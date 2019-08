Prekmurska invazija na Ljubljano, senzacija sezone prihaja v Domžale

Prvoligaška karavana se bo konec tedna najprej ustavila v Domžalah, kjer se bosta v soboto ob 18. uri udarila zadnjeuvrščeni in vodilni klub. Kdo bi si na začetku sezone mislil, da bosta to po šestih krogih Domžale in Aluminij?

Rumeni so največje razočaranje sezone, saj so še vedno brez zmage, zato bodo proti Kidričanom izpostavljeni pritisku. Simon Rožman, katerega stolček se kljub rezultatski krizi, prav nič ne trese, bi lahko predstavil nekaj svežih moči (Damjan Vuklišević, Janez Pišek in Rauno Sappinen), s katerimi je začinil pestro trgovanje v poletnem prestopnem roku, na vratih pa bo verjetno znova vztrajal Aldin Mulalić, ki je na zadnji tekmi dobil prednost pred Grego Sorčanom in ostal nepremagan v Ljubljani (0:0 pri Bravu). ''Trenutno smo v slabši rezultatski seriji, res pa je, da se igralci postopoma pobirajo, zato tokrat od njih pričakujem energetsko in taktično dobro tekmo," je napovedal Rožman.

Aluminij prihaja v Domžale po veliki zmagi nad Olimpijo, s katero se je povzpel na vrh. Ima jekleno obrambo, ki je v dozdajšnjem delu sezone prejela le dva zadetka, iz tabora Kidričanov pa sporočajo, da ne smejo poleteti. ''Ne sme nas zavesti trenutno stanje na lestvici. Domžale so kvalitetna ekipa z odličnimi igralci, ampak mi bomo šli v tekmo proti Domžalam maksimalno, da izvlečemo čim boljši rezultat iz vročega gostovanja,'' meni napadalec Ante Živković, ki skuša v napadu zapolniti vrzel po rekordnem prestopu Luke Štora. Še drugič zapored bo Aluminiju sodil Damir Skomina. Eden najboljših delivcev pravice na svetu je sodil tudi zadnji derbi Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem, ko je na Štajerskem padla Olimpija.

Invazija Prekmurcev na Ljubljano

Mura je še nepremagana v tej sezoni, Olimpija pa je prvi poraz doživela na zadnji tekmi v Kidričevem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Sobotni spored bo postregel še z večernim spektaklom med Olimpijo in Muro, ki bo v Stožice zvabil vsaj 1.500 navijačev iz Prekmurja, tako da bodo tribune ob gostovanju črno-belih, vsaj kar se tiče južnega dela stadiona, ponovno pokale po šivih.

''Čaka nas težka tekma. Proti Muri ni nikoli lahko igrati,'' priznava Tomislav Tomić, motor zvezne vrste zeleno-belih, ki se skušajo vrniti na prvo mesto. Trener Safet Hadžić bo v dvoboj z Muro vstopil z oslabljeno zasedbo. Manjkala bosta tako branilca Macky Bagnack, ki se spogleduje s prestopom v tujino, Vitalijs Maksimenko je bolan, Asmir Suljić pa je obnovil poškodbo. ''Vemo, kaj moramo narediti. Šli bomo na zmago,'' jasno sporoča strateg Olimpije, katere igralci še čakajo na zadnjo plačo.

Gostje želijo s pomočjo vnovične invazije navijačev iz Prekmurja v slovensko prestolnico znova prekrižati načrte Olimpiji. Ko se je jeseni v Stožicah zbralo dva tisoč navijačev Mure, je bil rezultat 2:2. Mura je poleg Aluminija še edini klub, ki v tej sezoni ni doživel poraza. V ospredju dvoboja bo hrvaški strelski spopad med Antejem Vukušićem in Luko Bobičancem, ki jima gre v tej sezoni imenitno. Trener Ante Šimundža ima veliko izkušenj, s katerimi bo skušal dokazati, da lahko Olimpija ostaja brez točk tudi na svojem igrišču.

