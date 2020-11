Bravo proti prvakom prekinil slabšo serijo #video

Bravo je po šestih tekmah le prišel do nove zmage in prekinil niz dveh porazov, junak tekme je bil Mustafa Nukić, ki je tako državnim prvakom Celjanom prizadejal šesti poraz v sezoni. Ljubljančani so se na lestvici Celjanom približali na točko, oboji pa so še vedno v spodnjem delu prvenstvene lestvice.

Ljubljančani in Celjani so v prvem polčasu imeli vsak svoja obdobja, uvodoma so bili konkretnejši domači, ki so bili nevarni predvsem v 19. in 20. minuti, obakrat je poskusil Mustafa Nukić iz bližine in obakrat je bil na mestu Matjaž Rozman.

V 23. minuti je iz bližine zgrešil še David Brekalo, prav ta pa je bil nesrečnež v 29. minuti. Takrat so gosti po prekršku Vanje Drkušića nad Jakobom Novakom prišli do najstrožje kazni. To je izvedel Filip Dangubić, Igor Vekić je žogo odbil, to pa je nato Brekalo nespretno in nesrečno poslal v lastno mrežo.

Nukić je odločil srečanje v Šiški:

V 30. minuti je sledil še en slab strel Dangubića, v 41. pa so tudi domači dobili enajstmetrovko po prekršku gostov v lastnem kazenskem prostoru. Luka Žinko je bil nato zanesljiv s strelom z bele pike. V 44. minuti pa je poskusil še Sandi Ogrinec, toda Rozman je svoje delo dobro opravil.

V uvodu drugega polčasa so bili znova odločnejši domači, a brez resnega strela proti vratom, v 52. minuti je sicer le malce premalo natančno meril Nino Žugelj s približno 15 metrov, ko je z desne poskusil z diagonalnim strelom.

V 58. minuti pa so bili nevarni tudi Celjani Dangubić je poskusil s strelom z glavo in žogo poslal malo mimo vrat. V 72. minuti pa je sprožil Novak z enajstih metrov, Vekić pa je dobro posredoval.

Štiri minute pozneje je moral na drugi strani posredovati tudi Rozman po strelu z roba kazenskega prostora, so pa v 81. domači povedli, najprej je žogo po strelu Martina Kramariča Rozman odbil, to pa je nato v mrežo poslal Nukić. Na golovi črti je ni uspelo ustaviti Žanu Zaletelu.

Bravo bo v 15. krogu v sredo gostoval v Murski Soboti, Celje pa dan pozneje v Sežani.

Bravo : Celje 2:1 (1:1) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Bensa, Habibović. Strelci: 0:1 Brekalo (29./avtogol), 1:1 Žinko (41./11 m), 2:1 Nukić (81.). Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Španring, Žinko, Maher (od 68. Agboyi), Ogrinec (od 76. Kirm), Kramarič, Žugelj (od 86. Kidrič), Nukić. Celje: Rozman, Ćalušić (od 46. Kadušić), Stojinović, Zaletel, Brecl, Šporn, Vrbanec (od 81. Pungaršek), Kuzmanović, Novak, Kljun (od 46. Božić), Dangubić. Rumeni kartoni: Žugelj, Drkušić, Agboyi, Žinko.

Rdeči karton: /.