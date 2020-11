Za trenerja Olimpije poraz pred derbijem ni težava #video

"Nismo bili pravi. V Domžalah smo pustili točke, ki jih bomo krvavo potrebovali. Se zgodi. To je nogomet. Nima smisla, da bi iskali krivca. Popravni izpit nas čaka v četrtek," pa je povedal Timi Max Elšnik, vezist Olimpije, ki je po dveh zmagah spet izgubila, potem ko so Domžalčani, ti so že po štirih minutah igre vodili z 2:0, zmagali s 3:1.

Olimpija tako na četrtkov derbi z vodilnim Mariborom, ta je medtem nanizal kar pet prvenstvenih zmag, odhaja s štirimi točkami zaostanka za vijoličastimi. Za nameček bo v Stožicah močno oslabljena. Znajti se bo morala brez kapetana in stebra obrambe Mirala Samardžića, ki je v Domžalah prejel rdeči karton.

Na drugi strani so Domžalčani, ki na dveh tekmah pred tem niso zmagali, prišli do prepotrebnih treh točk, s katerimi so se malce pomaknili proti zgornjemu delu lestvice. Trenutno so s tekmo manj na šestem mestu z dvema točkama zaostanka za petouvrščenim sežanskim Taborom.

"Hitro smo dali dva gola. Potem prideta gotovost in samozavest, kar se je v nadaljevanju tekme poznalo. Nasprotnik je bil tudi malo nervozen. Imamo kombinacijo mladih in izkušenih nogometašev. Za mlajše so take tekme zelo dobrodošle, da se kalijo," je bil zadovoljen trener Domžal Dejan Djuranović. Eden od mladih nogometašev v njegovih vrstah, ki so se izkazali, je po tekmi tudi stopil pred novinarski mikrofon.

"Pokušal sem s prvo žogo in mi je uspelo. Super je, da smo potem hitro izkoristili še drugo priložnost in zabili še en gol," je povedal strelec prvega gola na tekmi Arnel Jakupović, 22-letni nekdanji mladi avstrijski reprezentant bosanskih korenin, ki je za naše severne sosede igral skupaj z zdajšnjim članskim reprezentantom Slovenije Sandijem Lovričem.