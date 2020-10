V Kidričevem se danes piše zgodovina, v Ljudskem vrtu narašča napetost

Veliki vrhunec 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v nedeljo zvečer, ko se bosta Maribor in Olimpija prvič v zgodovini spopadla za točke v praznem Ljudskem vrtu. Vodilna Mura se bo isti dan mudila v Ljubljani, Tabor pa pri državnem prvaku Celju. Danes lahko Domžalčani z zmago nad Gorico poskočijo na drugo mesto, Koper pa bo gostoval v Kidričevem, kjer bo glavnemu sodniku prvič pomagala sodnica. To je še zadnji krog pred daljšim reprezentančnim premorom.

Prvoligaška nogometna karavana se bo danes najprej ustavila v mestu ob Kamniški Bistrici. Dvoboj se bo začel ob 17. uri. Če bi zavrteli čas nazaj za poldrugo desetletje, bi Domžale in Gorica poskrbela za veliki derbi slovenskega prvenstva. Takrat sta bila najboljša kluba v državi. Vrtnice so najprej osvojile tri naslove, nato je bila rumena družina najboljša dvakrat zapored. Zdaj so časi drugačni. Domžalčani so se po zelo skromni prejšnji sezoni, po dolgem času so ostali brez Evrope, bolj nazorno posvetili uvajanju mladih talentov, Gorica pa se je vrnila iz druge lige in se po slabem začetku sezone okrepila s številnimi povratniki, po katerih se pretaka novogoriška kri.

Rumenim gre pod vodstvom Dejana Djuranovića vedno boljše. Če bi danes vknjižili novo zmago, bi se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Tako visoko niso bili že dolgo. ''Smo domačini, poskrbeti moramo, da vse tri točke ostanejo v Domžalah,'' sporoča Ivan Makovec, 19-letni branilec, ki predstavlja svetlo prihodnost rumene družine. Primorce bi lahko tepla utrujenost, saj so v sredo zvečer namučili Olimpijo, a ostali brez točk (0:1). Varovanci Gordana Petrića so vseeno prepričani, da lahko uresničijo cilj in ostanejo neporaženi. ''Z Domžalami se lahko enakovredno kosamo,'' zagotavlja Semir Smajlagić, strelec zadnjega zadetka Gorice v tej sezoni.

Danes za točke, 21. oktobra za četrtfinale

Gledalci v Kidričevem bodo danes prvič na delu v 1. SNL spremljali pomočnico sodnika. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ob 19. uri se bosta v Kidričevem za točke spopadla Aluminij in Koper. Zanimivo je, da sta se tekmeca v prvi ligi srečala osemkrat, nazadnje aprila 2017, Štajerci pa niso še nikoli premagali kanarčkov. Nova priložnost se jim ponuja danes, ko bodo poskušali izkoristiti prednost domačega igrišča in vknjižiti drugo zmago v tej sezoni.

Trener Aluminija Slobodan Grubor je v poletnem prestopnem roku spoznal veliko novih obrazov, ki jim ne manjka motivacije. Čim prej si želijo zagotoviti mesto v začetni enajsterici, kjer je že dalj časa v zvezni vrsti nezamenljiv Marcel Čermak. ''Če bomo igrali tako kot proti Celju in Olimpiji, bomo premagali Koper,'' je prepričan Čeh. Izpostavil je domači tekmi v tej sezoni, na katerih se mreža Aluminija ni zatresla.

Koprčani so v zadnjem srečanju ostali brez točk na Bonifiki proti Muri (1:3), po dvoboju pa niso bili preveč zadovoljni s sodniškimi odločitvami. Na Bonifiko je v zadnjih dneh prišlo še nekaj novincev, med njimi tudi povratnik Maks Barišič, trenerju Miranu Srebrniču pa bi za dvig samozavesti varovancev pred reprezentančnim premorom še kako prav prišel pozitiven rezultat v Kidričevem. Tekmo bo zaznamovala tudi sodnica Staša Špur, ki bo pomagala glavnemu sodniku Bojanu Mertiku in se vpisala v zgodovino 1. SNL kot prva predstavnica nežnejšega spola s tako odgovorno vlogo. Aluminij in Koper se bosta letos kmalu pomerila še enkrat. Žreb pokala Slovenije je poskrbel, da bosta 21. oktobra medsebojno odločila o potniku v četrtfinale.

