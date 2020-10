Vodilna Mura Mariboru zadala hud udarec #video

Nogometaši Mure so se po izpadu v pokalu in treh prvenstvenih tekmah brez zmage vendarle vrnili na zmagovite tirnice. In to s prestižno zmago proti enemu izmed glavnih favoritov prvenstva, Mariboru. Štajerci so bili v polju sicer boljši tekmec, imeli terensko premoč, a varovanci Anteja Šimundže so bili konkretnejši. Izkoristili so dve od svojih priložnosti, tekmec posebno lepih niti ni imel, in se veselili zmage, ki jih je spet popeljala na sam vrh prvenstvene razpredelnice.

Mariborčani so tekmo začeli napadalno, njihova premoč v posesti žoge je bila očitna. Rudi Požeg Vancaš je v prvih 20 minutah izvedel nekaj nevarnih akcij po levi strani, a manjkali so streli, predvsem v okvir vrat, tako da vratar Matko Obradović ni imel resnejšega dela.

Luka Bobičanec je dosegel drugi zadetek Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegovi soigralci v polju pa so izkoristili že prvi nevarnejši napad. V 22. minuti je Luka Bobičanec natančno podal žogo v kazenski prostor, kjer jo je na prvi vratnici pričakal Nino Kouter, ki je s preciznim strelom z glavo ob desni vratnici popeljal svojo ekipo v vodstvo.

Po golu se je položaj na igrišču spremenil. Domači so bili nevarnejši in tudi bližje še enemu zadetku. Kevin Žižek bi v 30. minuti lahko kaznoval napako Martina Milca, ki je slabo podajal žogo svojemu vratarju, toda zadel je le vratnico. Priložnost za povišanje vodstva je imel tudi Tomi Horvat, tako kot nekaj kasneje po strelu Alena Kozarja pa je bil na mestu mariborski vratar Ažbe Jug.

Premoč gostov se je nadaljevala tudi v drugem delu, a spet je bila jalova. Milec je sicer dvakrat z desne strani prišel v kazenski prostor, a oba strela sta bila premalo natančna za spremembo izida.

Se je pa izid spremenil v prid Mure. Kai Cipot je v končnici tekme najprej zapravil priložnost, nato pa v 88. minuti po protinapadu in podaji Kouterja svoji ekipi priboril enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Bobičanec. Prekršek nad Cipotom za najstrožjo kazen je v kazenskem prostoru storil Amir Dervišević, ki si je prislužil rdeči karton in predčasno pot v slačilnico.

V naslednjem krogu bo Mura gostila Celje, Maribor pa bo gostoval pri Aluminiju.

Mura - Maribor 2:0 (1:0) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Perič, Mikača, Brezar.



Strelca: 1:0 Kouter (22.), 2:0 Bobičanec (88., 11-m).



Mura: Obradović, Kous, Karničnik, Lovrič, Šturm, Kozar, Horvat (od 60. Filipović), Kouter, Maroša (od 76. Brkić), Bobičanec (od 90. Travner), Žižek (od 60. K. Cipot).



Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Peričić, Klinar, Pihler, Vrhovec (od 76. Dervišević), Požeg Vancaš (od 82. Bajde), Kronaveter (od 67. Tavares), Repas, Mešanović (od 67. Mešanović).



Rumeni kartoni: Šturm, Kozar, Brkić, Kous; Vrhovec.

Rdeči kartoni: Dervišević (87.).