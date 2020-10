Olimpija jo je zagodla Mariboru in popravila rekord #video

Maribor in Olimpija sta se v vrhuncu 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije v praznem Ljudskem vrtu razšla brez zmagovalca. Državni prvaki Celjani, ki jih je zapustil najboljši igralec PLTS v prejšnji sezoni Mitja Lotrič , so odpravili Tabor (2:1), vodilna Mura pa je doživela prvi poraz v tej sezoni. V Ljubljani jo je ugnal Bravo (2:1). V soboto sta Domžale in Gorica remizirala, v Kidričevem, kjer je tekmo prvič pomagala soditi tudi ženska sodnica, pa je srečanje po 16 minutah prekinilo močno neurje.

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Maribor in Olimpija sta se razšla z neodločenim rezultatom, Mauro Camoranesi ni dočakal popolnega rojstnodnevnega darila, Ljubljančani pa so ostali neporaženi v Ljudskem vrtu že sedmič zapored (šestkrat v prvenstvu, enkrat v pokalu), kar je nov klubski rekord. V strelih na gol je bilo razmerje v prid Olimpije (16:11, od tega 5:5 v okvir vrat). 90. minuta: priložnost se je ponudila Anteju Vukušiću, a je njegov strel ob pravem trenutku blokiral njegov "sosed iz Sinja" Špiro Peričić. Ostaja 1:1. 86. minuta: V igro je vstopil še legendarni kapetan Maribora Marcos Tavares in zamenjal strelca edinega zadetka za domačine Jasmina Mešanovića. 81. minuta: Mariborčani so namigovali, da bi lahko sodnik pokazal na belo točko, a je bil Damir Skomina drugačnega mnenja. Počasni posnetek je pokazal, da se je žoga po podaji Žana Kolmaniča v kazenskem prostoru sukala nevarno blizu roke Timija Maxa Elšnika ... Bi moral sodnik Damir Skomina v 81. minuti pokazati na belo točko? Da. 47 +

