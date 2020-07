Kapetan Domžal v 94. minuti z mojstrovino poskrbel za pomembne tri točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Domžal so v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali CB 24 Tabor Sežano z 2:1 (0:0).

Domžalčani so po slavju v Fazaneriji vpisali novo pomembno zmago, s katero so se na lestvici prebili pred današnjega tekmeca na sedmo mesto. Domžalam, ki so dobile sploh prvi dvoboj s Taborom v sezoni, je tri točke globoko v sodniškem dodatku zagotovil Senijad Ibričić s prostega strela.

Pri obeh ekipah je manjkalo nekaj nogometašev, pri domačih Nikola Vujadinović, Marco Da Silva, Gregor Sikošek, Jošt Urbančič, Mattias Käita in Tilen Klemenčič, pri gostih pa Denis Koauao, Marko Ristić in Mario Zebić, poškodovan je Dino Stančič, odšel pa je Rodrigue Bongongui.

Prvi polčas je minil brez zadetkov, čeprav so predvsem domači veliko poskušali, a bili nenatančni. V 29. minuti je Zeni Husmani zgrešil od daleč, v 33. se je izkazal David Šugić po prostem strelu Arnela Jakupovića, ta je v 45. minuti poskusil še iz bližine, vendar je Šugić žogo ujel, vmes pa je bil v 39. minuti nevaren še Senijad Ibričić. Gosti pa so nevarneje zagrozili v 14. minuti po strelu Leona Severja in v 17. po poskusu Kevina Doukoureja Grobryja.

Sloviti Italijan na klopi Tabora Mauro Camoranesi Domžale zapušča sklonjene glave. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po ne posebej razburljivem uvodu v drugi polčas pa so v 65. minuti povedli domači nogometaši, potem ko je Matic Fink, ki je tik pred tem vstopil v igro, podal z leve strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je z glavo zadel Jakupović in dosegel sedmi zadetek sezone. Isti igralec je sprožil tudi v 72. minuti, a je bil premalo natančen, minuto zatem pa je Šugić posredoval po Ibričićevem poskusu iz bližine.

V 76. minuti je na drugi strani z glavo za malce zgrešil Marko Krivičić, ta pa je nato zgrešil še s strelom malce zunaj kazenskega prostora. V 87. minuti pa so se Sežanci razveselili izenačenja, potem ko je žogo po podaji z desne strani z volejem v mrežo pospravil Fahd Ndzengue.

V peti minuti sodniškega dodatka pa so Domžalčani prišli do zmagovitega zadetka, njegov avtor je bil Ibričić, ki je zadel s prostega strela. To je bil njegov deseti gol sezone.

Domžale bodo v 32. krogu v torek gostovale Celju, Tabor pa bo dva dni pozneje gostil Maribor.

Domžale : Tabor 2:1 (0:0)

Športni park, sodniki: Kajtazović, Pospeh, Skok.



Strelci: 1:0 Jakupović (65.), 1:1 Ndzengue (87.), 2:1 Ibričić (94.).



Domžale: Mulalić, Makovec (od 64. Fink), Šoštarič Karić, Ilić, Žinič, Svetlin (od 64. Kim), Husmani, Ibričić, Vuk (od 21. Podlogar), Jakupović (od 86. Pišek), Sikimić (od 85. Vuklišević).

CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Nemanič, Azinović, Serge, Mihaljević, Doukoure, Krivičić, Salkić (od 82. Horvat), Sever (od 82. Laukžemis), Babić (od 90. Vukelić), Stevanović (od 61. Ndzengue).



Rumeni kartoni: Stevanović, Nemanič, Sever, Mihaljević, Babić, Azinović.

Potek tekme v živo:

KONEC! Domžale so prišle še do druge zmage v nizu in zdaj vsaj malo lažje zadihale.

VIDEO: gol Senijada Ibričića:







GOOOL! Ko se je že zdelo, da se bo tekma končala z remijem, je za dramatičen razplet tekme poskrbel domžalski kapetan Senijad Ibričić, ki je v 94. minuti mojstrsko zadel s prostega strela in Domžalam prinesel zelo pomembne tri točke.

VIDEO: gol Nzdengueja Fahda:





GOOOL! Kakšna mojstrovina rezervista v vrstah Tabora. Ndzengue Fahd je v 87. minuti na spektakularen način prišel do prvenca v slovenski prvoligaški konkurenci.





VIDEO: gol Arnela Jakupovića:





GOOOL! V 65. minuti smo le dočakali gol. Po podaji Matica Finka je v polno z glavo meril Arnel Jakupović.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugem delu igre?



POLČAS! Po ne preveč zanimivih 45 minutah tekme v Domžalah nismo videli gola.



VIDEO: priložnost Senijada Ibričića:





38. minuta: še ena priložnost za Domžale. Poizkusil je kapetan Senijad Ibričić, a izsilil le kot.



VIDEO: priložnost Arnela Jakupovića:





33. minuta: zdaj so imele priložnost še Domžale. Poizkusil je Arnel Jakupović, a ni bil dovolj natančen.



14. minuta: prva priložnost na tekmi, imeli so jo gostje. Do strela je prišel Leon Sever, a meril mimo domžalskih vrat.



ZAČETEK TEKME! V Domžalah je na sporedu druga petkova tekma 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Prva je bila razburljiva, kako pa bo tokrat?