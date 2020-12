Maribor spet padel v Ljubljani, Olimpija je po super derbiju nazaj

Nogometaši Olimpije so v Stožicah z goloma Djordjeta Ivanovića in Andresa Vombergarja z 2:0 premagali Maribor, ki je v Ljubljani padel še drugič v nizu, kar se pred tem ni dogajalo pogosto. Po tej zmagi so Ljubljančani skočili tik za Mariborčane na vrhu prvenstvene lestvice.

Ko je bil športni direktor Zlatko Zahović, je Maribor v prvenstvu v Ljubljani odigral 21 derbijev, a izgubil le dvakrat. Odkar legendarnega nekdanjega slovenskega reprezentanta ni več v klubu, je v Stožicah igral dvakrat in obakrat izgubil. Tokrat malce nepričakovano.

V Ljubljano so Mariborčani pripotovali na vrhu lestvice, s popotnico štirih zmag na štirih tekmah, ki so jih pred tem odigrali, predvsem pa so dajali vtis, da so povsem osvojili ideje novega trenerja Maura Camoranesija in bodo vse prej kot lahek zalogaj.

No, saj tako je tudi bilo, za nami je namreč derbi, v katerem res ni manjkalo priložnosti na obeh straneh. Lahko bi se razpletel tudi drugače, a na koncu so do treh točk zasluženo prišli Ljubljančani, ki so se tako pobrali po hudem domžalskem šoku in se vrnili v igro za vrh.

Rok Kronaveter se tokrat ni uspel vpisati med strelce v Stožicah, kjer je na derbijih do zdaj zadel že štirikrat. Foto: Vid Ponikvar

Pred začetkom darilo Olimpije za Maribor

Še pred začetkom tekme so pri Olimpiji poskrbeli za lepo gesto. Mariborčanom, ki bodo 12. decembra praznovali 60. obletnico obstoja, so podarili priložnostno darilo, ki ga je poslovnemu direktorju NK Maribor Bojanu Banu izročil prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić.

Če so bili Ljubljančani gostoljubni pred začetkom derbija, pa je bilo povsem drugače na igrišču, kjer se je iskrilo od samega začetka. Ne zaradi grobe igre, ampak zaradi dobrega nogometa, ki so ga pokazali nogometaši obeh ekip.

Dino Skender je pred tedni govoril, da ob na novo sestavljeni ekipi še potrebuje čas, da bo Olimpija videti tako, kot si želi. To, kar je Hrvat na klopi Olimpije videl danes, je zagotovo že blizu idealov, o katerih je sanjal.

Super derbi, v katerem ni manjkalo priložnosti

Vroče je bilo v sicer zelo hladnih Stožicah, ki ob praznih tribunah ozračje ohladijo še za kakšno stopinjo, že po nekaj sekundah. V prvi minuti je do strela prišel Luka Marin, eden od kar osmih tujcev v začetni enajsterici Olimpije, a vratar Maribora Ažbe Jug z njegovim strelom ni imel težav. Že v četrti minuti je bil v priložnosti Maribor. Rudi Požeg Vancaš je izsilil prosti strel z ugodnega položaja, s tega pa je v obrambni blok Olimpije meril Rok Kronaveter in poskrbel za enega od devetih kotov Mariborčanov, ki so še sledili.

Ivanović je zabil prvi gol, sodeloval pri drugem, zapravil pa še nekaj priložnosti. Foto: Vid Ponikvar

Že v osmi minuti spet priložnost na drugi strani. Lepo so kombinirali Mihael Pavlovič, Andres Vombergar in bosanski vezist Mario Kvesić, ki pa je meril čez gol. V 14. minuti se je akcija še drugič preselila na stran, ki jo je napadal Maribor. Do strela je prišel Požeg Vancaš, toda ni meril preveč natančno. Že nekaj trenutkov pozneje je z izjemno globinsko podajo Jan Repas zaposlil Jasmina Mešanovića, ki je stekel sam proti ljubljanskemu golu, a ga je z izhodom s črte presenetil Žiga Frelih in obranil njegov poizkus.

Djordje Ivanović je teroriziral obrambo Maribora

Potem pa nova izmenjava strani in skorajda pravcati evrogol Djordjeta Ivanovića, ki se je odločil za strel od daleč. Močno in tudi zelo natančno, a je s konicami prstov Jug v vratih Maribora žogo preusmeril toliko, da se je odbila v prečko in ni šla v gol. Že tri minute pozneje je bil najboljši nogometaš Olimpije in morda tudi celotne slovenske lige v tej sezoni v akciji še drugič.

Tokrat se je končalo drugače. Z njegovim šestim prvenstvenim golom in vodstvom Olimpije. Izjemno globinsko podajo je Srbu poslal Mihail Caimacov, Ivanović je odlično stekel v prostor, obšel Juga in žogo z desne strani rutinirano poslal v prazno mrežo.

