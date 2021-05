Mura po preobratu Mariboru in Olimpiji spet diha za ovratnik #video

V 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije je Mura z 2:1 ugnala Koper in se Olimpiji, ki jo danes čaka derbi kroga pri vročih Domžalah, približala na -3. V četrtek se bo Gorica, ki je z eno nogo že v drugi ligi, mudila v Kidričevem. Nogometaši Maribora so v torek po preobratu z 2:1 ugnali Tabor in vsaj do danes zaostanek za Olimpijo zmanjšali na -2. V dvoboju, še kako pomembnem v boju za obstanek, je Bravo z 2:0 ugnal Celje.

Mura : Koper 2:1* (0:1)

Konec tekme na Fazaneriji, Mura je zmagala z 2:1. GOOOL! Mura je prišla do preobrata! V 87. minuti je z izjemnim strelom za vodstvo domačih zadel Tomi Horvat. GOOOL! Mura je v 64. minuti prišla do izenačenja. Po izvrstni podaji Luke Bobičanca je z glavo zadel Staniša Mandić. Video: gol Mure: Začetek drugega dela. Konec prvega polčasa. GOOOL! Koper je v 43. minuti povedel z 1:0. Po izjemni samostojni akciji je zadel prvi strelec lige Nardin Mulahusejnović, ki je bil uspešen še trinajstič v sezoni. Video: gol Kopra: 42. minuta: zdaj je bilo vroče! Mura je bila blizu vodstva, s strelom je poskusil Luka Bobičanec, a je njegov poskus zatresel prečko. Video: strel Bobičanca: Za nami je 20 minut tekme v Murski Soboti, zaenkrat še brez prave priložnosti na obeh straneh. Začetek tekme na Fazaneriji. Koga sta trenerja obeh moštev uvrstila v začetni enajsterici? Začetnih 11 za Muro: čarno-bejlih XI. Začetnih 11 za tekmo z Muro: Klop: Adam, Jozinović, Balta, Pejić, Kerezović, Juffo, Vekić, Spinelli, Vršič. Pred tekmo: Prvoligaška sreda se bo začela v Prekmurju. Fazanerija je prejšnji teden doživela eno najlepših zmag Mure, odkar se je vrnila v elitni klubski razred. Olimpija je padla kot pokošena (3:0), evrogol Luke Bobičanca pa je napovedal kandidaturo za enega najbolj atraktivnih zadetkov tega dela sezone. Zmaga nad zeleno-belimi je izbrancem Anteja Šimundže dala dodatnega zagona. Na gostovanju v Novi Gorici jih ni spravilo s tira tudi zgodnje vodstvo vrtnic. V nadaljevanju so nadigrali Primorce in se v Prekmurje vrnili z visoko zmago (5:1). Na lestvici za Olimpijo zaostajajo le še šest točk, tako da bi se lahko ob ugodnem razpletu na preostalih srečanjih ter seveda nizanju zmag Mure še vključili v boj za naslov. V sredo bodo pričakali Koper. V svojih vrstah bodo pogrešali Jana Gorenca in Žana Karničnika, kar je slaba novica za soboško obrambo, saj prihaja v goste najboljši strelec prve lige Nardin Mulahusejnović, za boljšo voljo domačega strokovnega vodstva pa je poskrbela vrnitev Staniše Mandića, ki je odslužil kazen prepovedi nastopa na treh tekmah. Kanarčki imajo svoje načrte. Rodolfo Vanoli vidi ogromno priložnost za uresničitev cilja, vstopnice za Evropo (in kvalifikacije za konferenčno ligo), zlasti v pokalu. V prvenstvu za četrtim mestom zaostaja šest, za tretjeuvrščeno Muro pa že okroglih deset točk. Ker je do konca le še pet krogov, bo to zelo težko nadoknaditi. A Kopra ne gre zlepa podcenjevati. V svojih vrstah ima toliko izkušenih in kakovostnih igralcev, da lahko ob dobrem dnevu pokvari načrte marsikomu.

Jo lahko Domžale zagodejo še drugemu velikanu?

Trener Dejan Djuranović se z Domžalami poteguje za evropsko vozovnico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Derbi kroga bo v sredo v Domžalah. Derbi ljubljanske kotline si boste lahko s studijskim delom ob 17. uri ogledali na Planet 2. V taboru gostiteljev ne skrivajo želje, da bi po Mariboru zagrenili življenje še drugemu slovenskemu velikanu. In to na podoben način kot vijolicam, saj se bodo tudi z zmaji v kratkem času pomerili tako v prvenstvu kot tudi pokalu (12. maja v polfinalu).

"Zavedamo se kvalitete, ki jo premorejo Ljubljančani, a brez dvoma imamo kar nekaj adutov tudi sami. Igramo na domačem igrišču in to je zagotovo prednost. V zaključku prvenstva želimo domači Športni park ohraniti nedotaknjen," sporoča kapetan Domžal Senijad Ibričić, ki je na zadnji tekmi (0:0 v Sežani) dosegel mejnik, saj je presegel mejo deset tisoč odigranih minut v dresu Domžal. Trener Dejan Djuranović želi premagati Olimpijo, ki v prvenstvu ni zmagala že dvakrat zapored in dovolila Muri, da se v dveh krogih iz -11 približa na -6. Domžalčani zaostajajo okroglih deset točk, tako da bi jih lahko na vrh razpredelnice potisnil le še izjemen podvig.

