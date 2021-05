V živo: sanjski uvod Aluminija v Kopru

V zadnjem dejanju 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije se Koper doma meri z Aluminijem. Pred tem sta se Olimpija in Maribor na večnem derbiju v Stožicah razšla brez zadetkov. Ljubljančani so tako zadržali prednost dveh točk pred drugim Mariborom. Za veliko presenečenje je poskrbela zadnja Gorica, ki je z 2:1 ugnala vroče Domžale. V soboto so nogometaši Celja v gosteh ugnali Tabor (1:0), Mura in Bravo pa sta se v razburljivem srečanju v Fazaneriji razšla z remijem (2:2), potem ko je Mura zapravila vodstvo z 2:0 in priložnost za skok na vrh.

Koper : Aluminij 0:2* (-:-)

GOOOL! Aluminij vodi že z 2:0. V 24. minuti je z bele pike zadel Aljaž Krefl. GOOOL! Aluminij je v 7. minuti povedel z 1:0. Po veliki napaki obrambe Kopra je po lepi akciji Kidričanov zadel Tilen Pečnik. Začetek tekme v Kopru. Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi? Začetnih 11 za tekmo z Aluminijem🟡🔵#FORZAKOPER KLOP: Adam, Cerovec, Jozinović, Caimacov, Stevanović, Vekić, Barišić, Juffo, Kerezović Objavil/a FC Koper dne Nedelja, 09. maj 2021 Tekmo s FC Koper začenjamo v naslednji postavi. ⚽ #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Nedelja, 09. maj 2021 Pred tekmo: V večernem spopadu na Bonifiki bosta 33. krog sklenila Koper in Aluminij. To bo še zadnja tekma kanarčkov pred sredinim gostovanjem v knežjem mestu, na katerem bodo lovili napredovanje v finale pokala. Trener Rodolfo Vanoli si je zadal cilj, da Koprčane popelje v Evropo, sodeč po lestvici, pa se jim to lahko v prvenstvu posreči le še po čudežu. Tretjega mesta ne morejo več doseči, ampak le še četrtega, ki pa ob določenih razpletih v pokalu sploh ne bi zadostoval za Evropo. Primorci na zadnji tekmi niso bili zadovoljni s sojenjem v Murski Soboti. ''Očitno smo nezaželeni v tej ligi, to ni prvič, se je dogajalo že na prejšnjih tekmah. Koper ni imel nobene možnosti, saj smo igrali proti Muri in sodnikom. Če bo tako sojenje tudi v pokalu v Celju, smo tam že izločeni,'' je predsednik Ante Guberac prepričan, da so sodniki Koprčane oškodovali v tej sezoni že na sedmih do osmih tekmah. Ko je bil vroče glave po porazu v Murski Soboti, je namignil, da bi lahko v klubu razmišljali celo o bojkotu polfinalne pokalne tekme. Bi lahko Kopru domača zmaga nad Aluminijem vrnila mir in jim pomagala do večje samozavesti pred sredinim pokalnim izzivom? Kidričani po drugi strani potrebujejo točke v boju za obstanek, po Gorici, proti kateri je z dvema zadetkoma izstopal David Flakus Bosilj, želijo uresničiti cilj še proti drugemu primorskemu tekmecu.

Večni derbi brez zadetkov

Nedeljski spored v prvi ligi je postregel z večnim derbijem, na katerem sta se Olimpija in Maribor v Stožicah razšla brez zadetkov. Kljub temu da v Ljubljani nismo videli zadetka, pa je tekma postregla z nekaj izjemnimi priložnostmi na obeh straneh. Najlepšo si je na začetku prvega polčasa priigral Andres Vombergar, ki je stresel prečko, nato pa je moral zaradi poškodbe igrišče zapustiti že na sredini prvega polčasa. Obe ekipi sta pritiskali tudi v drugem polčasu, v katerem si je za odtenek več priložnosti uspelo priigrati Mariborčanom, a zadetka nismo videli. Olimpija je tako po 33 krogih pri 59 točkah, Maribor ima dve manj, Mura je pri 56.

Kaj vse se je dogajalo v Stožicah?