Gol Djordjeta Ivanovića:



V 28. minuti je Ivanović še tretjič povzročil precej preglavic mariborski obrambi. Z leve je podal do Marina, ta je streljal, Jug pa spet obranil. V 30. minuti je bil vnovič nevaren Maribor. Lepo akcijo je s strelom zaključil Požeg Vancaš, ki pa ni bil dovolj natančen. Žoga je zletela čez gol.

V 35. minuti v akciji spet kdo drug kot Ivanović. Tokrat je prišel do strela v kazenskem prostoru Maribora. Ni se preveč izkazal. Njegov volej je pošteno zgrešil cilj. V 42. minuti je kapetana Maribora Aleksa Pihlerja z eno potezo v slogu igralcev futsala na zadnjico spravil Kvesić in prišel do strela, ki pa je zletel malo mimo Jugovih vrat.

To je bila tudi zadnja omembe vredna akcija prvega polčasa, v katerem se je bliskalo na obeh straneh, le dobri predstavi obeh vratarjev in nezbranosti napadalcev obeh ekip pa se lahko verjetno zahvalimo, da smo videli le en gol. V mreži Maribora. Zasluženo.

Nogometaši Olimpije so se veselili druge zmage na derbijih v nizu. Foto: Vid Ponikvar

V času največjega naleta Maribora je Olimpija zadela za 2:0

Ob polčasu je Camoranesi vezista Alexandruja Cretuja zamenjal z napadalcem Aljošo Matkom in napovedal napadalnejši Maribor. Natanko tak je Maribor potem tudi bil. Polčas se je sicer začel, kot se je za današnjo tekmo spodobilo, z akcijo najboljšega posameznika na igrišču, Ivanovića. Prišel je do strela v 49. minuti z leve strani, poizkusil prefinjeno, ampak tudi premalo natančno.

Potem so prišle mariborske minute, ko se je zdelo, da bo Frelih v vratih Olimpije prej ali slej premagan. Najprej je Matko odlično zaposlil Kronavetra, ki je prišel do stoodstotne priložnosti, pa ni zadel. V 62. minuti je bil v akciji Matko, tudi on na žalost gostov ni bil dovolj natančen. V 64. minuti je na levi vratnici po predložku z desne strani za hip zamudil Mešanović, ko se je že zdelo, da bo zabil gol.

Potem, v času največjega mariborskega pritiska, pa sijajna akcija rezervista Olimpije Jana Andrejašiča, ki je stekel po desni strani in poslal sijajen predložek na glavo Ivanovića, ki je pritekel na levo vratnico. Srb je spet dodobra namučil Juga, ki pa je njegov strel nekako še odbil, ni pa mogel ustaviti Andresa Vombergarja, ki je "pobral" odbitek in ga zlahka pospravil v gol za vodstvo Olimpije z 2:0. Derbi je bil odločen.

Gol Andresa Vombergarja:

Takoj za tem je trener Olimpije Skender na igrišče namesto prvega junaka tokratnega derbija poslal branilca Uroša Koruna in novopečenega hrvaškega vezista Ivana Močinića. Želel je zapreti tekmo in bil pri tem tudi uspešen. Camoranesiju ni mogel pomagati niti zimzeleni najboljši strelec v zgodovini slovenskega prvenstva Marcos Tavares, ki je na igrišče prišel ob tem.

Ogenj na igrišču je ugasnil, razen padca Matka v kazenskem prostoru Olimpije v 78. minut, ki pa ga glavni sodnik Drago Perić ni videl kot enajstmetrovko, in poizkus istega igralca 91. minuti, se ni zgodilo nič več.

Dinu Skenderju je za vsaj tri dni odleglo

Olimpija je prišla še do druge zmage v Stožicah v nizu (junija je z golom zdaj pozabljenega Anteja Vukušića zmagala z 1:0), po njej pa je bolj kot komerkoli odleglo njenemu trenerju Skenderju. Hrvat je bil po slabših rezultatih v zadnjem času in porazu v Domžalah prejšnji konec tedna že pošteno na udaru.

Vprašanje je, če bi morebiten poraz na derbiju ob znani Mandarićevi politiki "preživel". Zmaga pa je prinesla drugo mesto, le točko zaostanka za vodilnim Mariborom in nekaj mirnih dni, ko se mu ne bo treba bati za svojo službo. Natanko tri. Do nedelje in gostovanja pri prvakih iz Celja …

Olimpija : Maribor 2:0 (1:0)

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Perić, Vukan, Vidali.



Strelca: 1:0 Ivanović (22.), 2:0 Vombergar (67.).



Olimpija: Frelih, Boakye (od 60. Andrejašič), Milović, Perković, Pavlović, Elšnik, Caimacov, Kvesić (od 84. Ostrc), Marin (od 69. Korun), Ivanović (od 69. Močinić), Vombergar (od 83. Bosić).

Maribor: Jug, Felipe Santos, Martinović, Peričić, Kolmanič, Pihler, Cretu (od 46. Matko), Repas (od 80. Mihelič), Požeg Vancaš, Kronaveter (od 79. Kotnik), Mešanović (od 69. Tavares).



Rumeni kartoni: Perković; Cretu, Pihler.