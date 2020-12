Sreča v nesreči za Maribor

Maribor bo na derbiju v Stožicah pogrešal strelca treh prvenstvenih golov v tej sezoni Jana Mlakarja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo po rdečem kartonu kapetana Mirala Samardžića, ki ga je izkušeni branilec prejel na tekmi v Domžalah, derbi proti Mariboru odigrala brez svojega stebra obrambe, a močno zdesetkana bo največjo tekmo slovenskega nogometa dočakala tudi zasedba Maura Camoranesija.

Italijan na klopi najbolj trofejnega slovenskega kluba bo na svojem drugem večnem derbiju v vlogi trenerja, na prvem je v začetku oktobra v Ljudskem vrtu remiziral z 1:1, pogrešal v zadnjem času razpoloženega napadalca Jana Mlakarja.

Dvaindvajsetletni zdaj že nekdanji kapetan mlade slovenske reprezentance, ki je na treh tekmah pred tem zabil dva gola in prispeval asistenco, si je poškodoval stegensko mišico. To neugodno poškodbo, ki pa pri njem k sreči ne bo terjala daljšega počitka, je dobil na sobotni tekmi proti Taboru, na kateri je z igrišča odšel že po 17 minutah igre.

Mauro Camoranesi je na klopi NK Maribor do zdaj zbral osem zmag, tri remije in dva poraza. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Želi pomagati še v "finišu" jesenskega dela

"Sreča v nesreči. Žal me ne bo zraven na derbiju in naslednji tekmi v Ljudskem vrtu proti Gorici, vendar premor ne bo predolg. Nič ni natrgano, bi pa bilo tveganje resnejše poškodbe ob nadaljevanju aktivnosti preveliko. Sledijo počitek, terapije in delo po individualnem programu, tako da se lahko še pripravim ter pomagam ekipi v "finišu" jesenskega dela. Fantom pa želim nadaljevanje zmagovite serije," je za klubsko spletno stran povedal napadalec angleškega Brightona, ki je v Maribor posojen do konca sezone.

Olimpija in Maribor pričakujeta sicer derbi s precej različnima izhodiščema. Razlika na vrhu ni velika, Maribor ima po 14 tekmah štiri točke prednosti pred Ljubljančani, a je zato precej različna v zadnjem času krivulja rezultatov obeh klubov. Maribor je sredi niza petih zaporednih prvenstvenih zmag, medtem ko je Olimpija v zadnjih petih tekmah doživela dva poraza.