Mura po zmagi nad Mariborom znova na vrh #video

V devetem krogu Prve lige Telekom Slovenije je Mura na derbiju v Fazaneriji z 2:0 ugnala Maribor, Olimpija je v Stožicah na ljubljanskem obračunu z enakim izidom odpravila Bravo, medtem ko bi moralo biti zadnje dejanje uvodne četrtine prvenstva v Kidričevem, a je tekma prestavljena na kasnejši termin. Po točki, ki so jo osvojili na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, so nogometaši Celja, ki branijo naslov, v sredo z 0:3 prepričljivo izgubili pri novincu v ligi Kopru in so trenutno povsem pri dnu lestvice. Do tega kroga vodilni Tabor je z 1:2 izgubil proti do tega kroga zadnji Gorici.

Derbi kroga je potekal na Fazaneriji, kjer je Mura po zmagi nad Mariborom znova zasedla vrh prvoligaške lestvice. Prvi zadetek je za Muro v 22. minuti dosegel Nino Kouter, ki je tako Prekmurce povedel v vodstvo. Mariborčani so v drugem polčasu jalovo napadali, v zaključku tekme pa je prekršek v kazenskem prostoru nad Kaiem Cipotom storil Amir Dervišević, ki si je prislužil rdeči karton, zmago Mure pa je z zadetkom z bele pike potrdil Luka Bobičanec. Mariborčani so tako zabeležili drugi poraz v tej sezoni, na tekmi z Muro si praktično niso priigrali nobene prave priložnosti za zadetek.

Zmaga proti Mariboru je tako obliž na rano za črno-bele, ki so po sanjskem vstopu v sezono padli v nepričakovano krizo, zdaj pa so se z zmago vrnili na vodilni položaj. Četa Anteja Šimundže je sicer do tega kroga v zadnjih treh v prvenstvu osvojila le točko, pa še to pri ''zdesetkanih'' Domžalah (čeprav je seveda treba upoštevati, da je večji del srečanja v Športnem parku odigrala z igralcem manj.

Olimpija se je maščevala

Četrtek na slovenskih prvoligaških zelenicah se je začel z ljubljanskim obračunom med Olimpijo in Bravom. Ko sta se mestna tekmeca nazadnje pomerila v Stožicah, je bilo marsikaj drugače. Ne le zaradi prisotnosti navijačev, ki jih tokrat ni bilo na tribunah. Bilo je 17. junija, le nekaj dni za tem, ko je moral trenerski stolček zmajev zapustiti Safet Hadžić. Šiškarji so takrat napolnili mrežo gostiteljem, zmagali kar s 5:0, in dočakali zgodovinski uspeh, saj so jo prvič v prvi ligi zagodli velikemu sosedu iz prestolnice.

A tokrat je bila slika povsem drugačna, saj je Olimpija zmagala z 2:0. Mrežo Brava je v 57. minuti načel Andres Vombergar, deset minut kasneje pa je ob svojem stotem nastopu v dresu Olimpije zadel še branilec Miral Samardžić. Trener Olimpije Dino Skender si lahko tako po uspehu Olimpije vsaj nekoliko oddahne, saj naj bi bil njegov trenerski stolček po porazu v prejšnjem krogu proti Taboru na nekoliko majavih tleh. Na drugi strani je Bravo zabeležil četrti poraz v sezoni.

Tekmi Domžal zaradi novega koronavirusa prestavljeni

Domžalčani so v zadnjem nastopu na domačih tleh remizirali z Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker imajo v zadnjem obdobju v taboru slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal precej težav z okužbami z novim koronavirusom, je vodstvo Prve lige Telekom Slovenije preložilo naslednji preizkušnji domačega prvenstva domžalskega moštva.

"Tekmi 9. in 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije Aluminij – Domžale in Bravo – Domžale, ki bi morali biti odigrani 29. oktobra oziroma 2. novembra, se zaradi okužb s covid-19 znotraj ekipe NK Domžale preložita," so v prvi ligi sporočili v sredo popoldne prek družbenih omrežij. Preloženi tekmi bosta predvidoma v novembrskem reprezentančnem premoru.

Prvaki v krizi

Zasedba Celja, ki je v prejšnji sezoni zablestela in osvojila prvi naslov prvaka, je očitno v hudi krizi in daleč od podobe, ki jo je kazala še nekaj mesecev nazaj. Zasedba Dušana Kosića je v zadnjih treh tekmah osvojila vsega točko, na Bonifiki doživela četrti poraz sezone in proti novincu v ligi Kopru prepričljivo izgubila. Celjani so trenutno celo na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice.

Koper je na drugi strani prišel do tretje zmage in z njo skočil v zgornji del prvenstvene razpredelnice. Junak zmage Koprčanov je bil njihov kapetan Dare Vršič, ki je v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo svojega nekdanjega kluba, potem pa v zaključku tekme prispeval še lepo podajo za gol mladega Hrvata Nikole Krajinovića, ki je postavil končni izid tekme.

Gorica, do tega kroga zadnjeuvrščeni prvoligaš, je premagala Tabor, ki je v ta krog vstopil z vrha. Pot do zmage je Novogoričanom s prvim golom na tekmi pokazal Goran Cvijanović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zadnji premagal vodilnega

V prvi sredini tekmi je do tega kroga prvi Tabor gostoval pri do tega kroga zadnji Gorici, tekma pa se je končala z razpletom, kot ga ob pogledu na lestvico ne bi pričakovali. Z goloma dveh povratnikov v Gorico in slovensko ligo, najprej je zadel Goran Cvijanović, potem z enajstih metrov še Etien Velikonja, je z 2:1 premagala Tabor, za katerega je tolažilni zadetek tik pred koncem tekme dosegel Dino Stančić. Tabor tako ostaja pri stoodstotnem izkupičku doma in brez točke na gostujočih tekmah. Tokratna je bila njegova četrta takšna v tej sezoni.

Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog:

Sreda, 28. oktober:

Gorica : Tabor 2:1 (2:0)

Cvijanović 24., Velikonja 29./11m; Stančić 90.



Koper : Celje 3:0 (2:0)

Vršič 22., 42., Krajinović 84. Četrtek, 29. oktober:

Olimpija : Bravo 2:0 (0:0)

Vombergar 57., Samardžić 67.



Mura : Maribor 2:0 (1:0)

Kouter 22., Bobičanec 88./11m. R. K.: Dervišević 87./Maribor. Aluminij – Domžale *tekma je bila zaradi okužb v taboru Domžal prestavljena na poznejši termin.

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Nino Kouter (Mura), Rok Kronaveter (Maribor)

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

