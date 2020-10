Vodilni padel pri zadnjeuvrščenemu

V Novi Gorici sta se srečali zadnjeuvrščena in vodilna ekipa v ligi. Če Sežanci na domačem igrišču še niso oddali točke, pa je povsem drugače na gostovanjih, kjer še niso osvojili točke. Po teh smernicah se je odvila tudi današnja tekma, ki so jo gostitelji v svoj prid nagnili že v prvem polčasu. Gorica je prišla do druge zmage, a ostaja zadnja, Tabor pa je po četrtem porazu še vedno vodilni, a mu tekmeci tesno sledijo.

Domači nogometaši so že v uvodu tekme dali vedeti, da se bodo prvouvrščenim upirali precej bolj, kot kaže položaj na lestvici. V peti minuti je tako Semir Smajlagić z 18 metrov žogo poslal malo mimo gola, v 24. in 29. minuti pa so belo-modri tudi zadeli.

Najprej je Smajlagić na robu kazenskega prostora na kratko podal na svojo desno do Gorana Cvijanovića, ki je z natančnim strelom premagal Jana Koprivca, potem pa je še Etien Velikonja unovčil enajstmetrovko, ki so jo gosti zagrešili s prekrškom nad Nejcem Mevljo.

Goran Cvijanović je zabil prvi gol, odkar se je vrnil v Slovenijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Gosti so na drugi strani sicer prišli do nekaj zaključnih strelov, še najnevarnejši pa je bil Mario Babić v 23. minuti, ko je sprožil z 20 metrov malce z desne in žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

V drugem polčasu je najprej v 53. minuti poskusil Velikonja, a je bil Koprivec na mestu, v isti minuti pa je na drugi strani Dominik Mihaljević sprožil v kazenskem prostoru, Adis Hodžić pa je žogo odbil z golove črte.

V 56. minuti je poskusil tudi Djalo Aldair, ki pa je bil premalo natančen, tako kot Mihael Briški malce pozneje. V 60. minuti je na drugi strani neoviran z roba kazenskega prostora sprožil Matija Kavčič, a je žogo poslal čez prečko.

Tabor je sicer pričakovano imel pobudo v teh trenutkih in iskal luknje v domači obrambi, nekajkrat sicer prišli do strelov, a so bili ti preslabi. Je pa dovolj dobrega oziroma zelo dobrega v 90. minuti sprožil z 20 metrov, ko je le ugnal domačega vratarja, a se je izkazalo, da je ta le kozmetično popravil končni izid.

Gorica bo v 10. krogu v torek gostila Olimpijo, Tabor pa bo gostoval v Kopru.

Potek tekme v živo: KONEC TEKME! Gorica, do tega kroga zadnjeuvrščeni prvoligaš, je premagal Tabor, ki je v ta krog štartal z vrha.



VIDEO: gol Dina Stančića:





GOOOL!!! V 90. minuti so gostje znižali zaostanek. Zadel je Dino Stančić. Lahko Tabor v Novi Gorici pride do točke?



69. minuta: s strelom od daleč je za Tabor poizkusil Mario Babić, a tudi tokrat ni bil dovolj natančen.



VIDEO: priložnost Dominika Mihajlevića:





53. minuta: zdaj je imel priložnost za znižanje zaostanka Tabor. Do strela je prišel Dominik Mihajlević, a je žogo na golovi črti blokiral branilec Gorice Adis Hodžić.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v zanimivem primorskem obračunu do tega kroga zadnjih Novogoričanov in vodilnih Sežančanov čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Po prvih 45 minutah tekme v Novi Gorici nič ne kaže, da bodo doma stoodstotni Sežančani, sicer trenutno vodilni prvoligaš, prišli do prve gostujoče tekme. Zadnjeuvrščena Gorica vodi z 2:0. Se lahko v drugem polčasu rezultat zasuka v drugo smer?



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Etiena Velikonje:





GOOOOL! Gorica je v 29. minuti povišala vodstvo. Tudi tokrat sta gol zakuhala povratnika. Nejc Mevlja je bil tisti, ki je izsilil enajstmetrovko, Etien Velikonja pa je rutinirano zadel in prišel do prvega gola, odkar se je pred kratkim vrnil v svoj matični klub Gorico.



VIDEO: gol Gorana Cvijanovića:





GOOOOL! Tekma se je očitno razživela. Tabor dveh priložnosti ni izkoristil, Gorica svojo prvo je. V 24. minuti je po podaji Emirja Smajlagića do strela prišel Goran Cvijanović, udaril po žogi in zadel. Povratnik v slovenski nogomet je zabil prvi prvenstveni gol, odkar se je vrnil v Novo Gorico.