Ne. 119 + Oddanih 166 glasov Sporna situacija v kazenskem prostoru Olimpije: Goooool! 1:1! 75. minuta. Olimpija je izenačila rezultat, v polno je zadel Srb Đorđe Ivanović. Podajo je prispeval Timi Max Elšnik, nato pa se je nekdanji nogometaš beograjskega Partizana odlično znašel v kazenskem prostoru Maribora, se otresel branilcev, nato pa z natančnim strelom v bližnji kot matiral Ažbeta Juga. Ivanović je s tem nadaljeval izjemen niz. Na zadnjih treh tekmah je dosegel kar štiri zadetke, s tem pa se je tudi prebil na prvo mesto najboljših strelec Prve lige Telekom Slovenije! Če bi Olimpija ostala neporažena, bi rekordni niz zaporednih tekem brez poraza v Ljudskem vrtu podaljšala na sedem! Zadetek Đorđeta Ivanovića: 73. minuta: nova menjava v domačem taboru. Namesto Roka Kronavetra je v igro vstopil Jan Repas. To je za nekdanjega nogometaša Domžal prvi večni derbi v karieri. 69. minuta: vroče je bilo pred vrati Olimpije. Strelec prvega zadetka Jasmin Mešanović je streljal z roba kazenskega prostora in prisilil Žigo Freliha k obrambi. V nadaljevanje akcije je s prostega strela poizkušal še Rok Kronaveter, a je bil vratar Olimpije na mestu. Ostaja 1:0 za vijolice. Priložnost Jasmina Mešanovića: 64. minuta: prva menjava v moštvu Maribora. Povratnik Jan Mlakar je vstopil v igro namesto Rudija Požega Vancaša. 58. minuta: rumeni karton je prejel Romun Alexandru Cretu, eden izmed štirih nogometašev Maribora, ki so v karieri nosili tudi dres Olimpije. Storil je prekršek nad "sosedom" Moldavijcem Mihailom Caimacovom. 55. minuta: Timi Max Elšnik je skušal ogroziti mariborska vrata, streljal je z roba kazenskega prostora, a bil nenatančen. Ostaja 1:0 pri Mariboru. Na klopi Ljubljančanov spodbuja igralce tudi športni direktor Mladen Rudonja. Priložnost Timija Maxa Elšnika: Začetek drugega polčasa. Olimpija se je odločila za dve menjavi. Namesto Nika Kapuna je v igro vstopil novinec Luka Marin, ki je okrepil zmaje pred dnevi in prihaja iz Osijeka, namesto Radivoja Bosića pa bo zaigral izkušeni napadalec Ante Vukušić. Ko je nazadnje gostoval v Ljudskem vrtu, je zatresel mrežo Maribora. Jo lahko tudi tokrat in s tem doseže prvi zadetek v tej sezoni? Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida: 1 / 69 2 / 69 3 / 69 4 / 69 5 / 69 6 / 69 7 / 69 8 / 69 9 / 69 10 / 69 11 / 69 12 / 69 13 / 69 14 / 69 15 / 69 16 / 69 17 / 69 18 / 69 19 / 69 20 / 69 21 / 69 22 / 69 23 / 69 24 / 69 25 / 69 26 / 69 27 / 69 28 / 69 29 / 69 30 / 69 31 / 69 32 / 69 33 / 69 34 / 69 35 / 69 36 / 69 37 / 69 38 / 69 39 / 69 40 / 69 41 / 69 42 / 69 43 / 69 44 / 69 45 / 69 46 / 69 47 / 69 48 / 69 49 / 69 50 / 69 51 / 69 52 / 69 53 / 69 54 / 69 55 / 69 56 / 69 57 / 69 58 / 69 59 / 69 60 / 69 61 / 69 62 / 69 63 / 69 64 / 69 65 / 69 66 / 69 67 / 69 68 / 69 69 / 69 Konec prvega polčasa. Mariborčani odhajajo na odmor s tesno prednostjo, ki je lahko spravila v dobro voljo domačega trenerja Maura Camoranesija, ki danes praznuje 44. rojstni dan. Olimpija je bila sicer nevarnejša, kar se tiče strelov na gol (12:6, streli v okvir vrat 4:2), a ji to ni prineslo želenega rezultata. Če bi ostalo pri 1:0 za Maribor, bi se vijolice na lestvici povzpele na drugo mesto, Olimpija pa bi v reprezentančni premor vstopila šele kot sedmouvrščena ekipa Prve lige Telekom Slovenije. 41. minuta: Damir Skomina je pokazal prvi rumeni karton na srečanju. Prejel ga je Rok Kronaveter. Ob stranski črti je storil prekršek nad Timijem Maxom Elšnikom. 33. minuta: zvezni igralec Olimpije Timi Max Elšnik je streljal z razdalje, žoga je zadela mariborskega branilca, nato pa jo je vratar Ažbe Jug odbil v kot. V naslednji akciji je dlani mariborskega vratarja ogrel še Đorđe Ivanović. Goooool! 1:0! Maribor je prešel v vodstvo. Denis Klinar je podal Jasminu Mešanoviću, ljubljanska obramba pa je zaspala, in kapetanu NK Maribor omogočila, da se je znašel sam pred ljubljanskimi vrati. Napadalec iz BiH se je odločil za zahteven strel z desne strani in bil pri tem tako natančen, da je ukanil Žigo Freliha. Zadetek Jasmina Mešanovića: Mariborčani so povedli, Viole pa so zadetek v mreži Olimpije proslavile s pomočjo pirotehničnih vložkov. Mešanović je zadel že tretjič v tej sezoni. Veselje navijačev Maribora po zadetku Mešanovića: 27. minuta: nova priložnost Olimpije. Đorđe Ivanović je preigraval na levi strani kazenskega prostora, nato poizkušal zatresti mariborsko mrežo s strelom v daljši kot vrat, a je zgrešil cilj. 21. minuta: Olimpija je v zadnjih 10 minutah kar petkrat streljala na gol Maribora in razmerje v strelih izenačila na 5:5. Kako na "praznem" stadionu odmeva navijanje Viol: 16. minuta: Moldavijec v vrstah Olimpije Mihail Caimacov je streljal z roba kazenskega prostora, a se je vmešal Nemanja Mitrović, od katerega se je žoga odbila v kot. Pred tem je dlani Ažbeta Juga, ki prvič brani na večnem derbiju v Sloveniji, ogrel mladi Srb Radivoj Bosić. 8. minuta: po previdnem začetku obeh tekmecev se je Blaž Vrhovec odločil za strel z razdalje, a ni bil najbolj natančen. Žigi Frelihu ni bilo potrebno posredovati, saj je žoga zgrešila cilj. Začetek dvoboja v Ljudskem vrtu. Pri gostiteljih nosi kapetanski trak Jasmin Mešanović, glavni sodnik je Damir Skomina. Čeprav so tribune prazne, se dobro sliši glasna podpora domačih navijačev, ki spremljajo dvoboj v kotu stadiona, pri osrednji tribuni, ki je v fazi popolne prenove. Ob 20.15 se bosta v velikem derbiju udarila Maribor in Olimpija. Vijolice so se odločile za naslednjo začetno enajsterico, ki bo zaigrala v sistemu 3-4-3. Od prve minute bo zaigral tudi črnogorski branilec Ilija Martinović. Vijol’čnih 11 za derbi:@nkmaribor - @nkolimpija. Ljudski vrt, 20:15.



