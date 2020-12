Kdo bi si mislil, takšnega Maribora nismo videli že 10 let!

V četrtek, ko je Olimpija v poslastici 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagala Maribor z 2:0 in se mu na lestvici približala na točko zaostanka, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Za NK Maribor so prvič po 16. aprilu 2010 na večnem derbiju v prvenstvu zaigrali zgolj nogometaši, ki ne prihajajo iz Ljubljane. S tem se je po dobrem desetletju prekinil niz vijolic.

V zadnjem desetletju se je v dresu Maribora zvrstilo nemalo nogometašev iz Ljubljane, ki so predstavljali dodano vrednost ekipi in vijolicam pomagali do številnih uspehov. V domačem nogometnem okolju je že postala navada, da v mariborskem dresu igra več Ljubljančanov kot pa Mariborčanov pri zeleno-belih. Tradicija o številčnosti Ljubljančanev v štajerski prestolnici velja še danes, saj trener Mauro Camoranesi razpolaga s kar petimi izbranci, ki so rojstno Ljubljano v želji po iskanju nogometne sreče in zadovoljstva zamenjali za mesto ob Dravi.

Če bi bili vsi zdravi, bi se nadaljeval nevsakdanji niz vijolic in bi v četrtek proti Olimpiji na zelenico stopila zagotovo vsaj dva ''vijolična'' Ljubljančana, tako pa so višje sile, pa tudi ocena trenerja Maribora, kako nekateri igralci v tem trenutku niso na želeni ravni, da bi lahko pomagali ekipi, preprečili nadaljevanje dolgoletne prakse.

Brez Ljubljančana tako Maribor ... kot tudi Olimpija!

Na zadnjem derbiju v Stožicah ni zaigral noben Ljubljančan. Foto: Vid Ponikvar Kaj se je zgodilo? Trener Camoranesi v p(o)raznih Stožicah zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na Nemanjo Mitrovića in Jana Mlakarja, na klopi sta brez priložnosti ostala Blaž Vrhovec in Jasmin Handanović, Amir Dervišević, ki se v zadnjih sezonah pri Mariboru ne more pohvaliti z redno tekmovalno formo, pa se ni uvrstil niti med kandidate za srečanje.

Tako so v četrtek na večnem derbiju, tako se je zgodilo prvič po več kot desetletju, v mariborskem dresu zaigrali le ''neljubljančani''. Še najbližje jim je bil po zemljepisnem ključu Jan Repas, ki sicer prihaja iz Domžal in je v četrtek prvič občutil, kako je odigrati večni derbi kot gost.

Končni rezultat 2:0 je v četrtek v Ljubljani postavil Andres Vombergar:

Da je večni derbi v Stožicah potekal še manj ''ljubljansko'', kot bi sicer lahko, so poskrbeli še zmagovalci. Olimpija je pod taktirko Dina Skenderja prav tako odigrala srečanje zgolj z nogometaši, ki ne prihajajo iz Ljubljane. Tisti redki rojeni Ljubljančani, ki bi lahko prišli v poštev, so bodisi ostali na klopi (Nejc Vidmar) ali pa na seznamu poškodovanih igralcev (Matic Fink in Nik Kapun). Tako je potekal zelo nenavaden derbi s svojstvenim paradoksom, saj ni na igrišču, vštevši tako Olimpijo kot Maribor, zaigral niti en Ljubljančan!

Pogost pojav pri vijolicah: več Ljubljančanov kot Mariborčanov Maribor se po dolgem času ni mogel oprijeti na pomoč Ljubljančanov. Njegovi navijači so v preteklosti vodstvu večkrat namignili, da niso preveč zadovoljni ob tako pogostem novačenju Ljubljančanov ali pa nekdanjih nogometašev Olimpije. Rojeni Mariborčan Rok Kronaveter je dočakal šele na "starejša" leta priložnost, da obleče dres vijolic. Foto: Vid Ponikvar V svojih vrstah bi si želeli več Mariborčanov, ki so v najbolj zlatem obdobju kluba, zaznamoval ga je režiser kadrovske politike Zlatko Zahović, le poredko dočakali priložnost v enajsterici. V gruči Ljubljančanov, tujcev in nogometašev, ki so prišli iz drugih koncev Slovenije, nekaj let so bili najbolj pogosti prihodi iz Kopra, si niso znali izboriti večje priložnosti.

