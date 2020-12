Elšnik podaljšal z Olimpijo

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija, ki se pripravlja na četrtkov večni prvenstveni derbi z Mariborom, je podaljšal pogodbo s Timijem Maxom Elšnikom. Kot so sporočili iz ljubljanskega kolektiva, je 22-letnik, ki je k zeleno-belim prišel sredi prejšnje sezone, podpisal pogodbo do 30. junija 2023.

"Zelo sem zadovoljen, da je klub izkazal interes in zaupanje vame. Dal bom vse od sebe, da bom zaupanje upravičil. Mislim, da sem si s svojimi igrami, pa tudi vpoklicem v mlado reprezentanco to zaslužil. Podaljšanje pogodbe je pokazatelj, da ima klub resne načrte zame v prihodnosti. S ponosom bom zastopal te barve in upam, da nam že letos uspe osvojiti naslov prvaka," je za spletno stran Olimpije povedal Elšnik, ki je postal eden ključnih mož v vrstah Dina Skenderja. Doslej je za Olimpijo odigral 26 tekem ter zbral štiri zadetke in podajo.

Olimpija je v Prvi ligi Telekom Slovenije trenutno na tretje mestu, za vodilnim Mariborom pa zaostaja za štiri točke.