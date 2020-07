Agonija Rudarja se nadaljuje #video

Kidričani, ki so pred dnevi ostali brez Matica Vrbanca, zdaj že člana Celja, so dvoboje z Rudarjem v tej sezoni končali z remijem in tremi zmagami. Zadnjo so dosegli danes, njene temelje so postavili že v prvem polčasu z goloma Anteja Živkovića.

Bodoči drugoligaš Rudar, ki bo sezono končal tudi brez poškodovanih Dominika Radića in Marka Ćosića, je še na 31. tekmi v sezoni ostal brez zmage, znova pa so njegovi tekmeci tudi zatresli mrežo.

Živković je sicer nase prvič resno opozoril v 22. minuti, ko je iz bližine le za malo zgrešil. Pet minut zatem je za vodstvo in svoj 11. gol sezone unovčil veliko napako vratarja Tomaža Stopajnika, ki je slabo zadel žogo ob podaji v lastnem kazenskem prostoru.

V 34. minuti je Stopajnik znova slabo posredoval, žoga je končala pri Tilnu Pečniku, ki je sprožil, žoga se je od prečke odbila pol metra čez golovo črto, a sodniki tega niso opazili. Toda Aluminij je že v naslednji akciji podvojil prednost, po podaji z leve je z glavo spet zadel Živković za svoj 12. zadetek.

Nesporni tragični junak tekme v Velenju je bil vratar Rudarja Tomaž Stopajnik. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Pri domačih je bil najživahnejši Mateo Panadić, ki je najprej v 26. minuti zgrešil s strelom z glavo, v 45. pa je zadel po podaji z desne strani, prav tako z glavo.

V 47. minuti so Kidričani vodili že s 3:1, po dolgi podaji je prvi do žoge prišel Pečnik in jo v lobu poslal mimo znova neodločnega Stopajnika, ki je stekel precej iz svojih vrat, a slabo ocenil položaj.

Dve minuti pozneje je slednji posredoval precej bolje, ko je dobil dvoboj ena na ena z Davidom Flakusom Bosiljem. V 52. minuti je na drugi strani Damjan Trifković meril le malce previsoko, v 54. pa je Živković zgrešil žogo pred vrati Rudarja.

Panadić je v 61. minuti s strelom z glavo namučil Luko Janžekoviča, Stopajnik pa je takoj zatem ustavil nov strel Živkovića. Pozneje so imeli gosti še nekaj obetavnih strelov, a se izid ni več spremenil.

Rudar bo v 32. krogu v četrtek gostoval pri Olimpiji, Aluminij pa bo dan prej gostil Bravo.

Rudar : Aluminij 1:3 (1:2)

Stadion ob jezeru, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Žunič, Kalan.



Strelci: 0:1 Živković (27.), 0:2 Živković (34.), 1:2 Panadić (45.), 1:3 Pečnik (47.).



Rudar: Stopajnik, Jovan, Pavlović, Vošnjak, Pušaver, Filipović, Črnčič (od 76. Jovanović), Trifković, Lelić (od 59. Krefl), Kuzmanović, Panadić.

Aluminij: Janžekovič, Ploj, Kontek, Petek, Grajfoner, Čermak (od 90. Horvat), Pečnik (od 71. Matjašič), Šaka (od 60. Marinšek), Jakšić, Živković, Flakus Bosilj (od 71. Klepač).



Rumeni karton: Kuzmanović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Aluminij je prišel do pomembne zmage in tako še upa na Evropo, medtem ko je Rudar zapravil še eno priložnost, da bi prišel do sploh prve prvenstvene zmage v tej sezoni.



75. minuta: po vročem dogajanju na začetku drugega polčasa se je igra v Velenju zdaj umirila. Se lahko to v zadnjih 15 minutah tekme spremeni?



61. minuta: spet je s strelom z glavo poizkusil Mateo Panadić, a se je tokrat z obrambo izkazal vratar Aluminija Luka Janžeković.



VIDEO: vratnica Damjana Trifkovića:





53. minuta: zdaj pa je bil blizu drugega gola Rudar. Poizkusil je njegov kapetan Damjan Trifković, a po strelu z roba kazenskega prostora za las zgrešil cilj.



VIDEO: nova napaka Tomaža Stopajnika in gol Tilna Pečnika:





GOOOOL! Še ena huda napaka vratarja Rudarja Tomaža Stopajnika, ki je Aluminiju omogočil, da je povišal vodstvo. V 47. minuti je zadel Tilen Pečnik.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Druga polovica prvega dela igre tekme v Velenju je bila sila razburljiva. Kaj nas čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Po zelo zaspani prvi polovici prvega polčasa je bila druga polovica vse prej kot to. Če bo tako tudi v nadaljevanju, bo še kako zanimivo. Za zdaj pa na odmor z minimalno prednostjo odhajajo Kidričani.



VIDEO: gol Matea Panadića:





GOOOL! No, zdaj pa je Rudar nepričakovano prišel do znižanja zaostanka. Zadel je Mateo Panadić. To je bil njegov prvoligaški prvenec v tej sezoni. Tudi pri tej akciji bi lahko vratar, tokrat na strani Aluminija, posredoval precej bolje.



VIDEO: drugi gol Anteja Živkovića:





GOOOOL! No, pa je nekdo tam zgoraj Aluminiju le vrnil. Že minuto za golom, ki mu ga niso priznali, je Ante Živković z drugim golom na tekmi in 12. prvenstvenim v tej sezoni Aluminij popeljal v vodstvo z 2:0.



VIDEO: nova napaka Tomaža Stopajnika in nepriznan gol Tilna Pečnika:





34. minuta: nova huda napaka vratarja Rudarja Tomaža Stopajnika, ki je Aluminiju na pladnju ponudil še eno veliko priložnost. Streljal je Tilen Pečnik. Žoga se je odbila od prečke in jo za vsaj meter tudi prestopila, a sodnik gola ni priznal.



VIDEO: huda napaka Tomaža Stopajnika in gol Anteja Živkovića:



GOOOL! No, prej mu ni uspelo, zdaj pa je Ante Živković po hudi napaki vratarja Tomaža Stopajnika Aluminij le popeljal v vodstvo. Žoge mu res ni bilo težko spraviti v prazno mrežo. Zabil je svoj 11. prvenstveni gol sezone.



VIDEO: priložnost Anteja Živkovića:





22. minuta: prva priložnost v Velenju. Po preigravanju je bil zelo blizu zadetka Aluminij. Prodiral je Ante Živković, prišel pred gol Rudarja, a za las zgrešil cilj. Ostaja pri izidu 0:0.



15. minuta: v uvodnem delu tekme se v Velenju ni zgodilo prav nič. Upamo, da bo nadaljevanje bolj zanimivo.



ZAČETEK TEKME! Velenjčani imajo 31. poizkus v tej sezoni, da pridejo do sploh prve zmage. Na obstanek ne morejo več upati, saj so izgubili tudi teoretične možnosti, a se želijo izogniti sramoti. Grozi jim namreč, da kot drugi v zgodovini tekmovanja po Dekanih sezono končajo brez samcate zmage. Aluminiju po korona prekinitvi ne kaže najbolje, saj je v petih tekmah kar štirikrat izgubil in osvojil le tri točke, a ima še vedno možnosti za Evropo. Zmaga na stadionu ob Jezeru je za Kidričane nuja.