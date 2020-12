Odbil vse napade Aluminija in prišel do nove zmage #video

Nogometaši Kopra so prišli do sedme prvenstvene zmage. Z igro proti predzadnji ekipi prvenstvene razpredelnice Aluminiju niso navdušili, so pa izkoristili eno od maloštevilnih priložnosti, kar tekmecem ni uspelo. Z novimi tremi točkami so se točkovno izenačili z drugouvrščeno Muro, za vodilnim Mariborom zaostajajo za dve točki, prav taka je njihova prednost pred Olimpijo, ki ima tako kot Maribor tekmo manj.

Nogometaši Aluminija, ki so imeli zaradi snega nekaj težav na poti na Obalo, se v Koper, kjer jih je čakal na papirju favoriziran tekmec, niso prišli le branit. To je dokazoval že njihov uvodni pritisk, kljub temu pa so si v deseti minuti prvo priložnost priigrali gostitelji, ko je Stefan Stevanović žogo z glavo lepo zavrnil do Nardina Mulahusejinovića, ta pa je z roba kazenskega prostora streljal mimo gola.

Zadetek Mulahusejnovića:

Deset minut pozneje so lepo akcijo izvedli tudi Kidričani, Jure Matjašič je z desne strani poslal žogo v sredino, kjer je z glavo streljal Marcel Čermak, a je bil na mestu koprski vratar Ivan Vargić, ki se je nato v 34. minuti izkazal tudi po strelu Roka Prše od daleč.

Čeprav so imeli gosti več žogo v nogah, pa so v polno zadeli Koprčani. V 43. minuti je Matej Palčič z desne strani žogo natančno podal na glavo Mulahusejnovića, ta pa je z natančnim strelom dosegel še osmi gol v sezoni.

Tudi drugi polčas so napadalneje začeli Štajerci, v 56. minuti so si pripravili lepo priložnost, toda Mihael Klepač, ki je nekaj trenutkov pred tem stopil v igro, očitno še ni bil dovolj ogret, streljal je neposredno v vratarja Vargića.

Že nekaj minut pozneje bi lahko Klepač v kazenskem prostoru bolje reagiral, podobno kot v 74. minuti na drugi strani Stevanović in v 86. Palčič.

V naslednjem krogu bo Koper v soboto gostoval v Domžalah, Aluminij pa bo gostil Muro.

Koper : Aluminij 1:0 (1:0) Stadion Bonifika, sodniki: Balažič, Kovačič, Povšnar.* Strelec: 1:0 Mulahusejnović (43.). Koper: Vargić, Rajčević, Jozinović (od 83. Pejić), Palčič, Jelić Balta (od 58. Knežević), Vršič, Dodlek, Žužek, Stevanović (od 83. Vekić), Barišič (od 71. Krajinović), Mulahusejnović (od 71. Spinelli). Aluminij: Janžekovič, Ploj (od 55. Krefl), Jakšić, Petek, Azemović, Horvat, Čermak (od 79. Maletić), Matjašič, Kim, Prša, Flakus Bosilj (od 55. Klepač). Rumen karton: Jelić Balta.

Rdeči kartoni: /