Klop: Handanović, Koblar, Dervišević, Pihler, Repas, Felipe Santos, Kotnik, Mlakar, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #derbi #PLTS pic.twitter.com/shaBPOVbK1 — NK Maribor (@nkmaribor) October 4, 2020 Kakšen je vijol’čni načrt za derbi? Glede na tekmo v Sežani sprememba igralnega sistema (v 3-4-3) in 3 igralcev v začetnih 11:



➡️ Kronaveter, Vrhovec, Martinović

⬅️ Mlakar, Matko, Dervišević#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #derbi #PLTS — NK Maribor (@nkmaribor) October 4, 2020 Trener Olimpije Dino Skender po zmagi nad Gorico, to je bila druga zaporedna v tej sezoni, ni menjal začetne enajsterice. S tem je poskrbel za zanimivo dejstvo, saj bodo zmaji za razliko od zadnjega večnega derbija v Ljudskem vrtu, odigranim 20. februarja 2020, zaigrali v prvi enajsterici kar z 11 novimi nogometaši! Začetnih 1️⃣1️⃣ za večni derbi. 💪🐉



Klop: Sekulić, Kamy, Perković, Ostrc, Kurež, Marin, Blagaić, Bagarić, Vukušić. #verjamemvzmaje pic.twitter.com/ds1dqYrsaN — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 4, 2020 Zadnje dejanje 6. kroga bo postreglo z največjim spektaklom, kar ga premore klubski nogomet v Sloveniji. V Ljudskem vrtu se bosta spopadla večna tekmeca Maribor in Olimpija, dvoboj bo vodil eden od najboljših sodnikov na svetu, Koprčan Damir Skomina, vložek pa bo ogromen, saj bi si zmagovalec kupil prepotrebno mirnost, ki bi mu prišla prav med reprezentančnim premorom. To bo prvi večni derbi v zgodovini 1. SNL, ki bo potekal v praznem Ljudskem vrtu. V zadnjih sezonah so na stadionu pod Kalvarijo uspešnejši Ljubljančani, tega se dobro zaveda tudi Andres Vombergar, junak nepozabne zmage izpred dveh let (3:2), ki je zmajem še kako pomagala do zadnjega naslova prvaka. V prihodnji sezoni so prvoligaški maraton dobili Mariborčani, letos pa so bili najboljši Celjani. Velikana slovenskega nogometa ne želita spremljati še ene sezone, v kateri bi ostala brez lovorik. Luka Zahović se je preselil na Poljsko. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo zvečer po zelo dolgem času v domačem taboru ne bo Zahovićev. To bo prvi večni derbi v Ljudskem vrtu po letu 2007, na katerem Zlatko Zahović ni več športni direktor, v ekipi pa ne bo tudi njegovega sina Luke Zahovića, ki se po novem dokazuje na Poljskem. Nekaj kadrovskih sprememb je bilo tudi pri Olimpiji, ki dokončno ostaja brez Endreja Čekičija, osrednjo moč v napadu pa bosta tako ob povratniku Vombergarju predstavljala Srba Đorđe Ivanović in Radivoj Bosić. Tudi strelca zadnjih štirih zadetkov za zmaje, ki so z zmagama nad Domžalami in Gorico na lestvici ujeli Maribor. ''V Maribor odhajamo neobremenjeni. Če bomo na ravni z zadnjih dveh tekem, si lahko obetamo zmago,'' zagotavlja Miral Samardžić, obrambni steber Olimpije, ki kot nekdanja vijolica odlično pozna Ljudski vrt. To bo tudi po dolgem času večni derbi, na katerem med vratnicama Olimpije ne bo stal trenutno poškodovani Nejc Vidmar. Ognjeni krst bo doživel visoki Žiga Frelih. Kakšno dobrodošlico mu bodo pripravili nogometaši Maribora?

