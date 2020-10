Vroči Samardžić: To je velik plus za Olimpijo #video

"Ljubljana je zelena," so po zmagi Olimpije v mestnem obračunu Prve lige Telekom Slovenije - v Stožicah je v četrtek gostoval Bravo (2:0) - zapisali pri zeleno-belih. Po zmagi, s katero so se zmaji povzpeli na drugo mesto in prekinili manj prijetno ozračje po porazu v Sežani, smo se pogovarjali s kapetanom Olimpije Miralom Samardžićem.

Izkušeni Jeseničan Miral Samardžić, ki pri Olimpiji nosi kapetanski trak, je v neverjetni strelski formi. Če je na prvi zadetek v dresu ljubljanskega kluba čakal več kot leto dni, pa se mu je v zadnjem obdobju povsem odprlo. Čeprav je branilec, se je na zadnjih štirih tekmah med strelce vpisal kar trikrat. V polno je zadel tudi v četrtek in v praznih Stožicah postavil končni rezultat 2:0, s katerim je Olimpija v ljubljanskem obračunu premagala Bravo in se mu "maščevala" za boleči poletni poraz v prejšnji sezoni, ko so Šiškarji na največjem nogometnem stadionu v Sloveniji zmagali kar s 5:0.

Zmaga, pomembna v psihičnem smislu

Tokrat je bilo drugače, zmaji so bili boljši tekmec in zasluženo premagali mestnega tekmeca. Oba zadetka so dosegli iz prekinitev, pred Samardžićem se je med strelce vpisal še Andres Vombergar in poskrbel za prvoligaški prvenec po vrnitvi iz Rusije. Olimpija v zadnjem obdobju dosega veliko zadetkov iz prekinitev, kar je v krajšem pogovoru s kapetanom Olimpije poudaril tudi novinar Planet TV Matej Podgoršek: "Res je. Na zadnjih tekmah dajemo kar redno zadetke. To je velik plus za nas, ker če ne nam ne gre tako dobro v napadu, rešujemo tekme iz prekinitev. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo," je poudaril 33-letni branilec.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Bravo, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Toliko bolj je bil zadovoljen, da je Olimpija z zmago nad Bravom našla prepotreben mir, ki ga v prejšnjih dneh, ko je predsednik Milan Mandarić po porazu s Taborom v pogovoru za Dnevnik podal oceno o (trenutnem) nezadovoljstvu z delom trenerja Dina Skenderja in športnega direktorja Mladena Rudonje, v zmajevem gnezdu ni bilo čutiti. "Vsaka zmaga je zmaga zase. Zelo je pomembna, tako v psihičnem smislu kot tudi tem, da je na lestvici druga situacija. Nadejam se, da bomo nadaljevali v tem nizu," si želi novih zmag, za začetek že v začetku prihodnjega tedna, ko se bodo zmaji odpravili v Novo Gorico.

Mura je v derbiju 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagala Maribor (2:0) in skočila na vodilni položaj, s tem pa tudi poskrbela, da je Olimpija po uvodni četrtini prvenstva na lestvici pred največjim tekmecem Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kaj bo šele, ko se ekipa uigra

Olimpija je uvodno četrtino prvenstva s 15 točkami končala na drugem mestu, zaostaja le za vodilno Muro (17 točk). Čeprav bi si navijači zeleno-belih želeli še boljših rezultatov - zmaji so vendarle osvojili le dobro polovico od mogočih 27 točk -, pa jih kapetan pomirja z besedami: "Pri nas je 80 odstotkov novih igralcev, tako da ekipa še ni uigrana. Potreben je še čas, da se uigra. Po eni strani smo lahko zadovoljni, saj smo vseeno pri vrhu lestvice." S temi besedami je po zmagi nad Bravom Samardžić razvnel domišljijo navijačev, ki se zdaj sprašujejo, kakšen bo šele domet zeleno-belih, ko se ekipa dodobra spozna in vpelje v igro vse želene mehanizme trenerja Skenderja.