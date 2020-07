Rudar je še 31. v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije ostal brez zmage, z 1:3 je izgubil proti Aluminiju, in je na dobri poti, da ponovi "podvig" Jadrana Dekanov iz sezone 1994/95, ki je sezono kot edini do zdaj sklenil brez samcate zmage. Tekmo v Velenju so zaznamovale nevsakdanje napake domačega vratarja Tomaža Stopajnika in tudi velika napaka sodnikov.

Jadran Dekani so v sezoni 1994/95 v 30 tekmah zbrali kar 27 porazov in tri remije. Rudar je Primorce pravzaprav že presegel, saj do zmage niso prišel že 31 prvenstvenih krogov (10 remijev in 21 porazov), a bodo imeli Velenjčani do konca še pet priložnosti, da le pridejo do tako želene prve prvenstvene zmage sezone.

Še veliko bolj od pričakovanega novega poraza Rudarja je presenetilo, kaj se je dogajalo na igrišču stadiona v Velenju, kjer je bil v središču pozornosti domači vratar Tomaž Stopajnik. Mladi čuvaj mreže Rudarja si je hudo napako privoščil najprej v 27. minuti, ko je podal žogo neposredno v noge Anteja Živkovića, ki mu ni bilo težko zatresti nebranjene mreže.

Komaj 19-letni vratar Rudarja je zakuhal tudi tretji gol Aluminija, ko je povsem napačno ocenil let žoge, šel iz svojega kazenskega prostora in Tilnu Pečniku omogočil, da ga matira s strelom prek njega in Kidričane popelje v vodstvo s 3:1. Nekdanji član Domžal in Celja bi moral po tekmi proslavljati dva zadetka, a so napadalca Aluminija v prvem polčasu oškodovali sodniki (glavni sodnik je bil David Šmajc, njegova pomočnika pa Matej Žunić in Miha Kalan). Po novi hudi napaki Stopajnika se je namreč žoga od prečke odbila v gol in se nazaj v igrišče odbila vsaj meter izza golove črte, a so sodniki zadetek spregledali.

Kaj vse se je dogajalo v Velenju, pa si lahko ogledate spodaj.

Napaka Tomaža Stopajnika za prvi gol Aluminija:

Napaka Tomaža Stopajnika in nepriznan regularen gol Aluminija:

Napaka Tomaža Stopajnika za tretji gol Aluminija: