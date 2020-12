Trener Olimpije prosi kritike, da mu dajo mir. Prošnjo ima tudi za NZS.

"Kapa dol fantom, odlično so odigrali derbi," je trener Olimpije Dino Skender za predstavo pohvalil izbrance in pojasnil, kako so imeli pred tekmo z Mariborom opravka z ogromnim pritiskom. Zmaji so z 2:0 prekinili niz petih zaporednih zmag Maribora. Mauro Camoranesi jim je čestital in dodal, da je v Stožicah zmagala ekipa z učinkovitejšim napadom.

V Stožicah se je ponovila zgodovina. Poleti je v Ljubljano samozavestno pripotoval Maribor, ki je pod vodstvom Sergeja Jakirovića nanizal štiri zmage, a je nato doživel razočaranje in pred praznimi tribunami v Stožicah izgubil z 0:1. To je bila zelo sladka zmaga Dina Skenderja. Še slajša pa je postala današnja, ko je bil ponovno boljši od vijolic. Tokrat je zmagal z 2:0, hkrati pa prekinil niz kar petih zaporednih zmag Maura Camoranesija! Mariborčani so torej še enkrat prejeli sporočilo, kako po uspešnem zmagovitem nizu ni dobro zobati češenj z Olimpijo, če jo vodi mladi Slavonec.

Zadetek za 1:0 Đorđeta Ivanovića:

Upa, da bo zdaj manj kritik

Ni manjkalo veliko, da bi Đorđe Ivanović izpustil večni derbi. Po tekmi v Domžalah je začutil težave, a si je v sredo pomagal s protibolečinskimi injekcijami, ki so pomagale. Srb je v prvem polčasu namučil mariborsko obrambo, dosegel zadetek, spektakularno stresel prečko in zapravil še dve lepi priložnosti. Foto: Vid Ponikvar "Odlična predstava. V prvem polčasu smo bili vrhunski, izgledali smo top, tako v napadalnem kot obrambnem smislu. Nato smo vedeli, da bo Maribor v drugem polčasu tvegal in napadel na vse ali nič. Branili smo se organizirano in kakovostno. Kapa dol fantom, saj jim s psihološkega vidika ni bilo lahko. Ustvaril se je pritisk, čeprav še sam ne vem, zakaj takšen. Derbi vedno prinaša velik pritisk, če pa prišteješ spoznanje, da bi Maribor lahko ušel na +7, pa je pritisk še večji, a smo se z njim odlično kosali," je bil po dragoceni zmagi nad vodilnim Mariborom, s katero se mu je približal na vsega točko zaostanka, zelo ponosen na izbrance.

Vesel je, da je Olimpija z zmago nad največjim tekmecem spravila navijače v dobro voljo. "Razveselili smo navijače in jim olepšali božič. Čakajo nas še štirje krogi. Upam, da bo zdaj manj kritik od medijev, navijačev, simpatizerjev. Saj niti ne vem, kdo tako kritizira in koga se kritike dotikajo, kluba ali vodstva, kar tudi ni pomembno. Apeliram pa vsem, da nam olepšajo božič. Dajte nam mir, da lahko delamo čim boljše. Da bomo imeli glavo na mestu. Dajte mam malo podpore. Fantje jo potrebujemo. Smo sredi zahtevnega obdobja, a imamo levja srca. Zadnje tekme so pokazale, da bi si zaslužili malo podpore," je prosil Skender vse kritike, da bi pokazali tudi svojo drugo plat in priznali, kako Olimpija v takšnih okoliščinah beleži pozitivne rezultate, ki bi jih lahko ovrednotili s čim drugim kot pa nizanjem kritik.

