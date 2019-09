Pevniku ni všeč, da Olimpija izgublja svojo dušo

Ko je Olimpija nazadnje v prvenstvu gostila Maribor, je bil njen trener še Robert Pevnik. Dvoboj se je spomladi končal brez zadetkov (0:0), strateg iz Štajerske pa je na klopi zmajev zdržal le še mesec dni in štafetno palico predal Safetu Hadžiću. Kaj počne zdaj in kako doživlja nastope nekdanjih izbrancev?

Pred tekmo vseh tekem, kar jo ponuja slovenski klubski nogomet, smo se spomnili na Roberta Pevnika. V zadnjih mesecih se je za njim izgubila sled, za zdaj ostaja ločen od nogometnih projektov. ''Bilo je marsikaj, a še čakam na ponudbo, ki bi me res pritegnila,'' 50-letni strateg, ki je ostal brez dela pred slabo polovico leta, še išče novega delodajalca.

''Sem pripravljen, redno spremljam prvo ligo. Vem, kaj se dogaja pri vseh. Čakam na pravo zadevo in čutim, da se bo kmalu zgodila. Morda v Sloveniji, morda pa tudi v tujini,'' je prepričan, da se bo v bližnji prihodnosti spet posvetil delu, ki ga najbolj obožuje. Da bo spet sedel na trenerski stolček, ki ga je nazadnje grel pri Olimpiji, ko je sprva skrbel za mladinsko zasedbo, nato pa je bil povišan v trenerja članske ekipe.

Menjava mu je bila nerazumljiva

Predsednik Olimpije Milan Mandarić bo današnji derbi spremljal čez veliko lužo. Foto: Vid Ponikvar To je bilo še obdobje, ko je predsednik Milan Mandarić menjal trenerje zmajev kot po tekočem traku. Če se je klub znašel v rezultatski krizi, se je kot prvi na stranskem tiru znašel prav trener. Pevnik je tako zapustil Olimpijo, ko je zaostanek za Mariborom narasel na 12 točk.

''Zelo sem bil zadovoljen s svojimi rezultati. Naredil sem le en kiks, poraz s Triglavom, drugače pa nisem imel slabih rezultatov. V polfinalu pokala smo zmagali v Kidričevem. Olimpija je pred tem nazadnje zmagala v Kidričevem pod vodstvom Bišćana. To je bil pomemben korak za finale pokala. Menjava mi je bila dosti nerazumljiva, Safetu pa sem zaželel veliko sreče. Da bo srečno speljal zadevo in dosegal dobre rezultate,'' še danes ni povsem prepričan, ali si je resnično zaslužil odhod z zeleno-bele klopi.

Moti pa ga še nekaj. Kot trener Olimpije se je trudil, da bi omogočil mlajšim nogometašem iz klubskega podmladka čim več priložnosti. Da bi nabirali izkušnje. Čuti, da je tega pod vodstvom naslednika Safeta Hadžića bistveno manj. ''Po mojem odhodu mladi v Olimpiji ne dobijo priložnosti. Olimpija izgublja svojo dušo. Ima odlično akademijo, manjkajo pa njihovi nastopi. Sam sem tudi z mladimi igralci dosegal odlične rezultate. Žal mi je, da akademija ni več upoštevana. Olimpija je imela vedno dobre mlade igralce,'' ga boli srce, ker je prepričan, da bi si mnogi mladi nogometaši v tej sezoni v ljubljanskem klubu zaslužili več priložnosti.

Hadžić ga je z nekaterimi besedami razočaral

Po Robertu Pevniku se je vodstvo Olimpije odločilo, da bo na trenerski stolček sedel "dežurni gasilec" Safet Hadžić. Foto: Grega Valančič/Sportida Njegova trenerska kariera pri Olimpija se je večkrat prepletala s Hadžićem. Podobno je bilo že pred slabim desetletjem, ko so zmaji igrali še v Spodnji Šiški. ''Vedno sva imela dobro komunikacijo,'' pojasnjuje Štajerec z družinskim domom v Polzeli. Po tem, ko je zapustil Olimpijo, so ga zmotile nekatere besede naslednika.

