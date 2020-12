Druga zaporedna zmaga rumene družine #video

Novogoričani so dobili novo zaušnico, Domžalčani so jim po boljšem drugem polčasu zadali že deveti poraz, tako da Primorci ostajajo na dnu lestvice in nadaljujejo svoj najslabši izkupiček v zgodovini. Za Gorico je bil to tretji zaporedni poraz, že šest tekem pa je brez zmage. Domžale pa so tretjič zapovrstjo neporažene in so se vsaj začasno prebile na peto mesto.

Prvi polčas ni postregel z zadetkom, čeprav so imeli domači nekaj (pol)priložnosti, potem ko je v 12. minuti poskusil Rok Grudina, v 16. in 21. pa Semir Smajlagić, ki je bil prvič premalo natančen, drugič pa je njegov strel z 20 metrov uspešno obranil Grega Sorčan. Najbližje golu pa so bili Domžalčani v 32. minuti, ko je Sven Šoštarič Karič sprožil malo z leve strani z dobrih desetih metrov, a je zadel vratnico.

Vuklišević je potrdil zmago Domžal:

V 50. minuti je Šoštarič Karič znova preigraval na levi strani, a njegov strel takrat ni bil tako natančen, tako kot ne Zenija Husmanija po kotu malce pozneje. Za razliko od prvega polčasa so bili v uvodu drugega dela odločnejši gosti, prišli še do nekaj (prešibkih) strelov, Novogoričani pa so prvič resneje poskusili v 63. minuti, ko je sprožil Adis Hodžić, a meril točno v nekdanjega vratarja Gorice Sorčana.

V 69. minuti pa so gosti povedli. Dario Kolobarić je z leve strani kazenskega prostora podal pred vrata, kamor je vtekel Arnel Jakupović in zadel za 1:0. V 77. minuti bi lahko Domžalčani spet nevarneje zagrozili, saj se je na robu kazenskega prostora v ugodnem položaju za strel znašel Tamar Svetlin, a na koncu slabo zaključil, tako da je žoga zletela mimo vrat.

So pa prednost podvojili v 82. minuti, ko je Senijad Ibričić z desne strani izvedel prosti strel in žogo poslal na oddaljeno vratnico, kjer jo je z nogo v mrežo potisnil Damjan Vuklišević za končnih 2:0.

Gorica bo v 16. krogu v nedeljo gostovala v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Koper.

Gorica : Domžale 0:2 (0:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Glažar, Gabrovec, Šprah. Strelca: 0:1 Jakupović (69.), 0:2 Vuklišević (82.). Gorica: Likar, Bjelica, Tomiček, T. Kavčič, Širok, Nkama (od 72. Oyewusi), Grudina, Hodžić (od 80. Begić), Cvijanović, Smajlagić, Velikonja (od 69. Colley). Domžale: Sorčan, Šoštarič Karič, Vuklišević, Dobrovoljc, Urbančič (od 58. Svetlin), Žinič, Husmani, Ibričić, Pišek, Sikimić (od 58. Jakupović), Podlogar (od 58. Kolobarić). Rumeni kartoni: Cvijanović, Tomiček; Šoštarič Karič.

Rdeči karton: /.