3:0 za Maribor v Stožicah, strelci pa trije Ljubljančani

V začetku oktobra, ko je Olimpija remizirala v Mariboru, je za njo kot edini rojeni Ljubljančan zaigral Nik Kapun. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako pa je bilo z aktivnim prispevkom Ljubljančanov v vrstah Mariborčanov na prejšnjih prvenstvenih spopadih z Olimpijo? Na prvem večnem derbiju v tej sezoni, ki se je v Ljudskem vrtu končal brez zmagovalca (1:1), sta za Maribor od prve minute igrala Mitrović in Vrhovec, Mlakar pa je vstopil v igro pozneje. Na drugi strani je takrat pri zmajih od Ljubljančanov dočakal priložnost le Kapun.

Na zadnjem derbiju v prejšnji sezoni, to je bil tudi trenerski krst Skenderja na velikih obračunih z Mariborom, so zeleno-beli v praznih Stožicah zmagali z 1:0. Tudi z ''ljubljansko'' pomočjo Nejca Vidmarja in Maria Jurčevića, ki je bil takrat izključen, Maribor pa je imel v svojih vrstah še več Ljubljančanov. Od prve sta nastopila Handanović in Vrhovec, v nadaljevanju je dočakal priložnost še Dervišević.

Dino Hotić je leta 2018 postavil končni rezultat 3:0 za Maribor v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se ozremo še bolj v preteklost, se Mariborčani zelo radi spominjajo lanskega poletja, ko so 19. avgusta 2018 ''odpihnili'' Olimpijo sredi Ljubljane s kar 3:0. Takrat so se na seznam strelcev vpisali le Ljubljančani. vsi v vijoličnem dresu. Mlakar, Dervišević in pa Dino Hotić. Igrala sta še Handanović in Vrhovec, tako da je bila zasedba rojenih Ljubljančanov v takratni Milaničevi zasedbi zelo pestra, bistveno bolj kot pri Olimpiji, kjer tudi ni veliko rojenih Ljubljančanov, a je to že druga zgodba.

Handanović se počuti že kot Mariborčan

Jasmin Handanović je imel pomembne prste vmes tudi pri evropskih uspehih Maribora. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida Kar se tiče Ljubljančanov, ki so si v mariborskem klubu, ta bo čez dober teden praznoval 60. rojstni klub, ustvarili zelo pomemben status, velja izpostaviti Jasmina Handanovića. V zadnjem desetletju je med vratnicama Maribora stal zelo pogosto. Nekdanji reprezentant se je o tem, ali se po vseh letih, preživetih v Mariboru, še vedno počuti Ljubljančana, razgovoril lansko leto v sobotnem intervjuju za Sportal.

''Počutim se kot Mariborčan v Mariboru. Kakor so me ljudje sprejeli tukaj, glede na vse, kar mi je ponudil Maribor v karieri in kar sem si tu ustvaril, je res tako. Na Ljubljano me veže grenak priokus. Tam sem začel nogometno kariero, a mi ni ponudila tistega, kar sem si želel. Ob nepravem trenutku sem se pač znašel v takem okolju, tako da bi težko dejal, da imam na Ljubljano lepe spomine. Spomini so lepi, kar zadeva šolo in otroštvo, kar pa zadeva nogomet, je Maribor daleč v ospredju,'' je pojasnil izkušeni vratar, ki je v četrtek sedel na klopi in spremljal na delu stanovskega kolega Ažbeta Juga.

