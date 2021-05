V živo: Noro, Mura prehitela Olimpijo, mojstrski lob Črnogorca! #video

Nogometaši Celja so v uvodu 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh ugnali Tabor, Mura pa v Fazaneriji gosti Bravo. Z zmago nad Šiškarji lahko prehiti vodilno Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka večni derbi z Mariborom. To bo dvoboj, na katerem se bo odločalo o prvem mestu. V nedeljo se bo za točke igralo še na Primorskem, Domžale so favoriti v Novi Gorici, Koper pa doma proti Aluminiju.

Mura : Bravo 2:0 (2:0)

Konec prvega polčasa v Murski Soboti. Mura si je v sončni Fazaneriji zagotovila lepo prednost pred Bravom. Razmerje v strelih na gol je 6:5 za Muro, v okvir vrat pa 2:0. Oba strela je v zadetek pretopil Črnogorec Staniša Mandić. Gooooool! 2:0! 42. minuta. Izjemen zadetek Staniše Mandića, ki se je vpisal med strelce že drugič na tej tekmi. Črnogorec je tako na zadnjih dveh tekmah dosegel že tri gole. Priložnost se mu je po nudila po napaki Vanje Drkušića, ki je spregledal napadalca Mure in ga nevede poslal v ogenj. Mandić je izkoristil darilo. Igorja Vekića je premagal z dovršenim lobom z roba kazenskega prostora. Vratar mlade slovenske reprezentance je bil nemočen, Mura pa je povišala prednost. Če jo bo zadržala do konca, bo na lestvici (s tekmo več od Olimpije in Maribora) prevzela prvo mesto! 14. minuta: prva priložnost Brava. Z glavo je streljal Mustafa Nukić, a meril malo čez vrata, tako da ostaja pri vodstvu Mure. Podajo je prispeval Žan Trontelj. Goooool! 1:0! 3. minuta. Mura je hitro povedla. Žan Karničnik je imenitno zaposlil Stanišo Mandića, ki je stekel sam proti vratom Brava in nato premagal še Igorja Vekića. Sanjski začetek Mure, ki je s tem na lestvici že prehitela vodilno Olimpijo! Zadetek Staniše Mandića: Danes praznuje Ante Šimundža, saj 200. vodi Muro. Pred tekmo je prejel posebno darilo iz rok predsednika Roberta Kuzmiča: Ante Šimundža danes 200-tič na klopi Mure! 👏🏻#čarnobejli #mismomura #plts pic.twitter.com/RJxuvJpfnA — NŠ Mura (@nsmura_ms) May 8, 2021 Ob 17.15 se je začela tekma v Fazaneriji med Muro in Bravom. Pri gostiteljih sta na klopi tudi Nino Kouter in Amadej Maroša, pri gostih pa Milan Tučić. Poškodovani kapetan Mure Alen Kozar, danes strokovni gost v studiu Planet TV, je potrdil, da v tej sezoni ne bo več zaigral za črno-bele. Črno-beli bodo začeli dvoboj z enajsterico: 📝| 𝐂̌𝐀𝐑𝐍𝐎-𝐁𝐄𝐉𝐋𝐈𝐇 𝐗𝐈 ⚫️⚪️#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/3VB1GyjjI8 — NŠ Mura (@nsmura_ms) May 8, 2021 Mladi ljubljanski klub bo nastopil v postavi: 11 💛💙 za borbo v Fazaneriji. 𝐌𝐈 𝐒𝐌𝐎 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎#plts @PrvaLigaSi pic.twitter.com/zg0XtcAxG1 — NK Bravo (@NKBravo) May 8, 2021

Dragocena zmaga Celja na Krasu

Uvodno dejanje 33. kroga je bilo na Krasu, kjer so Celjani prekrižali načrte Taboru. Gostje so zmagali z 1:0, edini zadetek je v 8. minuti dosegel Matic Vrbanec, gostitelji pa so po bledi predstavi v prvem polčasu pokazali nekoliko več v nadaljevanju, a je mreža Matjaža Rozmana ostala nedotaknjena.

Zadetek Matica Vrbanca:

Češnjice so v 56. minuti protestirale pri sodniku Romanu Glažarju, ko so pričakovale, da bo zaradi igranja Jona Šporna z roko v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a je delivec pravice le odmahnil z roko.

Celjani so se z dragoceno zmago osmouvrščenemu Aluminiju približali na točko zaostanka, Sežančani pa so zapravili ''prvo zaključno žogico'' za zagotovitev obstanka med elito.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Žalosten dan za Gorico?

V nedeljo se bo prvoligaško dogajanje začelo v Novi Gorici. Vrtnice so se znašel v ogromnih težavah, grozi jim, da bo to predzadnje domače dejanje med elito pred izpadom v drugo ligo. Ta je vse bližje. Vrtnice lahko reši le še neverjeten čudež, po drugi strani pa bi lahko že v nedeljo, sploh če bodo Celjani dan pred tem uspešni na Krasu, štirikratni državni prvaki tudi uradno izpadli v 2. SNL. Gostovanje v Kidričevem ni osrečilo navijačev Gorice, ki so vse bolj nezadovoljni, zdaj pa čaka vrtnice še težje delo, saj bo na drugi strani stala ekipa Domžal. Rumena družina v zadnjem obdobju ruši pred seboj skoraj vse ovire. Načrte je prekrižala tudi najboljšima kluboma, Olimpiji in Mariboru, po zaslugi imenitnih nastopov v tem letu pa ostajajo rumeni celo v boju za naslov prvaka.