Do konca sezone Olimpijo čakajo še gostovanje v Celju pri branilcu naslova, ki se tej sezoni bori za obstanek, domača tekma s Taborom in mestni obračun na Žaku z Bravom. Maribor pa bo igral doma proti Gorici, gostoval v Kopru, za konec pa igral še doma z Muro. Sobočane, ki še niso bili prvaki, čakata ob tekmi z Mariborom še gostovanje v Kidričevem in domača tekma z Domžalami.

Olimpija : Maribor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Velik spodrsljaj Domžal, Gorica še upa

Danes se je prvoligaško dogajanje začelo v Novi Gorici, kjer so gostitelji poskrbeli za veliko presenečenje, saj so z 2:0 ugnali Domžale, ki so v prejšnjem krogu z 2:0 ugnale Olimpijo. Za vrtnice sta v prvem polčasu zadela Lamin Colley in Mathias Oyewusi, poraz Domžal pa je v drugem polčasu omilil Damjan Vuklišević. Kljub zmagi lahko Goričane pred izpadom v drugo ligo reši le še neverjeten čudež, a po zmagi se Gorica še drži nad gladino. Si je pa velik spodrsljaj z ničlo privoščila domžalska ekipa, ki zdaj za tretjo Muro zaostaja pet točk.

Poročilo s tekme, zadetki in priložnosti:

Velik šok za Muro

V Fazaneriji je bilo v soboto pestro do zadnje sekunde. Muri se je dolgo časa nasmihala velika zmaga, po kateri bi se nogometna evforija v Prekmurju še razplamtela, saj bi črno-beli na lestvici skočili na prvo mesto! Gostitelji so po prvem polčasu vodili z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Staniša Mandić.

Mojstrski (drugi) zadetek Staniše Mandića:

Črnogorec je navdušil zlasti z drugim zadetkom, ko je elegantno z mojstrskim lobom prisilil k predaji nemočnega Igorja Vekića. Vratar mlade slovenske reprezentance je bil v drugem delu uspešnejši. Takrat je ubranil nemalo nevarnih strelov Mure, Bravo pa je poskrbel za preobrat in osvojil točko (2:2). S tem je pokvaril jubilejno 200. tekmo Anteja Šimundže na klopi Mure, hkrati pa si še izboljšal možnosti za obstanek v druščini najboljših.

Zadetek Davida Brekala za končnih 2:2:

Končni rezultat je dosegel v 85. minuti David Brekalo, pred tem je bil z upravičeno dosojene 11-metrovke uspešen Mustafa Nukić. Prekmurci so tako po točkah ujeli drugouvrščeni Maribor, za vodilno Olimpijo, ki bo tako v nedeljski večni derbi vstopila kot vodilni prvoligaš, pa zaostaja dve točki.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Dragocena zmaga Celja na Krasu

Uvodno dejanje 33. kroga je bilo na Krasu, kjer so Celjani prekrižali načrte Taboru. Gostje so zmagali z 1:0, edini zadetek je v 8. minuti dosegel Matic Vrbanec, gostitelji pa so po bledi predstavi v prvem polčasu pokazali nekoliko več v nadaljevanju, a je mreža Matjaža Rozmana ostala nedotaknjena.

Zadetek Matica Vrbanca:

Češnjice so v 56. minuti protestirale pri sodniku Romanu Glažarju, ko so pričakovale, da bo zaradi igranja Jona Šporna z roko v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a je delivec pravice le odmahnil z roko.

Bi moral sodnik Roman Glažar v 56. minuti pokazati na belo točko za Tabor? Da. 172 +

Ne. 78 + Oddanih 250 glasov

Celjani so se z dragoceno zmago osmouvrščenemu Aluminiju približali na točko zaostanka, Sežančani pa so zapravili ''prvo zaključno žogico'' za zagotovitev obstanka med elito.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog: Sobota, 8. maj:

Tabor : Celje 0:1 (0:1)

Vrbanec 8.



Mura : Bravo 2:2 (2:0)

Mandić 3., 42.; Nukić 63./11-m, Brekalo 86. Nedelja, 9. maj:

Gorica : Domžale 2:1 (2:0)

Colley 8., Oyewusi 12.; Vuklišević 74. Olimpija : Maribor 0:0 Koper : Aluminij 0:2* (-:-)

Pečnik 7., Krefl 24./11m *tekma se je začela ob 20.00