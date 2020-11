Branilec NK Maribor je prejel najnižjo mogočo kazen, in sicer štiri mesece prepovedi igranja. V štajerskem klubu so v primeru Martina Milca zapisali, da je šlo za zaplet ob uporabi splošnega zdravila.

"Martin Milec je imel v obdobju avgust-september težave z astmo. Ko je uvidel, da mu prejšnje zdravilo Ventolin ni pomagalo, mu je bila predpisana menjava zdravila. Novo zdravilo Berodual je jemal od poletja 2020 in bil na tekmi s Colerainom izžreban za dopinško kontrolo, kjer je v skladu s pravili prijavil zdravila, ki jih uporablja. S strani kluba smo podali celotno dokumentacijo, z vsemi zdravniškimi izvidi, ki pričajo o pojavnosti bolezni, in Uefa je Martinu z najvišje možne kazni, ki za prve dopinške primere znaša štiri leta, predpisala kazen štirih mesecev," so zapisali na uradni spletni strani vijolic.

Disciplinska komisija Uefe mu je naložila štirimesečno kazen. Foto: Reuters

Ob tem so dodali, da je disciplinski organ UEFA odločil, "da je bilo zdravilo Berodual in s tem prepovedana učinkovina fenoterol vnesena nenamerno, kar ponazarja tudi višina izrečene kazni. Torej ne z željo izboljšati športne rezultate, ampak za način zdravljenja bolezni".

Zaradi uporabe Beroduala, ki ga ni prijavil kot terapevtsko izjemo, je bil na olimpijskih igrah v Pjongčangu kaznovan tudi Žiga Jeglič, ki je odslužil osem mesecev prepovedi igranja.

Konec kazni 19. marca 2021, na trening z ekipo mesec prej Kazen je začela veljati danes, iztekla pa se bo 19. marca prihodnje leto. 29-letnik do nadaljnjega ne sme trenirati z ekipo, lahko pa trenira samostojno. V proces treningov z moštvom se bo po oceni kluba vrnil 19. februarja prihodnje leto.

"Vem, da bo ta primer pomenil določen madež v moji karieri, a hkrati vem, da nisem naredil ničesar narobe. Kar vedo tudi v klubu in vsi moji najbližji, kar je zame v celotni neprijetni zgodbi najpomembnejše," je povedal Milec. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Milec je na novinarski konferenci, na kateri ni mogel skriti solza, dejal: "Za menoj sta najtežja, peklenska meseca v moji karieri. Zagotovo sem jaz tisti, ki mi je v tem primeru najtežje. Zgodila se je neverjetna napaka z vseh strani. Menil sem, da je uporaba predpisanega zdravila za moje težave, ki se najbolj pojavljajo v obdobju ob koncu poletja, dovoljena. Zdravilo sem vzel v prepričanju, da ne kršim nobenih pravil. Krivda je, ne glede na okoliščine, v tem primeru delno tudi moja, za kar prevzemam del odgovornosti in sprejemam kazen. Sem pa zdravilo vzel predvsem in izključno zaradi zdravljenja moje bolezni, ki se v tem obdobju leta najbolj pojavi.

Nikdar v preteklosti nisem in nikdar v prihodnosti ne bom niti pomislil na to, da bi posegel po kakršnemkoli poživilu z namenom, da bi bil boljši na igrišču. Zdravilo sem jemal, da sem lahko normalno treniral in igral. Morda bodo zdaj ljudje ob tej informaciji imeli drugačne pomisleke, toda to je celotna resnica. Med čakanjem na razplet sem imel čas za razmislek in ugotovitev je tudi zdaj enaka: imam mirno vest, saj nisem namerno vzel ničesar prepovedanega. Odkar sem začel s profesionalnim igranjem nogometa, čutim te težave. Žal mi je, da je prišlo do tega. Vem, da bo ta primer pomenil določen madež v moji karieri, a hkrati vem, da nisem naredil ničesar narobe. Kar vedo tudi v klubu in vsi moji najbližji, kar je zame v celotni neprijetni zgodbi najpomembnejše."

Foto: Vid Ponikvar

Vogrin: napaka zdravniške službe kot celote

Vodja zdravniške službe NK Maribor dr. Matjaž Vogrin verjame, da ni šlo za zlorabo dopinga, ampak za splet nesrečnih okoliščin. Po njegovem mnenju gre za napako zdravniške službe kot celote: "Sam se čutim odgovornega, kljub temu, da nisem vedel za to zdravilo."

"Zdravilo Ventolin mu ni pomagalo in po nasvetu lečečega zdravnika je prišlo do zamenjave zdravila, ki pa ga je začel jemati v dobri veri, da ne potrebuje dodatne protidopinške obravnave, saj gre za eno izmed dveh najbolj razširjenih zdravil proti astmi. Pri postopku ob dopinškem testu po tekmi proti Colerainu je Martin takoj navedel vsa zdravila, ki jih je uporabljal, vključno s tem, za katerega je bil trdno prepričan, da je dovoljeno. Zdravnik, ki je spremenil terapijo, ni preveril vseh sestavin in upošteval dejstva, da ne gre za TUO (terapevtsko izjemo), saj je smatral, da je to že urejeno," je o dogodku razmišljal Vogrin.

Kaj je zdravilo Berodual? "Zdravilo Berudual spada v skupino zdravil, ki preprečuje oziroma zdravi simptome kroničnih dihalnih obolenj, in je na seznamu prepovedani snovi. Snov, ki jo vsebuje in ni dovoljena, je fenoterol, športnik pa je to zdravilo dolžan prijaviti nacionalni oz. mednarodni protidopinški organizaciji, zato da mu ta na podlagi medicinske dokumentacije izda dovoljenje za uporabo ali ne. Sestavina fenoterol, ki jo vsebuje zdravilo Berudual, je že dlje časa na seznamu prepovedanih zdravil. Za njegovo uporabo je potrebna terapevtska izjema oziroma dovoljenje," je o zdravilu Berodrual pred časom za Sportal pojasnil Jani Dvoršak, direktor Slovenske protidopinške agencije (SLOADO).

"V klubu imamo ničelno toleranco do dopinga, ampak v tem primeru se je v nogometnem žargonu zgodil 'kiks'," pravi športni direktor Olive Bogatinov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bogatinov: Prišlo je do "kiksa"

"Za nami je zelo težko obdobje, prisotna so močna čustva. V klubu imamo ničelno toleranco do dopinga, ampak v tem primeru se je v nogometnem žargonu zgodil 'kiks'. Glede na trenutno situacijo v klubu in v svetu se zavedamo, da vse zdravniške službe v svetu ter seveda tudi pri nas delujejo v izrednih razmerah. Zato je ta primer razumljiv. Zdravniška služba opravlja izjemno dobro delo in ima polno podporo kluba, prav tako kot Martin, ki ni imel nobenega namena kogarkoli ukaniti," pa je svoje videnje dogajanja komentiral športni direktor Oliver Bogatinov.

Pojasnil je še, da zamenjave za Milca ne bodo iskali: "Imamo dovolj širok kader do zimskega premora, da ga nadomestimo, tako da bomo v nadaljevanju sezone iskali notranje rezerve."