Prerojeno Celje pri uspavanem Triglavu

Ko je Celje nazadnje gostoval v Kranju, bilo je 12. maja, je zmagalo prepričljivo s 3:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida Nogometna prvoligaška nedelja se bo začela že ob 16. uri na Gorenjskem. Triglav bo skušal ustaviti niz treh zaporednih porazov proti Celjanom, ki so v zadnjem tednu pod taktirko Dušana Kosića poskrbeli za ogromno veselje navijačev. Premagali so Domžale in Maribor, v pokalu nadigrali Bled, in niz neporaženosti podaljšali na pet tekem. Za nameček so se na zadnji tekmi, ko so strli odpor Maribora, na tribunah po dolgem času pojavili še organizirani navijači Celjanov, tako da je zadovoljstvo v knežjem mestu še večje.

Celjani so med tednom odigrali generalko za Kranj in se v prijateljskem dvoboju z egipčanskim klubom El Gouno razšli brez zmagovalca (2:2). "Celje se dviguje v formi in je zagotovo dobra ekipa, kar je dokazala z zadnjimi rezultati. Ampak mi gremo vselej na pozitiven rezultat in tako se pripravljamo tudi tokrat,'' želi trener Triglava Dejan Dončić popraviti vtis z zadnjih tekem, kjer so njegovi izbranci ostajali brez točk in izgubljali mesta na lestvici.

Velenjčani v sedmo do prve?

Velenjčani so prejšnji konec tedna izgubili v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred Velenjčani je ena izmed najbolj pomembnih tekem sezone. Če v nedeljo ob 18. uri ne bodo izkoristili prednosti domačega igrišča proti Sežani, bi se lahko na stadionu Ob jezeru prižgal alarm. Novi trener Jani Žilnik še čaka na prvo zmago, katero je zaman naskakoval tudi njegov predhodnik Almir Sulejmanović. Knapi so ostali še brez Žige Škofleka, brez katerega bodo še toliko težje popravili slab izkupiček v napadu, kjer so v tej sezoni dosegli le štiri zadetke. Ljubljančan Milan Tučić okreva po poškodbi stegenske mišice.

Manj težav z izborom napadalcev ima Andrej Razdrh. Trener češnjic je lahko zadovoljen s strelsko formo Predraga Sikimića, izkušenega Srba, ki jo je zagodel že marsikateremu tekmecu. Tabor je med tednom odigral pripravljalno tekmo z italijanskim nižjeligašem San Luigi Calcio (2:2), na kateri so dobili priložnost zlasti mlajši igralci, zaradi zdravstvenih težav pa člansko moštvo zapušča Toni Aliaj.

Vse kaj drugega kot zmaga Maribora bo senzacija

Bravo je v prejšnji sezoni v osmini finala namučil Maribor v pokalu Slovenije. Skoraj do konca rednega dela je vodil z 2:1, nato pa izgubil z 2:3. Foto: Urban Meglič/Sportida Sedmi krog Prve lige Telekom Slovenije se bo sklenil v domu branilcev naslova, v Ljudskem vrtu, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Maribor in Bravo. Vijolice bodo skušale ugnati prvoligaškega novinca, ki je v prejšnji sezoni v pokalu Slovenije dodobra namučil favorita, nato pa izpadel v izdihljajih srečanja. Mariborčani, ki rešujejo slovensko čast v Evropi, so v četrtek remizirali pri bolgarskem prvaku Ludogorcu (0:0), in na krilih izjemnih obramb Kenana Pirića ohranili lepo upanje v podaljšanje evropske sezone. Povratna tekma jih čaka v četrtek, tako da bi lahko strateg Darko Milanič zaradi pomembnosti evropskega povratnega srečanja proti Bravu predstavil nekoliko oslabljeno zasedbo.

Ljubljančani odhajajo v Ljudski vrt z drznim ciljem, da ostanejo neporaženi, posojeni napadalec vijolic Aljoša Matko pa najverjetneje ne bo kandidiral za nastop. Maribor si je v tej sezoni privoščil že več spodrsljajev, zato bo kljub utrujenosti po zahtevnem četrtkovem gostovanju v Razgradu naredil vse, da se izogne novemu razočaranju. Bravo ima po drugi strani v svojih vrstah ogromno izkušenih igralcev, ki želijo po Domžalah (0:0) prekrižati načrte še enemu favoritu.

Prva liga Telekom Slovenije, 7. krog:

Lestvica: