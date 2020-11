Drama v Murski Soboti: Gorenc junak Mure, Koper izgubil po dveh mesecih

dfsfbh

Mura : Koper 2:1 (0:0) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Skok, Mežnar. Strelci: 1:0 Cipot (79.), 1:1 Mulahusejnović (86.), 2:1 Gorenc (90.). Mura: Zalokar, Travner, Lovrić, Gorenc, Karničnik, Kouter, Bobičanec, Horvat, Žižek (od 76. Cipot), Marić (od 87. Štrakl), Filipović (od 76. Maroša).

Koper: Vargić, Mišić, Rajčević, Guberac (od 58. Knežević), Jozinović (od 62. Čirjak), Dodlek (od 81. Stevanović), Pejić, Barišić (od 58. Vršič), Žužek, Krajinović, Spinelli (od 58. Mulahusejnović). Rumeni kartoni: Gorenc, Maroša; Dodlek, Mišić.

Rdeči karton: /.

Prekmursko-primorski uvodni obračun 14. kroga PLTS v Fazaneriji se je začel z minuto molka v spomin na legendarnega argentinskega nogometnega virtuoza Diega Maradono, ki je v sredo umrl na svojem domu v Buenos Airesu. Dvoboj ekip iz zgornjega dela lestvice se je razpletel po okusu domačih nogometašev, ki so Koprčanom po petih zmagah in treh neodločenih izidih na zadnjih osmih tekmah prizadejali prvi poraz. Mura je po sedmi zmagi in po nepolnem krogu po točkah ujela vodilni Maribor, ki bo danes gostil Sežano, Koper pa zaostaja dve točki.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

Mura nevarnejša, Bobičanec skoraj zabil avtogol

Uvodne minute so minile v prevladi domačih nogometašev, ki so v uvodnih petnajstih minutah uprizorili tri obetavne akcije. Že v šesti minuti je Jure Travner v kazenski prostor gostov poslal lep predložek z leve strani, žoga pa je po strelu Andrije Filipovića z glavo švignila mimo gola gostujočega vratarja Ivana Vargića. Le pet minut kasneje je Luka Bobičanec lepo prodrl v kazenski prostor in z roba kazenskega prostora sprožil močan strel, na pravem mestu pa je bil Vargić in odpravil nevarnost.

Še najlepšo priložnost so si izbranci domačega trenerja Anteja Šimundže priigrali v 14. minuti, ko je Tomi Horvat po samostojnem prodoru z 20 metrov sprožil lep strel, ki je bil malenkostno previsok.

Trenutek, ko bi Luka Bobičanec skoraj premagal svojega vratarja:

Po uvodni "prekmurski ofenzivi" se je igra nekoliko umirila, večji del prvega polčasa je igra potekla na sredini terena. Koprčani so prvi obetaven napad uprizorili v 36. minuti, ko je po kotu z leve strani Claudio Spinelli z glavo streljal mimo gola, še najbolj nevarni so bili tri minute kasneje, ko je domači nogometaš Bobičanec po kotu z leve strani skorajda zabil avtogol, zadrego pa je z odličnim posredovanjem rešil Marko Zalokar, ki je zavoljo poškodbe prvega vratarja Matka Obradovića med ogrevanjem odigral današnji obračun na Fazaneriji.

Uvodne minute drugega polčasa so bile preslikava prvega. Muraši so znova napadli z vsemi topovi, po strelih Filipovića v 48., Nina Kouterja v 53. ter Travnerja in Dragana Lovrića v 59. minuti pa je koprska mreža ostala nedotaknjena.

Napet zaključek, Muro osrečil Gorenc

Strateg Kopra Milan Srebrnič je tekmo v Prekmurju odprl brez svojih najbolj učinkovitih nogometašev v tej sezoni Dareta Vršiča in Nardina Mulahusejnovića, v 58. minuti pa je oba poslal v ogenj. Večji del tekme dokaj rezervirani Primorci so v 72. minuti izpeljali do tedaj najbolj nevarno akcijo na tekmi, po nepazljivosti Jana Gorenca se je v lepi priložnosti znašel Nikola Krajinović, a se je z odličnim posredovanjem izkazal Zalokar.

V 79. minuti so Muraši vendarle kronali terensko premoč, po predložku Kouterja z desne strani je z natančnim strelom z glavo gostujočega vratarja Vargića ukanil rezervist Kai Cipot, ki je v igro vstopil le tri minute pred tem.

Zadetek Jana Gorenca za zmago z 2:1:

A Koprčani niso vrgli puške v koruzo. V 86. minuti je Mulahusejnović po strelu z glavo dosegel svoj sedmi gol v sezoni in na vrhu lestvice strelcev ujel vodilnega Đorđa Ivanovića iz Olimpije. Le minuto zatem so imeli Primorci "zaključno žogo" v svojih nogah, po grobi napaki domače obrambe se je v sijajni priložnosti znašel Krajinović, njegov strel pa je v zadnjem trenutku preprečil Žan Karničnik.

V tretji minuti sodnikovega podaljška je Mura vendarle prišla do zmage. Po kotu z leve strani je Travner po strelu z glavo najprej zadel okvir vrat, odbito žogo pa je iz neposredne bližine v mrežo pospravil Jan Gorenc za končno zmago z 2:1.

Mura bo v prihodnjem krogu gostila Bravo, Koper pa Aluminij. Obe tekmi bosta v sredo, 2. decembra.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: