Večni derbi: Olimpija ustavila pohod Maribora in ga spet ujela #video

V Stožicah je prevladovala Olimpija in zasluženo premagal rivala iz Maribora, ki je do prihoda v Ljubljano slavil na petih zaporednih tekmah.

V Stožicah je prevladovala Olimpija in zasluženo premagal rivala iz Maribora, ki je do prihoda v Ljubljano slavil na petih zaporednih tekmah. Foto: Vid Ponikvar

Na zadnji tekmi 15. kroga Prve Lige Telekom Slovenije je Olimpija na večnem derbiju v Stožicah brez težav z 2:0 premagala Maribor in se mu na lestvici približala le na točko zaostanka. Drugi četrtkov obračun v Sežani med Taborom in Celjem je bil zaradi poledenelega in zasneženega igrišča prestavljen na drug termin. V sredo sta se zmag razveselila Koper in Domžale, v Murski Soboti pa ni bilo zmagovalca.

Vodilni Maribor je v Ljubljano kljub težavam s poškodbami, manjkali so Jan Mlakar, Nemanja Mitrović in Martin Milec, prišli po šesto zaporedno zmago in povečati prednost pred Olimpijo na ogromnih sedem točk, a zmaji so na večnem derbiju bruhali ogenj in bili od vodilnih Štajercev boljši in zasluženo zmagali.

V za Olimpijo izjemnem prvem polčasu je zadel Đorđe Ivanović, ki je zanimivo stresel tudi prečko, v drugem polčasu, ko je več pokazal Maribor, pa je zmago potrdil Andres Vombergar. Olimpija je z zmago nad večnimi rivali poskrbela, da se je na lestvici ponovno zakuhalo. Maribor ima le še točko prednosti pred zmaji in le še dve več kot Mura in Koper.

Vombergar je potrdil zmago Olimpije na večnem derbiju:

Aljoša Matko je padel, sodnik Dragoslav Perić se ni oglasil:

Mulahusejnović kralj strelcev

V zadnjem dejanju napornega sredinega dne je Koper na Bonifiki po zadetku prvega strelca lige Nardina Mulahusejnovića z 1:0 premagal Aluminij, ki bi si po videnem zaslužil več, imeli so kar šest strelov v okvir vrat, domači le tri, a obramba primorske ekipe je zdržala vse do konca in slavje sedme zmage v sezoni se je lahko začelo. Kanarčki so se na na lestvici točkovno izenačili z Muro, Aluminij pa na devetem mestu ostaja s tremi točkami več kot Gorica.

Junak Kopra je bil ponovno Mulahusejnović:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Kopru:

V zimski idili na Fazaneriji brez zmagovalca

Obračun v Murski Soboti je spremljalo močno sneženje, pogoji za igro so bili težki, kar je najverjetneje tudi razlog, da se je obračun na Fazaneriji končal brez zadetkov. Domači so proti vratom Brava sprožili deset strelov, štiri v okvir vrat, gostje iz Ljubljane pa so imeli skupno tri strele manj in enega manj v okvir vrat. Najlepšo priložnost za zadetek je v 38. minuti zapravil hrvaški napadalec v dresu Brava Michele Šego, ki je že videl žogo v golu, a vratar Mure Marko Zalokar se je izkazal in rešil Muro.

Velika priložnost Micheleja Šega:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Murski Soboti:

Domžalčani v odlični formi

Uvodni obračun kroga je potekal v Novi Gorici, kjer o snežnih padavinah, ki so zajele Slovenijo, ni bilo ne duha ne sluha. Nogometaše je le malce pral dež, več pa so v Novi Gorici pokazali gostje iz Domžal, ki so le potrdili dobro formo.

V prvem polčasu, v katerem ni bilo zadetka, so celo nekaj več pokazali Goričani, v drugem pa so vajeti v svoje roke prevzeli Domžalčani in premoč prvič kronali v 69. minuti, ko je zadel Arnel Jakupović, drugo zaporedno zmago pa je v 82. minuti potrdil Damjan Vuklišević. Rumena družina se je prebila na peto mesto, vrtnice pa po devetem porazu v sezoni ostajajo na zadnjem mestu.

Arnel Jakupović je načel mrežo Gorice:

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Novi Gorici:

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog:

Sreda, 2. december:

Gorica : Domžale 0:2 (0:0)

Jakupović 69., Vuklišević 82.



Mura : Bravo 0:0



Koper : Aluminij 1:0 (1:0)

Mulahusejnović 42. Četrtek, 3. december:

Tabor – Celje /prestavljeno/



Olimpija : Maribor 2:0 (1:0)

Ivanović 22., Vombergar 67.

Najboljši strelci: 8 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 - Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor),

5 - Andres Vombergar (Olimpija)

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Aljoša Matko (Maribor), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Olimpija : Maribor (fotograf: Vid Ponikvar)

Mura : Bravo (fotograf: Blaž Weindorfer / Sportida):

