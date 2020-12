V Murski Soboti padal le sneg, zadetki ne #video

V zahtevnih vremenskih pogojih, v Murski Soboti je vso tekmo snežilo, druga tekma 15. kroga PLTS ni postregla z ravno kakovostno predstavo. Mura in Bravo sta po remiju brez zadetkov ostala na drugem oz. osmem mestu.

V močnem sneženju je prvi nevarneje poskusil Luka Bobičanec, ki je bil v tretji minuti malenkost nenatančen z levico. Ob koncu 17. minute so zapretili tudi nogometaši Brava, a je bil strel Micheleja Šega prešibek za Marka Zalokarja.

V 31. minuti je Miha Kancilija nekoliko s strani poskusil od daleč in ogrel dlani Zalokarja. Bravo si je priigral najlepšo priložnost v prvem delu, ko je v kazenskem prostoru močno sprožil Šego, a je Zalokar z zadnjimi močmi žogo preusmeril v kot.

Nato so se prebudili tudi domači. Streli Luke Marića in dvakrat Tomija Horvata niso našli cilja, v 42. minuti pa je Bobičanec že preigral vratarja Igorja Vekića, a je bil preveč v kotu, da bi lahko nevarneje sprožil proti vratom.

Hrvat v dresu črno-belih je bil nevaren tudi na začetku drugega dela, ko je poskusil s prostega strela povsem z leve strani, vendar je bil Vekić ob preletu žoge mimo vseh igralcev dovolj pozoren, da je žogo z nogo odbil. Od daleč sta nato pri domačih poskušala še Nino Kouter in rezervist Kai Cipot, toda nista ogrozila Vekića.

v 74. minuti je v enem redkih poskusov gostov z glavo nenatančno meril Rok Kidrič, v zadnje četrt ure pa je spet od daleč poskusil Bobičanec, a mu je tokrat osrednji branilec Marko Klemenčič strel blokiral.

Mura bo v 16. krogu v soboto gostovala pri Aluminiju v Kidričevem, Bravo pa bo v nedeljo doma gostil Tabor Sežano.

Potek srečanja v Murski Soboti:

KONEC TEKME!

74. minuta: Velika priložnost za Bravo. Obramba Mure je povsem pozabila na Kidrića, ki je po lepo podaji Ogrinca povsem sam slabo streljal z glavo in žogo poslal prek Murinih vrat.

Video: Kidrić ni najbolje reagiral:

70. minuta: Nov strel v okvir vrat. Do strela je z roba kazenskega prostora prišel rezervist Kai Cipot, ki je v igro vstopil ob polčasu, a vse skupaj je bilo lahko dela za Vekića.

50. minuta: Vroče pred vrati Brava. S prostega strela je neposredno proti vratom sprožil Bobičanec. Žogo je šle mimo številnih glav in kmalu bi presenetila Vekića, ki pa je na koncu žogo vseeno odbil in ostalo je pri 0:0.

Video: strel Bobičanca:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Organizatorji so med premorom očistili črte in priskrbeli rumeno žogo, ki bo bolj vidna na beli snežni podlagi.

KONEC PRVEGA POLČASA!

43. minuta: Lepa priložnost Mure. Po podaji s kota Bobičanca je lepo udaril Horvat, a žogo je švignila tik ob desni vratnici Vekićevih vrat.

38. minuta: Najlepša priložnost na tekmi. Po dolgi podaji je najvišje skočil Kidrić, ki je lepo zaposlil Šega, Hrvat je odlično streljal, a z odlično obrambo se je izkazal vratar Zalokar.

Video: izjemna obramba Zalokarja:

34. minuta: Po ukradeni žogi je Bravo stekel v bliskovit protinapad, na koncu pa je Kancilja v kazenski prostor poslal malce previsoko podajo, ki je Kidrić ni mogel doseči.

Video: priložnost Brava:

17. minuta: V težkih razmerah, ki vladajo v Murski Soboti, na zelenici je vse več snega, smo do zdaj videli zelo malo akcije. Pa vendar, po podaji s kota Ogrinca je lepo z glavo streljal Šego, a le v naročje domačega vratarja Zalokarja.

3. minuta: Prva priložnost za Muro. Po domiselni izvedbi kota je do strela prišel Bobičanec, ki je močno sprožil, a bil je premalo natančen.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi na Fazaneriji:

Pred tekmo:

Šimundža o privilegiju na dvobojih z Bravom

Ko sta se Ante Šimundža in Dejan Grabić srečala zadnjič, je Bravo v Ljubljani zmagal z 2:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko se je na Fazaneriji nazadnje igralo za točke, je bilo zelo napeto. Mura je v izdihljajih dvoboja spravila v slabo voljo Koper in prekinila njegov niz devetih srečanj brez poraza. Izbranci Anteja Šimundže so s tem zadržali zaostanek treh točk za vodilnim Mariborom, ki bi ga lahko danes, če v Prekmurju pade Bravo, tudi ujeli po točkah. Zaradi rumenih kartonov ne bo smel nastopiti Jan Gorenc, strelec zmagovitega gola proti Koprčanom.

"Pričakujem motivirano ekipo Brava, ki v Murski Soboti ne bo hotela izgubiti. Gre za ekipo, ki ima na tekmah z nami vedno dodaten motiv, kar je za nas privilegij," poudarja Šimundža in napoveduje, da bodo odločale malenkosti. Med drugim tudi prilagoditev na snežno podlago, ki je v Murski Soboti prisotna že od torka.

Grabić: Gremo se metat na glavo za vsak centimeter igrišča

Bo prvi vratar Mure Matko Obradović, ki proti Kopru zaradi bolečin v hrbtu ni branil, tokrat pripravljen za nastop? Foto: Grega Valančič/Sportida Mladi ljubljanski klub iz rezultatske krize, ki jo je doživljal v zadnjih krogih, ni delal drame. To se mu je obrestovalo. Zadržal je svojo filozofijo in vedel, da se mu bo rezultatska krivulja slej ko prej obrnila navzgor. Proti Celju je konec prejšnjega tedna le dočakal zmago, zdaj pa trenerja Dejana Grabića čaka nov ogromen izziv, gostovanje pri tekmecu, ki ga zelo spoštuje. Zlasti stanovskega kolega Šimundžo.

"Odhajamo k ekipi, ki jo vedno krasijo odlična taktična kultura, red in disciplina. Mi smo v dobrem stanju. Zadnje štiri tekme so bile vedno boljše glede vsebine, ki smo jo prikazovali na igrišču. Tudi ob rezultatskem zaostanku so se videli zmagovalna mentaliteta, karakter, borbeni duh. To je higienski minimum, ki ga od igralcev pričakujemo na vsaki tekmi. V Mursko Soboto se gremo metat na glavo za vsak centimeter igrišča," obljublja mladi trener boj do zadnjega. To bo jubilejna 50. tekma kluba v prvi ligi. Bravo med elito nastopa šele drugo sezono. Dvoboj se bo začel ob 15. uri.