Grabić: Mura igra najlepši nogomet

Dejan Grabić zelo spoštuje Anteja Šimundžo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja bo postregla s pestrim dogajanjem. Na delu bodo štiri najvišje uvrščene ekipe po 5. krogu. Vodilna Mura si je priigrala tako veliko prednost pred tekmeci, da ji bodo vsi tekmeci še naprej gledali v hrbet tudi, če bo ostala praznih rok v Ljubljani. Črno-beli se odpravljajo v Spodnjo Šiško, kjer bodo poskušali niz neporaženosti nadaljevati proti Bravu. Mladi ljubljanski klub je v zadnjih tednih pokazal veliko ranljivost, česar od njega v prejšnji sezoni nismo bili vajeni. Na zadnjih treh tekmah je osvojil le točko, v pokalu pa presenetljivo izpadel proti drugoligašu Beltincem.

''Želimo se vrniti k tistemu, kar nas je že krasilo. Mura igra najlepši nogomet v ligi in je upravičeno na vrhu,'' poudarja Dejan Grabić, ki zelo spoštuje prekmurskega tekmeca in stanovskega kolega Anteja Šimundžo. Mariborčanu na klopi Mure gre za zdaj v prvenstvu odlično, za dobro voljo so poskrbeli tudi rezultati v Evropi, ki so napolnili blagajno. Mura je v prvenstvu od možnih 15 osvojila 13 točk, njena mreža pa se je zatresla le enkrat. V napadu sta razigrana Nino Kouter in Andrija Filipović, tako da obrambo Brava na manjšem igrišču v slovenski prestolnici čaka zahteven izziv.

Tabor resnično osvaja točke le doma?

Celjani imajo priložnost, da vknjižijo še drugo zaporedno zmago v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 18. uri se bo dogajanje v prvi ligi iz Ljubljane preselilo v Celje. Knežje mesto je v novi sezoni še pod vtisom nogometne evforije, posledice zgodovinskega naslova prvaka. Celjani se za zdaj v vlogi branilcev naslova niso najbolj izkazali. Sezone niso začeli najbolje, prvo zmago so dočakali šele v 5. krogu, a jih lahko tolaži misel, da je bilo podobno v prejšnji sezoni, ki pa jim je na koncu vseeno prinesla največje zadovoljstvo. Trener Dušan Kosić, ki se navaja na določene spremembe v klubu, saj je ostal brez športnega direktorja Branka Veršiča in sodelavca v strokovnem štabu Roberta Korena, upa, da je zadnja zmaga, v Celju je padel Bravo, naznanila boljše čase. V zaključku prestopnega roka so okrepili vrste, pripeljali kar štiri igralce, tokrat pa jih čaka zelo neugoden tekmec.

Sežanski Tabor pod vodstvom Gorana Stankovića navdušuje. Če je kdo pomislil, da bo po odhodu Maura Camoranesija začel nizati slabše rezultate, se je zmotil. Mladi ljubljanski strateg je s češnjicami zadal boleč udarec favoriziranemu Mariboru, na lestvici pa se povzpel na drugo mesto, s čimer je poskrbel za enega najbolj odmevnih dosežkov v zgodovini kluba. Kraševci želijo v Celju dokazati, da zmorejo osvajati točke tudi v gosteh. Za zdaj so najbolj uspešni gostitelji (tri zmage na treh tekmah) in med najslabšimi gosti v ligi (dva poraza na dveh gostovanjih), tako da se jih je upravičeno prijel vzdevek domačinske ekipe. Bo to voda na mlin Celjanom?