Ne more verjeti, zakaj se je ustvarila negativna slika o Olimpiji

Po porazu z Domžalami kar ni mogel verjeti, kako se je začel ustvarjati velik pritisk. Prejemal je sporočila v znak podpore, naj zdrži do konca in ne popusti.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

"Ne razumem, kako je lahko prišlo do tega, da se kar naenkrat ustvari tako negativna slika o nas, če se ve, da smo ekipa v procesu nastajanja. Proti Mariboru smo potrdili, da smo na dobri poti, je pa težko pričakovati, da bomo zmagali ravno vsako tekmo. Sploh če se igra vsake tri, štiri dni. V nedeljo bi morali igrati v Celju. Ponovno čez tri dni. Če ne bomo na vrhunski ravni, se bodo vsi čudili nad nami. Lahko pa povem, da se ni ničemur za čuditi," je opozoril na dejstvo, kako igra Olimpija neprimerno slabše, če se na eno tekmo pripravlja le tri dni in lep primer za to je nedavna tekma v Domžalah. Nasprotno je, ko imajo štiri dni časa, kot so ga imeli do velikega derbija z Mariborom.

Olimpija bi v Celju raje gostovala v ponedeljek ali torek

Dino Skender je tudi v tretjem derbiju z Mariborom ostal neporažen. Foto: Grega Valančič/Sportida Za dodaten zaplet in razmislek Ljubljančanov je poskrbela še odpoved četrtkove tekme med Taborom in Celjem, bodočim tekmecem Olimpije.

"Upam, da se tekma ne bo igrala v nedeljo. Apeliram na tiste, ki vodijo tekmovanje, da bi jo prestavili," ima prošnjo tudi za Nogometno zvezo Slovenije. "Na tekmo v nedeljo v Celju smo pristali, ker smo mislili, da bodo tudi oni imeli danes tekmo. Tako pa je njihova odpadla in bodo spočiti cel teden, kar je za nas nesprejemljivo," je opozoril na razliko med Olimpijo in branilci naslova, ki so danes zaman čakali na dvoboj na Krasu.

Zadetek Andresa Vombergarja za zmago z 2:0:

Olimpija bi tako najraje dvoboj prestavila za dan, dva. Morda na ponedeljek ali pa torek. Akcija je že stekla. "Če bi imeli na voljo 22 igralcev, bi samo rotiral ekipo in jo zamenjal, pa ne bi bilo težav. Tako pa jo imam. Zgodilo se nam je veliko poškodb, bolezni, da koronavirusa sploh ne omenjam," se boji, da Olimpija v takšnih razmerah v nedeljo v Celju ne bi mogla ponoviti tako dobre predstave, kot jo je proti Mariboru. Zlasti v prvem polčasu.

Camoranesi: Tri priložnosti Olimpije, tri priložnosti Maribora

Takrat si je nekaj priložnosti ustvaril tudi Maribor, zlasti Jasmin Mešanović. Tudi o tem je po dvoboju spregovoril redkobesedni trener Mauro Camoranesi. Sprva je izpostavil, kako je zmaga Olimpije povsem zaslužena, nato pa pojasnil, kaj je odločilo tekmo v prid Ljubljančanov.

Mairborčani so po petih zaporednih zmagah potegnili krajšo, dvoboj pa končali celo brez doseženega zadetka. Foto: Vid Ponikvar

"Svojih priložnosti, imeli smo tri, nismo izkoristili, nasprotnik pa svoje je. Zmagala je učinkovitejša ekipa nocoj," je prepričan nekdanji velikan italijanskega nogometa, vse skupaj pa je podkrepil še z razlago, kako ni nezadovoljen z igro zadnje vrste. "Olimpija si je ustvarila tri priložnosti. Samo tri," je ponovil Argentinec z italijanskim potnim listom, ki je tako ostal še na drugem večnem derbiju v Sloveniji brez zmage.

Ena izmed zapravljenih zrelih priložnosti NK Maribor:

V tolažbo mu je lahko le podatek, da je Maribor še vedno v vodstvu. So se pa zasledovalci zelo približali. Olimpija na točko, Mura in Koper na dve točki, kar bi lahko v nadaljevanju jesenskega dela poskrbelo še za zelo pestro dogajanje. Kar se tiče Olimpije, morda že v nedeljo, morda pa tudi kakšen dan pozneje. Če bodo ugodili prošnji za prestavitev tekme v knežjem mestu …