Domžalčani so v zadnjem nastopu premagali vodilno Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Novi Gorici bodo zagotovo favoriti, po drugi strani pa je želja gostiteljev, ki so na zadnjih dveh tekmah prejeli kar sedem zadetkov, da vendarle dokažejo, kako so sposobni igrati bistveno bolje od tega, kar so prikazovali skozi celotno sezono. Pritisk je bil prevelik, kombinacija mladosti in izkušenj s številnimi povratniki pa ni obrodila sadov. Domžalčani ostajajo v igri za Evropo, po sanjskem scenariju tudi za dvojno krono, do konca sezone pa ne bodo več mogli računati na štiri igralce. Gabru Dobrovoljcu in Tiborju Gorencu Stankoviću sta se na seznamu pridružila še Zeni Husmani in Marko Martinović, kar je udarec za rumene, ki jih čaka v prihodnjih dneh zgoščen urnik, saj se bodo že v sredo pomerili z Olimpijo za finale pokala.

Zadnji večni derbi v tej sezoni

Zmaji bodo še pred zaključnim piskom Davida Šmajca v Novi Gorici začeli dvoboj z Mariborom v Stožicah. Če bi bila vrata stadiona odprta, bi bilo zagotovo ogromno povpraševanje po vstopnicah. V nedeljo bo lepo tudi vreme, a je žal epidemiološka slika preprečila največjemu prazniku klubskega nogometa, da bi potekal pred navijači. Stožice bodo znova samevale. Ko je bilo tako jeseni, so Ljubljančani zadali boleč udarec Mariborčanom.

Đorđe Ivanović je na zadnjem večnem derbiju v Stožicah prelisičil mariborsko obrambo. Foto: Vid Ponikvar

Zmagali so z 2:0, zanimivo pa je, da sta takrat ekipi vodila tuja trenerja Dino Skender in Mauro Camoranesi, zdaj pa se bosta za še kako pomembne točke potegovala Goran Stanković in Simon Rožman. Za 38-letnega Štorovčana bo to sploh prvi večni derbi v karieri, tri leta starejši Ljubljančan pa je letos že vodil Olimpijo v Ljudskem vrtu in osvojil točko. S tem je nadaljeval trend boljših rezultatov zmajev na zadnjih večnih derbijih. Na zadnjih desetih so izgubili le enkrat (leta 2019 z 2:4), drugače pa se izkazali za sila neugodnega tekmeca za Maribor.

Tudi tokrat bo želela Olimpija zapretiti prek udarnega strelskega dvojca v ligi, Đorđeta Ivanovića in Andresa Vombergarja (oba sta dosegla 11 zadetkov), v zvezno vrsto se vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki je odslužil kazen in brez navdušenja spremljal soigralce na porazu v Domžalah s tribun, vprašanje pa je, kakšno je zdravstveno stanje Matica Finka in Antonia Mlinarja Delamee. Manjkal bo kaznovani Radivoj Bosić.

Marcos Tavares, ki se je v bogati karieri velikokrat veselil v Stožicah, tokrat ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štajerci imajo podobno kot Olimpija celotno usodo v svojih rokah, saj lahko obe ekipi, če bosta do konca sezone dobili vse tekme, že podčrtata nov državni naslov. Na nedeljski tekmi bosta manjkala kaznovana Marcos Tavares in Blaž Vrhovec, do konca sezone ne bo več igral Špiro Peričić, določene skrbi pa predstavlja pripravljenost Jana Repasa, ki je zadnji trening oddelal s 70 odstotkov moči, že od prej pa je znano, da ne bo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, ki je že zapustil Slovenijo.

Predsednik Kopra nezadovoljen s sojenjem

V večernem spopadu na Bonifiki bosta 33. krog sklenila Koper in Aluminij. To bo še zadnja tekma kanarčkov pred sredinim gostovanjem v knežjem mestu, na katerem bodo lovili napredovanje v finale pokala. Trener Rodolfo Vanoli si je zadal cilj, da Koprčane popelje v Evropo, sodeč po lestvici, pa se jim to lahko v prvenstvu posreči le še po čudežu. Tretjega mesta ne morejo več doseči, ampak le še četrtega, ki pa ob določenih razpletih v pokalu sploh ne bi zadostoval za Evropo. Primorci na zadnji tekmi niso bili zadovoljni s sojenjem v Murski Soboti.

Vrhunci dvoboja v Murski Soboti in kritike predsednika Kopra:

''Očitno smo nezaželeni v tej ligi, to ni prvič, se je dogajalo že na prejšnjih tekmah. Koper ni imel nobene možnosti, saj smo igrali proti Muri in sodnikom. Če bo tako sojenje tudi v pokalu v Celju, smo tam že izločeni,'' je predsednik Ante Guberac prepričan, da so sodniki Koprčane oškodovali v tej sezoni že na sedmih do osmih tekmah. Ko je bil vroče glave po porazu v Murski Soboti, je namignil, da bi lahko v klubu razmišljali celo o bojkotu polfinalne pokalne tekme. Bi lahko Kopru domača zmaga nad Aluminijem vrnila mir in jim pomagala do večje samozavesti pred sredinim pokalnim izzivom? Kidričani po drugi strani potrebujejo točke v boju za obstanek, po Gorici, proti kateri je z dvema zadetkoma izstopal David Flakus Bosilj, želijo uresničiti cilj še proti drugemu primorskemu tekmecu.

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog: Sobota, 8. maj:

Tabor : Celje 0:1 (0:1)

Vrbanec 8.



17.15 Mura – Bravo Nedelja, 9. maj:

15.00 Gorica – Domžale

16.45 Olimpija – Maribor

20.00 Koper – Aluminij