Prvič po dolgem času brez Zahovićev

Tribune Ljudskega vrata bodo v nedeljo zvečer na večnem derbiju samevale. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnje dejanje 6. kroga bo postreglo z največjim spektaklom, kar ga premore klubski nogomet v Sloveniji. V Ljudskem vrtu se bosta spopadla večna tekmeca Maribor in Olimpija, dvoboj bo vodil eden od najboljših sodnikov na svetu, Koprčan Damir Skomina, vložek pa bo ogromen, saj bi si zmagovalec kupil prepotrebno mirnost, ki bi mu prišla prav med reprezentančnim premorom. To bo prvi večni derbi v zgodovini 1. SNL, ki bo potekal v praznem Ljudskem vrtu.

V zadnjih sezonah so na stadionu pod Kalvarijo uspešnejši Ljubljančani, tega se dobro zaveda tudi Andres Vombergar, junak nepozabne zmage izpred dveh let (3:2), ki je zmajem še kako pomagala do zadnjega naslova prvaka. V prihodnji sezoni so prvoligaški maraton dobili Mariborčani, letos pa so bili najboljši Celjani. Velikana slovenskega nogometa ne želita spremljati še ene sezone, v kateri bi ostala brez lovorik.

V današnji tekmi vidita idealno priložnost, da z zmago vstopita v novo obdobje, v katerem bi se lažje podala na lov za vodilno Muro. ''Derbi je vedno tekma posebnega naboja kjerkoli po svetu. Derbi je treba igrati s srcem,'' meni Mauro Camoranesi, ki bo prvič vodil Maribor v večnem derbiju. Na tribunah bo zelo pogrešal navijače, ki bi zagotovo napolnili tribune, a bo dvoboj znova potekal pred praznim stadionom. Pri gostiteljih zaradi poškodb ne bo Martina Milca in Gregorja Bajdeta, se pa vrača Jan Repas.

MIral Samardžić je prepričan, da lahko Olimpija v nedeljo iztrži dober rezultat v Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nedeljo zvečer po zelo dolgem času v domačem taboru ne bo Zahovićev. To bo prvi večni derbi v Ljudskem vrtu po letu 2007, na katerem Zlatko Zahović ni več športni direktor, v ekipi pa ne bo tudi njegovega sina Luke Zahovića, ki se po novem dokazuje na Poljskem.

Nekaj kadrovskih sprememb je bilo tudi pri Olimpiji, ki dokončno ostaja brez Endreja Čekičija, osrednjo moč v napadu pa bosta tako ob povratniku Vombergarju predstavljala Srba Đorđe Ivanović in Radivoj Bosić. Tudi strelca zadnjih štirih zadetkov za zmaje, ki so z zmagama nad Domžalami in Gorico na lestvici ujeli Maribor.

''V Maribor odhajamo neobremenjeni. Če bomo na ravni z zadnjih dveh tekem, si lahko obetamo zmago,'' zagotavlja Miral Samardžić, obrambni steber Olimpije, ki kot nekdanja vijolica odlično pozna Ljudski vrt. To bo tudi po dolgem času večni derbi, na katerem med vratnicama Olimpije ne bo stal trenutno poškodovani Nejc Vidmar. Ognjeni krst bo doživel visoki Žiga Frelih. Kakšno dobrodošlico mu bodo pripravili nogometaši Maribora?

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog: Sobota, 3. oktober:

17.00 Domžale – Gorica

19.00 Aluminij - Koper Nedelja, 4. oktober:

15.15 Bravo – Mura

18.00 Celje – Tabor

20.15 Maribor - Olimpija

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela še dve točki.

Najboljši strelci:



3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Žan Žužek (Koper)

2 – Djordje Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Jasmin Mešanović (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper), Christos Rovas (Tabor Sežana), Tamar Svetlin (Domžale)

