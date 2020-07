Najbolj spektakularna tekma sezone Olimpije v Kranju. Zdaj je na potezi Maribor. #video

Golgeter Olimpije Ante Vukušić je v Kranju prišel do 20., 21. in 22. prvenstvenega gola sezone.

V 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija v verjetno najbolj spektakularni tekmi sezone s 7:3 zmagala v Kranju proti Triglavu. Vodilni Ljubljančani so tako Celju, ki je v petek prekinil niz nepremagljivosti Brava, pobegnili na štiri točke. Prav toliko prednosti imajo tudi pred Mariborom, a prvake ob 20.15 čaka še derbi z Muro. V soboto je v Velenju predvsem po zaslugi katastrofalne predstave svojega vratarja proti Aluminiju izgubil z 1:3. Domžale so v petek z golom v 94. minuti z 2:1 premagale Tabor.

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog:

Petek:

Bravo : Celje 1:2 (1:0)

Matko 4./11m; Lotrič 65., Vizinger 82.



Domžale : Tabor 2:1 (0:0)

Jakupović 65., Ibričić 94.; Fahd 87.



Sobota:

Rudar : Aluminij 1:3 (1:2)

Panadić 45.; Živković 27., 34., Pečnik 47.



Nedelja:

Triglav : Olimpija 3:7 (2:3)

Janković 30., Milanović 32., Mlakar 55.; Vukušić 12., 45./11m, 60., Čekiči 23., Savić 74., 78., Bezjak 79.



20.15 Maribor : Mura

Olimpija je v Kranju hitro prišla do vodstva z 2:0, a ga še hitreje zapravila, potem pa v zadnji minuti prvega polčasa zadela za vodstvo s 3:2, potem ko je uspešno realizirala enajstmetrovko. Že takoj na začetku drugega polčasa je Triglav še drugič izenačil, a potem je po natanko uri igre še tretjič udaril Ante Vukušić, prišel do hat-tricka, še 22. prvenstvenega gola in, kot se je izkazalo pozneje, prelomil tekmo. Ljubljančani se niso ustavljali, potem je Stefan Savić v dveh minutah zadel še dvakrat, rezervist Roman Bezjak pa je le malo po vstopu v igro zadel še sedmič in postavil končni izid. Hrvat Dino Skender je tako prišel še do tretje zmage na tretji tekmi na klopi Olimpije.

Razbremenjena Mura pri Mariboru, ki je pod pritiskom

Ante Šimundža prvič gostuje v Ljudskem vrtu kot pokalni zmagovalec z Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Sklepno dejanje 31. kroga bo v Ljudskem vrtu. Odkar se je Mura vrnila v prvo ligo, so bili medsebojni dvoboji v Mariboru vedno zanimivi za občinstvo, na tribunah pa se je zbralo veliko ljudi. Tokrat bo drugače. Branilci državnega naslova, ki imajo več kot dva tisoč imetnikov sezonskih vstopnic, so odstopili od možnosti, da bi ogled srečanja ponudili vsak nekaj sto osebam, in ponudili tehtne razloge. Vijolice bodo pot do dragocene zmage, ki jo potrebujejo, če želijo še naprej kandidirati za naslov, iskale pred praznimi tribunami.

V goste prihaja Mura, ki jo vodi stari znanec mariborskega kluba Ante Šimundža. Prekmurci so lahko za razliko od vijolic, ki jih še boli (za mnoge nezaslužen poraz, tako je prepričan tudi nekdanji trener Maribora Darko Milanič) razplet zadnjega večnega derbija v Ljubljani, pomirjeni in sproščeni. Osvojili so pokalno lovoriko, osrečili navijače po 25 letih in si zagotovili igranje v Evropi, zdaj pa imajo nogometaši priložnost, da pokažejo vse, kar znajo in se dokazujejo številnim snubcem, ki se zanimajo za najboljše igralce črno-belih.