Novaković, Stojanović, Filipović ...

Milivoje Novaković, nekdanji mladinec Olimpijo, je klubsko kariero sklenil v dresu NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Med najbolj odmevne nogometaše iz Ljubljane, ki so v prejšnjih letih zastopali barve Maribora, vsekakor spadajo tudi Milivoje Novaković, Petar Stojanović in Željko Filipović. Tako se je ob omembi, da je na vratih ponavadi največkrat stal Handanović, na večnih derbijih v ekipi Maribora vedno našel nekdo izmed Ljubljančanov, ki se je pojavil v začetni enajsterici.

Šele 12. marca 2011 se je zgodilo, da je Maribor v večni derbi v prvenstvu vstopil z enajsterico brez Ljubljančana. Podobno kot je v četrtek. Pred devetimi leti so vijolice zaigrale v začetni postavi Pridigar, Viler, Potokar, Rajčević, Mezga, Dodlek, Majer, Mertelj, Cvijanović, Berić in Tavares, a je že po 15 minutah vstopil v igro Željko Filipović in zamenjal poškodovanega Kranjčana Aleša Mertlja. Filipović je kot rezervist še nekajkrat reševal čast ''ljubljanskih'' vijolic. Tudi na derbiju 29. avgusta 2010, ko je vstopil v igro v 55. minuti.

Nazadnje je bilo tako, ko je za Olimpijo branil še Oblak

Zadnja tekma, na kateri ni bilo v vrstah Maribora nobenega Ljubljančana, to velja tako za začetno enajsterico kot tudi rezervno klop, je potekala 16. aprila 2010. Takrat se je večni derbi, stadion v Stožicah še ni bil dokončan, igral v Spodnji Šiški. Na stadionu ŽAK je bilo 1:1, na obeh straneh pa ni manjkalo zanimivih igralcev.

Jan Oblak je pred desetimi leti na večnem derbiju ubranil strel z bele točke Draganu Jeliću. Na tekmi ga je premagal le Rene Mihelič. Foto: Vid Ponikvar

Pri Olimpiji je branil golobradi, a še kako samozavestni najstnik Jan Oblak. Kapetan je bil Miha Šporar, oče zdajšnjega reprezentanta in velikega ljubljenca Green Dragons Andraža Šporarja, v napadu pa je igral Agim Ibraimi, poznejši as Maribora. Vijolice v tisti sezoni niso bile najboljše. Naslov je mesec dni pozneje pristal v rokah presrečnih Koprčanov, kar nekaj igralcev ''šampionske'' postave rumeno-modrih pa se je kmalu za tem preselilo na Štajersko.

Maribor je na omenjeni tekmi pred dobrimi desetimi leti v Ljubljani zaigral z začetno postavo Pridigar, Fileković, Džinić, Anđelković, Mezga, Mertelj, Majer, Bačinović, Mihelič, Jelić in Tavares. Branilca Suad Fileković in Elvedin Džinić sta le dva meseca pozneje odpotovala na svetovno prvenstvo v Južno Afriko kot del Kekove zasedbe, na klopi pa so v Šiški sedeli Ranilović, Jurkič, Plut, Aljančič, Spahić, Dodlek in Bunderla.

Veselje nogometašev Maribora na derbiju v Ljubljani pred dobrimi 10 leti, ko je v polno zadel Rene Mihelič. Foto: Vid Ponikvar

Med takratnimi izbranci Darka Milaniča torej ni bilo niti enega Ljubljančana. Zanimivo je, da je takrat dosegel zadetek za vijolice Rene Mihelič, ki je barve Maribora nosil tudi v četrtek. Tako je imel nekdanji kapetan vijolic prste vmes pri zadnjih dveh večnih derbijih, ki so se igrali za točke, na katerih je Maribor zaigral povsem brez ''ljubljanske pomoči''. Bil je priča nevsakdanjemu nizu vijolic, dolgemu več kot deset let!