Poraz v Domžalah boli še bolj: zmaji ostali brez kapetana #video

Ljubljančani so v Domžale šli z željo, da ohranijo zgolj točko zaostanka za vodilnim Mariborom pred četrtkovim večnim derbijem. A se jim je vse skupaj hitro zalomilo, saj so že v uvodnih minutah prejeli dva zadetka. Domači, ki so po novem šesti na lestvici, so tako prekinili niz treh tekem brez zmage, Olimpija, ki za Mariborčani na tretjem mestu zaostaja štiri točke, pa je končala niz dveh zmag.

Domžalčani so že v uvodu tekme šokirali goste in hitro dosegli dva zadetka. V drugi minuti je najprej Sven Šoštarič Karič poslal dolgo podajo do Daria Kolobarića, ta je nato žogo oddal do Arnela Jakupovića, ki je s sedmih metrov matiral Žigo Freliha.

V četrti minuti so domači izvedli nov hiter napad, Jakupović se je takrat znašel v vlogi podajalca, med strelce pa se je vpisal Tamar Svetlin.

Že po štirih minutah je bilo 2:0:

Potem pa so se prebudili tudi Ljubljančani, predvsem Andres Vombergar je prišel do nekaj strelov z glavo, najnevarnejša v osmi in 16. minuti je obranil Grega Sorčan. V 29. minuti je bil pri Domžalah nenatančen Svetlin, v 44. pa Sorčan ni imel posebnih težav po prostem strelu Maria Kvesića.

V drugem polčasu je v 51. minuti le za nekaj centimetrov zgrešil Eric Boakye, toda v 58. minuti je bilo že 3:0, ko sta se Kolobarić in Janez Pišek v ljubljanskem kazenskem prostoru "igrala" z neodločnimi branilci gostov, na koncu pa je iz bližine zadel Kolobarić.

Za nameček je bil dve minuti pozneje pri Olimpiji izključen Miral Samardžić, ker je s komolcem udaril Svetlina, Domžalčani pa so hitro prišli še do nekaj strelov, ki pa so bili premalo natančni.

Rdeč karton Samardžića:

V 70. minuti je svoj drugi rumeni karton in s tem rdečega dobil tudi domači nogometaš Gregor Sikošek, kmalu zatem pa so Ljubljančani zmanjšali zaostanek, ko je Michael Pavlović zadel z več kot 25 metrov.

Za njim je bil blizu zadetka tudi Timi Max Elšnik, a je žogo z roba kazenskega prostora poslal malo mimo vrat.

Domžale bodo v 15. krogu v sredo gostovale v Novi Gorici, Olimpija pa bo v četrtek gostila Maribor.

Domžale : Olimpija 3:1 (2:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič. Strelci: 1:0 Jakupović (2.), 2:0 Svetlin (4.), 3:0 Kolobarić (58.), 3:1 Pavlović (73.). Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Dobrovoljc, Žinič, Husmani, Pišek, Ibričić, Jakupović (od 73. Vuklišević), Svetlin (od 62. Podlogar), Kolobarić (od 90. Mavretič). Olimpija: Frelih, Pavlović, Samardžić, Milović, Boakye, Caimacov, Močinić (od 46. Bosić), Elšnik, Kvesić (od 85. Kurež), Ivanović (od 64. Perković), Vombergar. Rumeni kartoni: Sikošek; Milović, Elšnik.

Rdeča kartona: Samardžić (60.), Sikošek (70.).