23. minuta: zdaj je za Tabor, ki se očitno prebuja, poizkusil še Mario Babić in po strelu zunaj kazenskega prostora le za las zgrešil cilj.



VIDEO: priložnost Christosa Rovasa:





22. minuta: zdaj pa je imel Tabor priložnost za vodstvo. Četrtič v tej sezoni bi se lahko med strelce vpisal Grk Christos Rovas, a lepega predložka z desne strani ni izkoristil. Žogo je zadel slabo in povsem zgrešil cilj.



15. minuta: za nami je prvih 15 minut igre, v Novi Gorici se za zdaj ni zgodilo nič razburljivega.



ZAČETEK TEKME! Uvodni dvoboj 9. kroga se bo začel ob 16. uri. Koga je v začetno enajsterico uvrstil trener Gorice Gordan Petrić?

⚽️ | Začetna enajsterica za drugi primorski derbi v letošnji sezoni.#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi #NaPrimorskemSamoGorica pic.twitter.com/hkikfxQFwW — ND Gorica (@NDGorica) October 28, 2020 Gostujoči trener Goran Stanković je zaradi zdravstvenih težav drugega in tretjega vratarja na klop uvrstil tudi veterana Vasjo Simčiča, sicer trenerja vratarjev pri češnjicah, ki je že končal igralsko kariero in nazadnje v 1. SNL branil pred štirimi leti. 11 | rdeče-črnih proti ND Gorica.



Klop: Simčič, Salkić, Zebić, Sever, Vukelić, Stanković, Stančič, Aliaj, Hlad.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/CThHVGjmTD — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) October 28, 2020









Štirikratni državni prvaki imajo opravka s tekmecem, ki je na domači trdnjavi Rajka Štolfe nedotakljiv, povsem drugačen obraz pa kaže na gostovanjih, kjer je izgubil vse tri tekme v tej sezoni in kot edini v prvi ligi ostal brez vseh točk. Ker pa je kar pet od osmih dozdajšnjih tekem odigral v Sežani, mu tudi skromen učinek v gosteh ni preprečil, da bi se na lestvici povzpel na sam vrh, tudi pred največja favorita za naslov prvaka, Maribor in Olimpijo, ki ju je v tej sezoni že odpravil. Na domačem igrišču. Zdaj se podaja k sosedom na Kras v nevsakdanji vlogi, saj lahko z zmago poskrbi, da bo najboljši v Prvi ligi Telekom Sloveniji po uvodni četrtini prvenstva! Izbranci Gorana Stankovića, ta je imenitno nasledil Maura Camoranesija, imajo tako danes priložnost za nov zgodovinski podvig.



Ko sta se Tabor in Gorica nazadnje pomerila v Sežani, je Tabor v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij lani zmagal z 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida



Ko sta se Tabor in Gorica nazadnje pomerila v Sežani, je Tabor v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij lani zmagal z 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Novi Gorici. To bo dvoboj, poln zanimivosti. Zadnjeuvrščena Gorica bo ob 16. uri gostila vodilni Tabor, ki uživa v najslajših trenutkih klubske zgodovine, saj je v tem trenutku najvišje uvrščeni slovenski klub. Vrtnice imajo priložnost za sladko maščevanje. Zaradi češnjic so lani prvič, odkar se igra nogomet v samostojni Sloveniji, padli v drugo ligo. To bo prvi obračun primorskih sosedov, oddaljenih zgolj 32 kilometrov, po 2. juniju 2019, ko v Športnem parku ni bilo zadetkov (0:0), s tem pa so se Kraševcem odprla vrata do klubske elite. Če bi Gorica izkoristila prednost domačega igrišča, bi lestvica ponudila nenavaden vrstni red, saj bi se klubi od prvega do zadnjega mesta zvrstili v najmanjših mogočih intervalih, od 15 točk Tabora do osmih točk Gorice.

Gorica : Tabor 2:1 (2:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Herženjak, Špur.



Strelci: 1:0 Cvijanović (24.), 2:0 Velikonja (29./11 m), 2:1 Stančič (90.).



Gorica: Marjanović, Paljk, Mevlja, Tomiček, Hodžić, Bjelica, M. Kavčič (od 87. Nkama), Grudina, Velikonja (od 79. Širok), Cvijanović (od 72. Oyewusi), Smajlagić.

CB 24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić (od 79. Stančič), Nemanič, Briški, Krivičić (od 62. Sever), Doukoure Grobry, Mihaljević, Kouao, Djalo Aldair, Babić, Rovas.



Rumeni kartoni: Velikonja, Marjanović; Djalo Aldair, Kouao, Grobry.