Celjani zmagali na krilih Dangubića

Državni prvaki Celjani, ki so pred tekmo s Taborom izgubili kapetana Mitjo Lotriča, saj bo kariero nadaljeval v Nemčiji, so v knežjem mestu premagali goste iz Sežane. Pri gostiteljih je kapetanski trak nosil branilec Dušan Stojinović, junak srečanja pa je z dvema zadetkoma, prvima, odkar se je vrnil v Slovenijo, postal Hrvat Filip Dangubić.

Po najlepši akciji na tekmi, v kateri sta sodelovala Nino Pungaršek in Filip Dangubić, je Hrvat dosegel prvi gol:

Gostje so na 1:1 izenačili po zaslugi avtogola Celjanov, lastno mrežo je zatresel novopečeni reprezentant BiH Advan Kadušić, za kaj več pa jim je zmanjkalo moči, saj so v 64. minuti ostali brez izključenega Dominika Mihaljevića, v izdihljajih srečanja pa je rdeči karton prejel še Mario Zebić. Sežančani so v tej sezoni še brez osvojene točke v gosteh. Doma jim gre neprimerno bolje, saj so dobili vse tri tekme ...

Bravo presenetil vodilno Muro, ni več neporaženih ekip

Uvodno nedeljsko srečanje 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije je postreglo s preobratom, po katerem je Bravo kot prvi v tej sezoni zadal poraz Muri. Prekmurci bodo po prvem neuspehu v tej prvenstveni sezoni zadržali vodilni položaj, saj so v 6. krog vstopili z visoko prednostjo pred zasledovalci, trener Ante Šimundža pa po tekmi v Ljubljani ni mogel biti zadovoljen s predstavo varovancev. Goste je resda v 16. minuti po hitrem protinapadu popeljal v vodstvo Luka Bobičanec, a so nato gostitelji močno pritisnili. Izenačenje je viselo v zraku, tik pred koncem prvega polčasa je premoč kronal povratnik Martin Kramarič, za popoln preobrat pa je sredi drugega polčasa poskrbel Vanja Drkušić in se razveselil strelskega prvenca v prvi ligi.

Zmagoviti zadetek Vanje Drkušića:

Bravo je prekinil niz treh tekem brez zmage, Mura pa s prvim porazom poskrbela, da v slovenskem prvenstvu v tej sezoni ni več neporaženih ekip.

Neurje v Kidričevem prekinilo tekmo

Nogometaši Aluminija in Kopra so v Kidričevem odigrali vsega 16 minut in pol, potem pa je moral glavni sodnik Bojan Mertik zaradi močnega naliva in posledično neprimernih razmer za igranje tekmo prekiniti in po nekaj minutah odpovedati. Dvoboj bosta nadaljevala 13. oktobra, med reprezentančnim premorom.

