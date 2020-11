Obeta se nevsakdanji derbi med Olimpijo in Mariborom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor in Olimpija sta se prvič v tej sezoni pomerila 4. oktobra v Ljudskem vrtu in se razšla brez zmagovalca (1:1). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je razkrila urnik vseh tekem Prve lige Telekom Slovenije do konca koledarskega leta 2020. Največje pozornosti bo zagotovo deležen večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki bo v praznih Stožicah potekal v četrtek, 3. decembra, ob 16.45. Zmaje čaka danes še dvoboj 13. kroga proti Aluminiju.

Ljubiteljem prvoligaškega nogometa v prihodnjih tednih ne bo dolgčas, saj čaka deset slovenskih klubov, ki se kot edini na sončni strani Alp še lahko potegujejo za točke, ogromno izzivov. Tekme si bodo sledile v zgoščenem ''angleškem'' ritmu, potekale bodo vse do 20. decembra!

Po novem so določene tudi časovnice vseh srečanj. Ker stadiona v Sežani in Ljubljani (stadion ŽAK v Spodnji Šiški) ne zadovoljujeta pogojem o primerni umetni razsvetljavi, se bodo domače tekme Tabora in Brava začele v dokaj zgodnjih terminih. Njun medsebojni dvoboj, ki bo odigran v 16. krogu v nedeljo, 6. decembra, se bo začel že ob 12. uri.

Veliko tekem se bo začelo tudi ob 13. uri, med drugim tudi dve v Novi Gorici, največji spopad klubskega nogometa v Sloveniji, ki nas še čaka v tem koledarskem letu, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, pa bo v praznih Stožicah plenil pozornost kar med tednom. Dvoboj osrednjih favoritov za osvojitev naslova bo potekal v četrtek, 3. decembra, z začetkom ob 16.45.

Koper bo v 17. krogu na Bonifiki pričakal Maribor v "pravem" večernem terminu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Edina tekma, ki bo do konca jesenskega dela odigrana v ''pravem'' večernem terminu, bo tako obračun 17. kroga na Bonifiki med Koprom in Mariborom. Začela se bo ob 20.15. Vse preostale tekme se bodo začele že v popoldanskem času, med njimi bo tudi zaostala tekma 10. kroga med Bravom in Domžalami, ki se bo 9. decembra začela že ob 13. uri.

Zaradi vse bolj zimskih pogojev, ki vladajo na prvoligaških zelenicah, bodo pogledi usmerjeni tudi v nebo. Jesenski del naj bi se končal 20. decembra, slovenski klubi pa upajo, da jim do takrat ne bosta zagodla sneg in prehud mraz, ki bi preprečila izvedbo predvidenih srečanj.