Izbranci Gorana Stankovića, ki umirja žogo in izpostavlja, kako velja glede na vse, kar si je Olimpija priigrala v letu 2021, ostati pozitiven, si lahko v Domžalah zagotovijo mirnejšo popotnico za nedeljski večni derbi z Mariborom. Če bodo ostali neporaženi, bodo zadržali glavnino prednosti. V Domžalah so v zadnjih sezonah pogosto zmagovali, v opozorilo pa jim je lahko zmaga rumenih v jesenskem delu (3:1), s katero so prekinili niz štirih zaporednih zmag Olimpije v Športnem parku. To je bil dvoboj, ko je šlo zmajem le malo od rok, častni zadetek pa je po prekrasnem strelu z razdalje dosegel Michael Pavlović. Bosta tokrat najboljša strelca zmajev, tako Andres Vombergar kot tudi Đorđe Ivanović sta dosegla 11 zadetkov, bolj natančna? Sodil bo Bojan Mertik.

Bitka za obstanek v Kidričevem

Kidričani imajo po remiju v Ljubljani pred Gorico devet točk prednosti. Foto: Vid Ponikvar Razpotegnjeni 32. krog Prve lige Telekom Slovenije bo trajal vse do četrtka, ko se bosta v Kidričevem ob 17. uri spopadla Aluminij in Gorica. To bo derbi za obstanek, pri čemer bodo gostitelji branili "varno" osmo mesto, gostje pa bodo napadali zmago, s katero bi lahko še kolikor toliko resno ostali v boju za kaj več od zadnjega mesta. Zaostanek za najbližjimi sosedi je ogromen, vrtnice so z eno nogo že v drugi ligi, tokrat pa jih po hudem polomu, domačih 1:5 z Muro, čaka še zelo zahteven tekmec, Aluminij, ki je svojo kakovost pokazal v nedeljo v Stožicah.

Štajerci potrebujejo točke v boju za obstanek, tako da bi lahko spremljali dvoboj, v katerem ne bo v ospredju želja po lepoti in ugajanju gledalcem, temveč skrb za osvojitev točk. Pomerila se bosta edina kluba v Sloveniji, katerih najboljša strelca nista dosegla več kot tri zadetke. To so Alen Krajnc in David Flakus Bosilj pri Aluminiju oziroma Tjaš Begić in Etien Velikonja pri gostih.

Maribor po preobratu do pomembne zmage

Maribor je v torek v Ljudskem vrtu prišel do pomembne zmage v boju za naslov prvaka in se bo z dobro popotnico podal na nedeljski večni derbi. A se je tekma v Ljudskem vrtu začela po notah Sežancev, saj je Tabor v 23. minuti povedel. Po globinski podaji Aldaira je zadel Mihael Briški, ki se je sicer znašel v očitnem prepovedanem položaju, a je sodnik Asmir Sagrković ocenil, da gol velja. Maribor je bil v prvem polčasu povsem nenevaren, je pa s povsem drugim obrazom začel drugi polčas, kar se je domačim hitro obrestovalo. V 52. minuti je izid z bele pike poravnal Jan Mlakar, nekaj minut kasneje je gol za zmago Maribora dosegel Jan Repas.

Video: gol, ki je buril duhove v Ljudskem vrtu:

Je sodnik oškodoval Maribor? Da 484 +

Ne 122 +

Ne vem/me ne zanima 23 + Oddanih 629 glasov

Mariborčani so se z zmago vsaj do srede Olimpiji približali na dve točki zaostanka, Simon Rožman je dobil svojo drugo od šestih tekem na klopi Maribora. Tabor z ničlo ostaja pri 40 točkah, zdaj je sedmi.

Poročilo, akcije in zadetki s tekme v Mariboru:

Prvaki se držijo za glavo

Prvoligaška karavana se je v torek najprej ustavila v Ljubljani, kjer so v Spodnji Šiški gostovali prvaki iz Celja. Nogometaši Brava so zmagali z 2:0 in tako prekinili niz osmih tekem brez zmage, ravno zadnjo zmago so dosegli proti aktualnim prvakov, ko so v Celju slavili s 3:2. Za zmago domačih je najprej v 68. minuti z glavo zadel Mitja Križan, nato je v zaključku tekme zmago potrdil Martin Kramarič. A varovanci Dejana Grabića so se za zmago močno nagarali, Celjani so bili predvsem v prvem polčasu boljši nasprotnik, že v drugi minuti je prečko zatresel Dušan Stojinović, nato je vratar Brava Igor Vekić Filipu Dangubiću še ubranil strel z bele pike.

Video: zapravljena enajstmetrovka Celja:

Agron Šalja je tako na klopi Celja doživel prvi poraz, Celjani tako ostajajo na devetem mestu z 31 točkami. Bravo je Celju pobegnil na devet točk prednosti, hkrati je na lestvici skočil pred Tabor.

Poročilo, akcije in zadetka s tekme v Ljubljani:

Bravo : Celje, foto: Grega Valančič/Sportida:

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek, 4. maj:

Bravo : Celje 2:0 (0:0)

Križan 68., Kramarič 81.

FIlip Dangubić (Celje) je v 27. minuti zapravil 11m. Maribor : Tabor 2:1 (0:1)

Mlakar 52./11m, Repas 62.; Briški 23. Sreda, 5. maj:

Mura : Koper 2:1* (0:1)

Mandić 64., Horvat 87.; Mulahusejnović 43. *Tekma se je začela ob 15.00 17.15 Domžale – Olimpija Četrtek, 6. maj:

17.00 Aluminij - Gorica