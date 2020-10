Celjani so očitno v veliki krizi, prvaki se trenutno borijo za obstanek

Po točki, ki so jo osvojili v zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, so nogometaši Celja, ki branijo naslov, v sredo v devetem krogu Prve lige Telekom Slovenije z 0:3 prepričljivo izgubili pri novincu v ligi Kopru in so trenutno povsem pri dnu lestvice. Do tega kroga vodilni Tabor je z 1:2 danes izgubil proti do tega kroga zadnji Gorici. Pester četrtek ponuja ljubljanski obračun v Stožicah, derbi v Fazaneriji med Muro in Mariborom ter zadnje dejanje uvodne četrtine prvenstva v Kidričevem.

Zasedba Celja, ki je v prejšnji sezoni zablestela in osvojila prvi naslov prvaka, je očitno v hudi krizi in daleč od podobe, ki jo je kazala še nekaj mesecev nazaj. Zasedba Dušana Kosića je v zadnjih treh tekmah osvojila vsega točko, na Bonifiki doživela četrti poraz sezone in proti novincu v ligi Kopru prepričljivo izgubila. Celjani so trenutno celo na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice.

Koper je na drugi strani prišel do tretje zmage in z njo skočil v zgornji del prvenstvene razpredelnice. Junak zmage Koprčanov je bil njihov kapetan Dare Vršič, ki je v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo svojega nekdanjega kluba, potem pa v zaključku tekme prispeval še lepo podajo za gol mladega Hrvata Nikole Krajinovića, ki je postavil končni izid tekme.

VIDEO: Gol Nikole Krajinovića ob koncu tekme:

Gorica, do tega kroga zadnjeuvrščeni prvoligaš, je premagala Tabor, ki je v ta krog vstopil z vrha. Pot do zmage je Novogoričanom s prvim golom na tekmi pokazal Goran Cvijanović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zadnji premagal vodilnega

V prvi sredini tekmi je do tega kroga prvi Tabor gostoval pri do tega kroga zadnji Gorici, tekma pa se je končala z razpletom, kot ga ob pogledu na lestvico ne bi pričakovali. Z goloma dveh povratnikov v Gorico in slovensko ligo, najprej je zadel Goran Cvijanović, potem z enajstih metrov še Etien Velikonja, je z 2:1 premagala Tabor, za katerega je tolažilni zadetek tik pred koncem tekme dosegel Dino Stančić. Tabor tako ostaja pri stoodstotnem izkupičku doma in brez točke na gostujočih tekmah. Tokratna je bila njegova četrta takšna v tej sezoni.

VIDEO: gol Gorana Cvijanovića:



Prvič po sramotnem porazu Olimpije

Ljubljanska prvoligaša se bosta v Stožicah srečala prvič po 17. juniju, ko je Bravo zmagal kar s 5:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Četrtek bo na slovenskih prvoligaških zelenicah pester kot že dolgo ne. Začel se bo ob 15.45 z ljubljanskim obračunom med Olimpijo in Bravom. Ko sta se mestna tekmeca nazadnje pomerila v Stožicah, je bilo marsikaj drugače. Ne le zaradi prisotnosti navijačev, ki jih tokrat ne bo na tribunah. Bilo je 17. junija, le nekaj dni za tem, ko je moral trenerski stolček zmajev zapustiti Safet Hadžić. Zeleno-beli so takrat vodili na lestvici, a zaigrali tako slabo, da je imel Bravo odprto pot do prepričljive zmage. Šiškarji so napolnili mrežo gostiteljem, zmagali kar s 5:0, in dočakali zgodovinski uspeh, saj so jo prvič v prvi ligi zagodli velikemu sosedu iz prestolnice. Takratni neuspeh Olimpije si je s častne tribune ogledal Dino Skender, ki je potem prevzel vodenje ekipe in neuspešno naskakoval naslov prvaka. Mladi Hrvat ni izpolnil cilja vodstva kluba, sledila je popolna prenova igralskega kadra, šokantno slovo od Evrope po dvakratnem vodstvu proti Zrinjskemu, po nizu boljših predstav, ki so že delno zadovoljile navijače Olimpije, pa sta se zgodila neprepričljiva nastopa v Brežicah, kjer so se zmaji skozi šivankino uho po hudi drami prebili med najboljših osem v pokalu, in Sežani, kjer so Ljubljančani občutili moč in fenomen vodilnega Tabora.

Prvi mož Olimpije Milan Mandarić ni zadovoljen s trenutno podobo Olimpije na igrišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nezadovoljstvo se čuti tudi v besedah Milana Mandarića, ki je v pogovoru za Dnevnik pred dnevi javno oštel trenerja, pa tudi športnega direktorja Mladena Rudonjo: "Podpovprečno motivirana Olimpija z zelo skromno igro ne more zadovoljiti ljubiteljev kluba, ki je bil v zadnjih letih neprestano v vrhu in je osvajal lovorike. Naš cilj ne more biti boj za sredino lestvice. Če bi imeli takšen cilj, bi ga brez večjih težav dosegli z igralci iz lastnega mladinskega pogona,'' je poudaril 82-letni predsednik in dodal, da sta imela Rudonja in Skender glede na to, da je bil v preteklosti večkrat kritiziran, ker menjava trenerje, tokrat proste roke za nemoteno opravljanje dela tako pri prihodih novih igralcev in sestavljanju moštva kot tudi pri pripravi moštva na novo sezono.

