Domžale se zahvaljujejo in sporočajo: Slovenski nogomet to krvavo potrebuje

Domžalski nogometni klub ta mesec ne bo več stopil na igrišče. Vodstvo tekmovanja je zaradi večjega števila oseb, okuženih z novim koronavirusom, prestavilo dvoboja z Aluminijem in Bravom. Kot vse kaže, bosta odigrana po reprezentančnem taboru, Domžale pa se prek športnega direktorja Mateja Oražma zahvaljujejo Nogometni zvezi Slovenije in tudi obema tekmecema, ki sta podobno kot rumena družina ostala brez načrtovanih tekem.

"V teh težkih trenutkih moramo vsi na prvo mesto postaviti zdravje in to smo si v NK Domžale ves čas tudi prizadevali. Zahvaljujem se Nogometni zvezi Slovenije, da je prisluhnila naši prošnji po prestavitvi dveh tekem, ne glede na to pa sem še vedno prepričan, da se nedeljsko srečanje ne bi smelo igrati, saj je pomenilo veliko tveganje za zdravje vseh prisotnih," sporoča športni direktor Domžal Matej Oražem, ki se ne zahvaljuje le Nogometni zvezi Slovenije (NZS), ampak tudi Aluminiju in Bravu, s katerima bi se morali dvakratni državni prvaki pomeriti v prihodnjih dneh, a sta oba dvoboja prestavljena.

Slovenski nogomet potrebuje takšno razumevanje in solidarnost

Direktor Aluminija Borut Arlič bi moral danes spremljati dvoboj z Domžalčani, a bodo Kidričani zadnjo tekmo 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije odigrali najverjetneje šele po novembrskem reprezentančnem premoru. Foto: Vid Ponikvar "Iskrena zahvala gre tudi NK Aluminij in NK Bravo ter mojima kolegoma Borutu Arliču in Dejanu Močniku, ki sta prisluhnila naši stiski, razumela nevarnost za javno zdravje ter soglašala s prestavitvijo tekem. Takšno razumevanje, solidarnost in odgovornost v teh zahtevnih časih naš nogomet krvavo potrebuje, na žalost pa se je to v zadnjih mesecih zgolj redko in sramežljivo prikazalo. Verjamem, da bo izkušnja preteklega tedna koristna za celoten slovenski nogomet, saj moramo spoznati, da nam novi virus ne bo prizanašal ter da se je treba na pojave bolje in predvsem bolj sistemsko pripraviti."

"Sami bomo naslednje dni preživeli v samoizolaciji, v soboto pa bomo opravili novo skupinsko testiranje vseh preostalih zdravih članov ekipe in strokovnega štaba. Čas, ki smo ga pridobili, nam bo omogočil, da bomo vse okužene ločili od procesa treninga ter tako preprečili nadaljnje širjenje okužb znotraj moštva. Tako se bomo, če ne bo število novih okužb izjemno visoko, nemudoma vrnili v ritem treniranja in bomo tako zmožni varno nadaljevati igranje tekem v državnem prvenstvu," napoveduje Oražem.