vratnico.

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog:

Sobota, 28. november:

Mura : Koper 2:1 (0:0)

K. Cipot 79., Gorenc 90.; Mulahusejnović 86.



Maribor : Tabor 1:0 (0:0)

Kronaveter 83./11-m Nedelja, 29. september:

Bravo : Celje 2:1 (1:1)

Žinko 41., Nukić 81.; Brekalo 29./a.g.



Aluminij : Gorica 2:1 (1:1)

Krajnc 23., 63.; Bjelica 6



Domžale : Olimpija 3:1 (2:0)

Jakupović 2., Svetlin 4., Kolobarić 58.; Pavlović 71.; R.K.: Samardžić 61./Olimpija, Sikošek 70./Domžale

Lestvica:

Najboljši strelci:



7 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 - Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor),

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Bravo: Celje (forograf: Grega Valančič / Sportida):

Mura : Koper (fotograf: Blaž Weindorfer / Sportida):