Se bo Olimpija prebudila in proti Bravu, ki na drugi strani Ljubljani nima ničesar izgubiti, ponudila lepši obraz? Dvoboj bo pomenil posebno motivacijo tudi za Roka Kidriča, ki se pri zmajih ni nadigral, zdaj pa poskuša po najboljših močeh pomagati rumenim, za katere se je na zadnji tekmi med strelce (1:1 proti Aluminiju) vpisal Michele Šego in s tem zbirko nogometašev Brava, ki so v tej sezoni dosegli zadetek, povečal na devet. Za primerjavo, Olimpija se lahko za zdaj pohvali le s petimi strelci.

Mura išče izhod iz krize proti vedno boljšemu Mariboru

Mura in Maribor bi zagotovo napolnila Fazanerijo, a bodo tribune zaradi spoštovanja pravil v boju proti širjenju izbruha novega koronavirusa v četrtek samevale. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Obračun, ki prinaša ogromno in bo neposredno odločal o mestih pri vrhu, bo v četrtek v Fazaneriji. Če ne bi bilo epidemije koronavirusa, bi v Murski Soboti iskali vstopnico več, tribune Fazanerije bi bile spet polne, a bo derbi devetega kroga potekal brez občinstva. Mura ga bo zelo pogrešala, saj bi njegova podpora prišla še kako prav v trenutkih, ko so črno-beli po sanjskem vstopu v sezono padli v nepričakovano krizo in zapravili vodilni položaj. Četa Anteja Šimundže je v zadnjih treh krogih v prvenstvu osvojila le točko, pa še to pri ''zdesetkanih'' Domžalah (čeprav je seveda treba upoštevati, da je večji del srečanja v Športnem parku odigrala z igralcem manj), še bolj pa skeli polomija v Zavrču, kjer je branilec pokalnega naslova pokleknil proti Dravi (0:2) in se od tekmovanja, od katerega je znova pričakoval ogromno, poslovil že na prvi stopnički.

Če bi bila tekma še pred nekaj tedni, bi bili favoriti gostitelji, tako pa je Maribor na zadnjih nastopih pod vodstvom Maura Camoranesija prikazal določen napredek. Obramba s tremi branilci v vrsti je vse bolj zanesljiva, sloviti velikan italijanskega nogometa pa čaka še na trenutek, ko se bodo v napadu sprostile najbolj nevarne vijolice in bo učinkovitost 15-kratnih državnih prvakov še večja. Mariborčani so bili na zadnji tekmi (1:1 s Koprom) nezadovoljni s sojenjem, zato je mogoče v četrtek v Prekmurju pričakovati visoko stopnjo motiviranosti.

''Mura bo pravi preizkus trenutnega stanja,'' sporoča Blaž Vrhovec. Obeta se nepredvidljiv obračun, na katerem se vedno znova ponavlja, kako je Šimundža kot nekdanji napadalec in trener Maribora čustveno povezan s klubom, a mu je z Muro že večkrat prekrižal načrte. Štajerca z dalmatinskimi koreninami neizmerno spoštuje tudi Camoranesi, kar je večkrat poudaril že kot trener Tabora.

Tekmi Domžal zaradi novega koronavirusa prestavljeni

Domžalčani so v zadnjem nastopu na domačih tleh remizirali z Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker imajo v zadnjem obdobju v taboru slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal precej težav z okužbami z novim koronavirusom, je vodstvo Prve lige Telekom Slovenije preložilo naslednji preizkušnji domačega prvenstva domžalskega moštva.

"Tekmi 9. in 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije Aluminij – Domžale in Bravo – Domžale, ki bi morali biti odigrani 29. oktobra oziroma 2. novembra, se zaradi okužb s covidom-19 znotraj ekipe NK Domžale preložita," so v prvi ligi sporočili v sredo popoldne prek družbenih omrežij. Preloženi tekmi bosta predvidoma v novembrskem reprezentančnem premoru.

Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog:

Sreda, 28. oktober:

Gorica : Tabor 2:1 (2:0)

Cvijanović 24., Velikonja 29./11m; Stančić 90.



Koper : Celje 3:0 (2:0)

Vršič 22., 42., Krajinović 84. Četrtek, 29. oktober:

15.45 Olimpija – Bravo

17.30 Mura – Maribor Aluminij – Domžale *tekma je bila zaradi okužb v taboru Domžal prestavljena na poznejši termin.

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor),

3 - Aldair (Tabor), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...