''Z nekaterimi izjavami, kot o tekmi, da je ekipa slabo pripravljena in psihično v slabem stanju, me je razočaral. Ekipa je vendarle zmagovala, na koncu pa osvojila še pokal. Psihično slabo pripravljena ekipa tega ne bi zmogla,'' je bil vesel, ko so Ljubljančani pod vodstvom Hadžića v Celju osvojili pokalno lovoriko. In to brez pomoči Roka Kronavetra, ki je takrat že sklenil dogovor z Mariborom in dvoboj spremljal kot gledalec.

Pevnik je na zadnjem domačem večnem derbiju remiziral z Mariborom (0:0). Foto: Vid Ponikvar

''Je manjkal ali pa ni manjkal v finalu. Rok je odličen igralec, a Olimpija igra brez njega hitreje in bolj dinamično. Lahko pa sam reši tekmo. V tej sezoni, ko je odšel Suljić, se vidi odlično sodelovanje Menala, Savića, Vukušića in Čekičija. Imajo hitrost in dinamiko. Me je pa začudila odločitev, da gre Brkić v Triglav. Na začetku spomladi je bil v odlični formi, dosegal številne zadetke, a dobro. To je trenerjeva odločitev, v katero se ne bom mešal,'' je spregovoril o zasedbi Olimpije, ki je od takrat, ko je vodil Olimpijo, doživela nekaj manjših sprememb.

Navijači morajo razumeti, da so to profesionalci Nemanja Mitrović bo danes zaigral v Stožicah v dresu Maribora. Foto: Žiga Zupan/Sportida Veliko več jih je v taboru Maribora, kjer bosta danes Rok Kronaveter in Nemanja Mitrović prvič odigrala večni derbi v dresu Maribora. ''Kar se tiče Mitrovića, sem mnenja, da bo v Stožicah vseeno prevladovalo športno navijanje domačega občinstva. Navijači morajo razumeti, da so to profesionalci, da imajo svoje družine in je pač nanesla situacija, ko so naleteli na dobro ponudbo iz Maribora. Morajo razmišljati trezno,'' apelira na navijače, da poskušajo razumeti odločitev nekdanjega kapetana Olimpije, kako bo nadaljeval kariero v mestu ob Dravi.

Maribor bolje psihično pripravljen v Ljubljani

Olimpija je v prejšnji sezoni osvojila pokal, Maribor pa naslov prvaka. Foto: Matic Ritonja/Sportida Dobro se spominja zadnjega večnega derbija, v katerem je vodil Olimpijo. ''Bilo je 0:0. Žal. Imeli smo prečko, vratnico. Žal pa nismo dali zadetka, čeprav smo bili boljši od Maribora. Lepota se po derbiju pozabi, na njem vedno štejejo le točke. Je pa zanimivo, zakaj ni Olimpija premagala Maribora v prvenstvu doma že deset tekem zapored. Maribor igra v Stožicah očitno bolj sproščeno kot v Ljudskem vrtu. V Ljubljani je dosti bolje psihično pripravljen. Veliko menjava ritem in povečuje dinamiko skozi celo tekmo. Po navadi se mu izide,'' je poskušal najti odgovor na vprašanje, zakaj ni Maribor v Stožicah na prvoligaški tekmi izgubil že pet let in pol.

Kako pa se bo razpletel derbi danes? Pevniku je žal, da pri Olimpiji ne bo kaznovanega Mackyja Bagnacka, ki ga zelo spoštuje.

Upa, da bo na današnjem večnem derbiju čim prej padel prvi zadetek. Foto: Urban Meglič/Sportida

''To bo specifičen derbi. Oba sta izpadla iz Evrope in pokala, ostala samo še na eni tirnici. Maribor bo naredil vse, da se mu Olimpija ne oddalji na šest točk. Olimpija je po dobrem začetku sezone zapravila trenutek, ko bi lahko prišla na +10 od Maribora in bi bil ta derbi dosti lažje glede psihološkega vidika. Potem se je Maribor zaradi slabših rezultatov in padca forme vrnil v igro. Za danes je težko kaj napovedati. Pričakujem previden začetek obeh, taktično tekmo brez pretiranega tveganja, upam pa, da bo čim prej padel prvi zadetek. Potem velja pričakovati pravo, odprto tekmo. To bi bilo krasno za gledalce,'' si želi, da bi se čim prej zatresla mreža. Eno bo branil reprezentant Slovenije Nejc Vidmar, drugo reprezentant Bosne in Hercegovine Kenan Pirić. Pa naj zmaga boljši! Derbi 12. kroga se bo začel ob 17. uri ...