Sergej Jakirović je moral v prejšnjem krogu čestitati znancu iz hrvaškega prvenstva Dinu Skenderju za zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Maribora Sergej Jakirović, ki je po sanjskem začetku (štirih zaporednih zmagah) vpisal prvo ničlo, ima široko in dolgo klop. Tokrat mu bo prišla zelo prav, saj je Aleksander Rajčević zaradi zloma reber že končal sezono, drugi obrambni steber Nemanja Mitrović pa bi se lahko s pomočjo posebne zaščitne maske po zlomu nosa vendarle vrnil na zelenico. Mariborčani si ne smejo dovoliti spodrsljaja. Prepričani so, da lahko v zadnjih krogih še ujamejo Olimpijo, a usoda ni več v njihovih rokah, saj bi za ubranitev naslova potrebovali tudi spodrsljaje tekmecev, tako Olimpije kot Celja.

Rudar v Velenju v tekmi napak spet ostal praznih rok

V edini sobotni tekmi je Rudar poskušal priti do prve prvenstvene zmage v tej sezoni, a je spet izgubil. Predvsem po zaslugi hudih napak svojega mladega vratarja Tomaža Stopajnika, ki je v prvem polčasu Aluminiju najprej podaril en gol, ko je v polno meril Ante Živković (pozneje je zadel še enkrat), potem pa v drugem še tretjega, ko je v polno meril še Tilen Pečnik. Prav ta nogometaš je po še eni hudi napaki vratarja Rudarja zadel tudi v prvem polčasu, a so veliko napako naredili tudi sodniki in gola po njegovem strelu, ko se je žoga od prečke nazaj na igrišče odbila globoko izza golove črte, niso priznali. Edini gol za Rudar je v zaključku prvega dela igre dosegel Mateo Panadić, ko je zmanjšal zaostanek Rudarja na 1:2.

Celjani so prekinili več kot sedem mesecev trajajoč niz neporaženosti Brava in ostali v igri za naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani končali niz Brava in ostali v igri za naslov

Bravo je v Ljubljani v petek prvič po 11 tekmah oziroma 215 dneh izgubil prvoligaško tekmo, čeprav je po prvem polčasu kazalo drugače. Že na začetku tekme ga je namreč njegov najboljši strelec Aljoša Matko popeljal v vodstvo, potem ko je uspešno realiziral enajstmetrovko. Celjani so potem pritisnili, a vsaj v prvem delu igre do zadetka niso prišli. Uspelo jim je v drugem, in sicer kar dvakrat. Najprej je po nekaj zapravljenih priložnostih zadel njihov kapetan Mitja Lotrič, v 82. minuti pa je z novim, 20. prvenstvenim golom za zmago gostov poskrbel najboljši strelec prvenstva, Hrvat Dario Vizinger.



Zmagoviti zadetek Daria Vizingerja:



Dve mojstrovini v Domžalah v dramatičnem zaključku tekme

Domžalčani, ki so se nepričakovano znašli v boju za obstanek, so v drugi petkovi tekmi drugič zmagali v nizu. Najprej jih je v vodstvo v 65. minuti popeljal Arnel Jakupović, a je v 87. minuti s spektakularnim golom za Tabor zadel Gabonec Ndzengue Fahd. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z remijem, pa je v 94. minuti s prostega strela mojstrsko zadel kapetan Domžal Senijad Ibričić in domačim prinesel pomembne tri točke.

Mojstrski gol Ndzengueja Fahda:

Mojstrski gol Senijada Ibričića:

Kdo je zabil lepši gol? Senijad Ibričić (Domžale) 68 +

Ndzengue Fahd (Tabor Sežana) 231 + Oddanih 299 glasov

Prvoligaški klubi bodo do 22. julija, ko se bo končal redni del, odigrali še pet krogov v pospešenem ''angleškem'' ritmu, tako da se obeta napet zaključek tekmovanja. Tako v boju za naslov, Evropo, kot tudi obstanek.

Lestvica:

Najboljši strelci: 22 - Ante Vukušić (Olimpija)

20 − Dario Vizinger (Celje)

16 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale), Ante Živković (Aluminij),

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo),

10 - Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale),

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