Kljub temu v Kidričevem prišlo do zgodovinskega dogodka, prvič v zgodovini slovenske prve lige je vlogo pomočnika sodnika opravljala ženska, in sicer Staša Špur, nekdanja igralka Pomurja in slovenske reprezentance.

Močno neurje je prekinilo tekmo v Kidričevem:

V Domžalah brez zmagovalca

Na prvi sobotni tekmi nismo videli zmagovalca. Domači so bili v prvem polčasu veliko bolj nevaren nasprotnik, a Matej Podlogar ni in ni mogel zadeti. V drugem polčasu so rumeni vendarle povedli - z bele točke je zabil Senijad Ibričić -, a že slabih deset minut kasneje je napako v domžalskih vrstah po podaji Matije Široka izkoristil Mathias Oyewusi. Domžalčani so tako zapravili, da se vsaj začasno povzpnejo na drugo mesto, Goričani pa ostajajo na devet mestu s štirimi točkami.

Ena izmed neizkoriščenih priložnosti Domžal:

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog: Sobota, 3. oktober:

Domžale : Gorica 1:1 (0:0)

Ibričić 55./11-m.; Oyewusi 64.



Aluminij - Koper /prekinjeno v 17. minuti zaradi močnega dežja/ Nedelja, 4. oktober:

Bravo : Mura 2:1 (1:1)

Kramarič 44., Drkušić 66.; Bobičanec 8.



Celje : Tabor 2:1 (1:1)

Dangubić 19., 71./11-m; Kadušić 36./ag.; R.K.: Mihaljević 64., Zebić 90./oba Tabor



Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Mešanović 30.; Ivanović 75.

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela dve točki.

Najboljši strelci:



4 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Žan Žužek (Koper)

2 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper), Mathias Oyewusi (Gorica), Christos Rovas (Tabor Sežana), Tamar Svetlin (Domžale),

...

Poročilo s tekem:

Fotogalerija s tekem:

Maribor : Olimpija (foto: Blaž Weindorfer / Sportida):

1 / 69 2 / 69 3 / 69 4 / 69 5 / 69 6 / 69 7 / 69 8 / 69 9 / 69 10 / 69 11 / 69 12 / 69 13 / 69 14 / 69 15 / 69 16 / 69 17 / 69 18 / 69 19 / 69 20 / 69 21 / 69 22 / 69 23 / 69 24 / 69 25 / 69 26 / 69 27 / 69 28 / 69 29 / 69 30 / 69 31 / 69 32 / 69 33 / 69 34 / 69 35 / 69 36 / 69 37 / 69 38 / 69 39 / 69 40 / 69 41 / 69 42 / 69 43 / 69 44 / 69 45 / 69 46 / 69 47 / 69 48 / 69 49 / 69 50 / 69 51 / 69 52 / 69 53 / 69 54 / 69 55 / 69 56 / 69 57 / 69 58 / 69 59 / 69 60 / 69 61 / 69 62 / 69 63 / 69 64 / 69 65 / 69 66 / 69 67 / 69 68 / 69 69 / 69

Bravo : Mura (foto: Grega Valančič / Sportida):

1 / 49 2 / 49 3 / 49 4 / 49 5 / 49 6 / 49 7 / 49 8 / 49 9 / 49 10 / 49 11 / 49 12 / 49 13 / 49 14 / 49 15 / 49 16 / 49 17 / 49 18 / 49 19 / 49 20 / 49 21 / 49 22 / 49 23 / 49 24 / 49 25 / 49 26 / 49 27 / 49 28 / 49 29 / 49 30 / 49 31 / 49 32 / 49 33 / 49 34 / 49 35 / 49 36 / 49 37 / 49 38 / 49 39 / 49 40 / 49 41 / 49 42 / 49 43 / 49 44 / 49 45 / 49 46 / 49 47 / 49 48 / 49 49 / 49

Domžale : Gorica (foto: Urban Meglič / Sportida):